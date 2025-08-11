ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
יוון

מחירי הטיסות לשורה של יעדים נחתכו השבוע בחדות

הפגנות פרו-פלסטיניות מרובות ברחבי יוון הובילו לאזהרת מסע לישראלים, אך לא לביטולים המוניים • מחירי הטיסות ליוון וליעדים נוספים באירופה ירדו בעשרות אחוזים, זאת גם בעקבות חזרת חברות התעופה הזרות לישראל

סתיו ליבנה 15:41
יוון. ירידה במחירי הטיסות לאוגוסט / צילום: Shutterstock, New Africa
יוון. ירידה במחירי הטיסות לאוגוסט / צילום: Shutterstock, New Africa

הפגנות פרו-פלסטיניות ביותר מ-100 מוקדים התקיימו אתמול (א') החל משעות הבוקר ברחבי יוון, במסגרת "יום זעם" עליו הכריזו ארגונים פרו-פלסטיניים במדינה. במשרד החוץ קראו לישראלים הרבים השוהים ביוון לגלות זהירות מיוחדת ולהימנע מהגעה למוקדי ההתקהלות. במקביל, בארגוני המחאה הפרו-פלסטיניים הזהירו בפוסט רשמי כי "תומכי הג'נוסייד אינם רצויים" ביוון.

אף שהידיעות על "יום הזעם" והמתיחות עוררו חשש בארץ, בחברות התעופה ובענף התיירות מעידים כי לא נרשמו ביטולים המוניים. השבוע לבדו תוכננו לצאת כ-60 טיסות מישראל ליוון, עם חברות התעופה הישראליות והיווניות, רובן כמעט מלאות.

לפי נתוני אתר lastminute.co.il, חלה ירידה במחירי הטיסות ליציאות באוגוסט בשבוע הקרוב, בהשוואה למחירים ביולי. כך למשל, טיסה ממוצעת לאתונה בחודש יולי עלתה 419 דולר, וכעת ניתן למצוא אותה ב-286 דולר, ירידה של 32%. טיסה לכרתים עלתה ביולי 422 דולר, וכעת 332 דולר- ירידה של 21%. טיסה לרודוס עלתה ביולי 408 דולר, וכעת 262 דולר - ירידה חדה של 36%.

את ירידת המחירים ניתן לזקוף, בין היתר, לחזרה ההדרגתית של חברות תעופה זרות לישראל וכן להשפעת ההפגנות ביוון. עם זאת, לפי נתוני האתר, הירידות אינן מתרחשות רק ביוון: ברומא חלה ירידה של 18%, ובבוקרשט ובבודפשט נרשמה ירידה של 21%.

לרוב, הזמנה ברגע האחרון מותירה מגוון מצומצם של כרטיסים, המתומחרים ברף הגבוה כפי שנהוג בתמחור בענף התעופה. אולם לעתים חברות התעופה מעדיפות למלא את המטוסים גם במחיר נמוך יותר בסמוך למועד הטיסה, ובכך נפתחות הזדמנויות משתלמות למי שמוכן להזמין כרטיסים ברגע האחרון.