בשנה החולפת נשארו ישראלים רבים בארץ בעקבות המצב הביטחוני, מה שהשפיע גם על ביצועי ענף המזון. הדבר נמצא בהלימה גם עם דוחות יבואנית המזון ג. ויליפוד אינטרנשיונל , המתפרסמים השבוע ומסכמים את הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2025.

ברבעון השני של השנה עמדו מכירות החברה על 160.5 מיליון שקל, עלייה של כ־9.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עומד על כ-32 מיליון שקל, זינוק של כ-365% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2025 רושמת החברה עלייה של כ־8% במכירות, המסתכמות בכ-305 מיליון שקל, ועלייה של כ-102% ברווח הנקי, שמסתכם בכ־51.5 מיליון שקל. עוד לפי הדוחות, באפריל חולק דיבידנד של כ-30 מיליון שקל - מתוך זה 17.8 מיליון שקל לבעלי המניות.

חלופות לטורקיה

ויליפוד אינרנשיונל שבשליטת האחים צביקה ויוסי ויליגר, עוסקת בייבוא, ייצוא, שיווק והפצה של כ־650 מוצרי מזון בישראל ומחוץ לה. קבוצות המוצרים העיקריות הן שימורי ירקות, מוצרי חלב ותחליפיו, שימורי דגים, שמנים, דגנים, אורז ופסטות, כאשר בין היתר מדובר במוצרי הגבינות של EURO, אורז Daawat ומותג האטריות "מנת השף". החברה רוכשת את מוצריה מכ-125 ספקים מרחבי העולם, והם נמכרים לכ־1,500 לקוחות מסחריים, בעיקר בישראל (95%) אך גם באירופה ובארה"ב.

בדוחותיה מציינת החברה שני גורמים בינלאומיים שהשפיעו על פעילותה במחצית הראשונה של 2025. ראשית, כ־35% ממוצריה המיובאים מגיעים מהמזרח הרחוק, ומתקפות החות'ים בים האדום חייבו אותה לשנות נתיבים ויצרה עיכובים בקבלת סחורות.

"סגירת הקווים דרך תעלת סואץ האריכה את זמן ההפלגות ב־30 יום", מסביר יוסי ויליגר, המשמש כמנכ"ל החברה. "היום האניות מקיפות את אפריקה ונכנסות לישראל דרך הים התיכון, כך שמדובר בזמן כפול מהרגיל, 60 יום. זה גם העלה את מחירי ההובלה הימית, אבל מצד שני, שערים נוחים של מטבע חוץ (בייחוד הדולר) גרמו לכך שלא היינו צריכים להעלות מחירים. למעשה, ברוב המוצרים אין שום סיבה להעלות במחיר". נציין כי הפעם האחרונה שבה העלתה ויליפוד מחירים באופן גורף הייתה בינואר 2024.

ויליפוד גם מציינת בדוחות את החלטת ממשלת טורקיה להטיל מגבלות על ייצוא מוצרים ממנה לישראל. "היבוא שלנו מטורקיה הוא מזערי", אומר ויליגר, "ומצאנו תחליפים במדינות אחרות באגן הים התיכון, כמו יוון ואיטליה, שיכולים להוות אלטרנטיבה נוחה. אגב, עדיין יש יבוא מסוים מטורקיה, לא הכול נאכף בצורה מושלמת על ידי הטורקים".

"עלייה של 10% בשנה"

ויליפוד אינטרנשיונל היא חברה בת של ויליפוד השקעות (אחזקה של 59.1%), ואחראית על פעילות היבוא שלה. ויליגר משמש כמנכ"ל שלה מאז ינואר 2023. לדבריו, "תמיד הייתי בצל של ניהול החברה, אך לקחתי את המושכות לאחר שהגעתי למסקנה כי עדיף ונכון שיהיה לה מנכ"ל שמכיר אותה היטב, מזמן שהקמתי אותה יחד עם אחי צביקה.

"מאז שאני מכהן רואים שיפור בכל הפרמטרים של החברה, כולל עלייה של לפחות 10% כל שנה במכירות ועלייה גם ברווחיות, בין היתר הודות לחיזוק הקשרים עם ספקים והרחבת הפעילות".

וגם הודות למצב הביטחוני, שהשאיר רבים בארץ.

"יש עלייה בביקושים כי אנשים נשארו יותר בארץ בעקבות המצב, כל שוק המזון בארץ נהנה מכך שלא הייתה תיירות יוצאת ־ רשתות השיווק, היבואנים והיצרנים. אבל מצד שני, החברה גם שיפרה את זמינות המוצרים בנקודות המכירה".

מה המסר שלך לצרכן בכל הנוגע להעלאות מחירים, שהן לא הכרחיות?

"זה נורא אינדיבידואלי, ותלוי במוצרים. בחלק מהמקרים מחירי חומרי הגלם עלו, ובחלק לא, אז זה ורסטילי. אבל בסך הכול, שערי מטבע החוץ די יציבים, ואפילו ירדו במהלך הרבעון הזה, ולכן ההיתכנות לעליית מחירים לא גדולה במיוחד".

השנה השקיעה החברה כ-110 מיליון שקל בבניית מרלו"ג חדש ביבנה, שמיועד לאחסנה, קירור והפצה של מוצרים מקוררים וקפואים. לפי ויליגר, המרלו"ג אמור להיפתח בתחילת 2026.