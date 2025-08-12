התחרות על תאילנד מתחממת: ארקיע תפעיל טיסות ישירות לבנגקוק

אחד היעדים המועדפים ביותר על ישראלים הוא תאילנד, אולם בתחום הטיסות הישירות ההיצע כיום מוגבל וכולל בעיקר את חברות התעופה אל על ו-THAI. כעת מצטרפת אליהן גם ארקיע, שחוזרת לטוס לבנגקוק החל מסוף נובמבר הקרוב.

בשלב זה מדובר בשתי טיסות שבועיות בימים שני ורביעי, כאשר החל מינואר 2026 יהיה מדובר בימי שני ושישי. הטיסות יופעלו במטוס מסוג איירבוס 330 עם מחלקת עסקים, ומחירי הטיסות יעמדו על החל מ-998 דולר הלוך-חזור, כולל כבודה (מזוודה וטרולי) ושתי ארוחות.

לשם השוואה, עבור מועד יציאה בנובמבר וחזרה בתחילת דצמבר, מחיר טיסה באל על יעמוד על 860 דולר אך עם טרולי וארוחות בלבד. תוספת מזוודה, שהיא כמעט הכרחית בטיסה ליעדים רחוקים, כבר מעלה את המחיר ל-955 דולר, כך לפי אתר החברה. מחיר טיסת הלוך-חזור ישירה תל אביב-בנגקוק עולה בתאי אירווייז 1,126 דולר, כולל כבודה (מזוודה וטרולי), כך על-פי אתר החברה.

נציין כי בנוסף לטיסות הישירות ניתן לבחור בטיסות עם עצירה אחת או שתיים (קונקשן), המוזילות מאוד את הכרטיסים - אך מגדילות את זמן ההגעה אל היעד המבוקש.

400 אלף ישראלים בשנה

באירוע שערכה ארקיע לרגל המהלך ציין שגריר תאילנד בישראל, בוניאריט ויצ'יאנפונטו, כי יותר מ-400 אלף ישראלים ביקרו במדינתו ב-2024, וכי מדובר ב"מספר שיא שהופך אותה ליעד הפופולרי ביותר לטיסות ארוכות אחרי ארה"ב".

לדבריו, "אנו ערוכים לשמש שותפים מלאים לארקיע בחיבורה ובהרחבת עסקיה בשוק מדינות ASEAN - אזור הצומח במהירות עם למעלה מ-600 מיליון צרכנים. חשוב לא פחות, החיבור האווירי הישיר יתרום להקלת הנסיעה של יותר מ-46 אלף פועלים תאילנדים העובדים בישראל".

משיקה גם קו לוייטנאם

במקביל, ארקיע משיקה לראשונה קו להאנוי בוייטנאם, שהטיסות בה יתבצעו במטוס Airbus A330, הכולל מחלקת עסקים. לפי המנכ"ל עוז ברלוביץ', ארקיע היא חברת התעופה הישראלית היחידה שתפעיל טיסות ישירות ליעד זה.

מדובר בטיסה שבועית אחת החל מינואר, ובחודש מרץ תעלה התדירות לשתי טיסות שבועיות. המחיר יעמוד על החל מ-1,398 דולר הלוך-חזור, כולל כבודה (מזוודה וטרולי) ושתי ארוחות.

לדברי שגריר וייטנאם בישראל, לי דוק טרונג, "הקו צפוי לחזק את היחסים הבילטרליים בין וייטנאם לישראל בתחומי התיירות, הסחר, העסקים והחיבורים בין אנשים וחילופי התרבות. הוא מגיע בדיוק בזמן, שכן הסכם הסחר החופשי בין וייטנאם לישראל (VIFTA) נכנס לתוקף בנובמבר 2024. בזכותו, עשיית עסקים בוייטנאם תהיה קלה ומונגשת יותר, כאשר ההייטק, החדשנות והסטארט-אפים נמצאים בראש סדר העדיפויות".

התרחבות אסטרטגית

המהלך המשולב הוא חלק מתוכנית ההתרחבות האסטרטגית של ארקיע, שהחל עם השקת קו לניו יורק בינואר האחרון.

ברלוביץ' מסביר כי "ההכרזה על האנוי ובנגקוק היא לא רק מהלך עסקי מסחרי, אלא שלב מרכזי נוסף בתוכנית סדורה, שמטרתה להציב את ארקיע בשורה אחת עם חברות התעופה הבינלאומיות הגדולות". מטרה נוספת לדבריו היא "לבסס את מעמד החברה גם בזירה הטרנס-אטלנטית וגם בזירת המזרח הרחוק, שאהובה מאוד על הישראלים".

לדברי ברלוביץ', "השקת הקו לניו יורק סימנה עבורנו את תחילת הדרך - צעד משמעותי שאיפשר לנו ללמוד, להשתפר ולהיערך לקראת מהלך רחב-היקף כמו זה שאנו משיקים כעת. לאחר שנתיים קשות של מלחמה והתמודדות עם משברים חסרי תקדים, ארקיע עם הפנים קדימה ופועלת בכל המישורים: הרחבת היצע וזמינות היעדים, שדרוג חוויית השירות ויצירת תחרות אמיתית בענף התעופה הישראלי".

בנוסף לשני היעדים המדוברים, ארקיע הודיעה כי הקו לסרי לנקה ימשיך לפעול בספטמבר ובאוקטובר, וכן בדצמבר עד פברואר.