וויזאייר חוזרת לישראל: לאיזה יעד תוכלו להוזיל את הטיסה בעד 80%?

בסוף השבוע האחרון חברת הלואו קוסט ההונגרית וויזאייר נחתה בנתב"ג, לראשונה זה שלושה חודשים.

החברה עשתה צעד משמעותי לקראת ישראל עם הודעתה על הקדמת חזרתה לפעילות בארץ, זאת לאחר שמטוסי החברה כבר הוקצו ליעדים אחרים. לפי הערכות, וויזאייר ביצעה שינויים משמעותיים בלוח הטיסות שלה כדי להסיט מטוסים בחזרה לישראל.

● בלעדי | וויז אייר תקים בסיס בנתב"ג? התנגדות במשרד התחבורה מאיימת על התוכנית

● מדד המותגים 2025 | חברות התעופה האהובות על הישראלים: באיזה מקום אל על, ומי החליפה את טורקיש איירליינס?

החזרה לפעילות בנתב"ג תתבצע בהדרגה: החל מסוף השבוע האחרון יוצאות חמש טיסות בשבוע לבודפשט וללרנקה. ב־22 באוגוסט יחודש קו התעופה ללונדון לוטון, והוא יכלול חמש טיסות בשבוע. ב־1 בספטמבר יתווספו קווים נוספים לוינה, לסופיה, לרומא ולמילאנו - כל אחד מהם יכלול שלוש עד ארבע טיסות בשבוע. עוד יתווספו הקו לבוקרשט בהיקף של חמש טיסות בשבוע והקו ליאשי בהיקף של שתי טיסות בשבוע. החל מ־15 בספטמבר יחזרו גם הקווים לאתונה, לכרתים, לרודוס, לורשה, לוילנה, לורנה ולקרקוב. הקווים לקלוז' ולנאפולי יחודשו ב־27 וב־28 באוקטובר, בהתאמה.

איך החזרה של וויזאייר תשפיע על המחירים?

תחילה, חידוש פעילותה של וויזאייר בארץ צפוי לתרום לירידה במחירי הטיסות. זאת כיוון שהחברה מציעה כעת היצע חדש של כרטיסי טיסה לתקופה שבה הביקושים בשיאם, לעומת חברות התעופה שפועלות בישראל ללא הפסקה ומשווקות את כרטיסיהן חודשים ארוכים מראש. בשל כך, מחירי הכרטיסים שהן מציעות כבר משקפים את המחירים הגבוהים האופייניים לתקופות של ביקוש גבוה. וויזאייר משווקת כעת את הכרטיסים הראשונים - הנמכרים במחיר הנמוך ביותר לפי שיטת התמחור הנהוגה בענף התעופה.

כך למשל לפי נתוני אופיר טורס, וויזאייר מציעה כרטיסים של הרגע האחרון לבודפשט באוגוסט ב־248 דולר, לעומת 536-327 דולר בחברות הישראליות; ולטיסות ללונדון בחגי תשרי ב־558 דולר, מול 2,624-977 דולר במתחרות. גם בכרטיסים לוינה הפער משמעותי: 558 דולר מול 1,390-586 דולר.

לעומת זאת, בקווים שמשכם קצר יותר, אלה שהתחרות בהם משמעותית יותר, התמונה משתנה: בקו ללרנקה בסוף אוגוסט, למשל, וויזאייר מציעה מחיר נמוך יותר (140 דולר מול 198-164 דולר), אך בתקופת חגי תשרי היא מציעה מחיר דומה לזה שמציעה ארקיע (400 דולר מול 442-308 דולר). בקו לסופיה, המחירים כמעט זהים (390 דולר בוויזאייר ובארקיע).

נתונים אלה מצביעים על כך שהשפעתה על ירידת המחירים צפויה להיות בולטת בעיקר בקווים ליעדים שאליהם ההיצע מוגבל והתחרות פחותה.

הקמת בסיס של וויזאייר בישראל על השולחן

חזרה זו של וויזאייר לישראל התרחשה רגע לפני דיון שתוכנן להתקיים היום (אך נדחה) בנושא הקמת סניף של וויזאייר בישראל.

כזכור, במהלך טיסתה של שרת התחבורה מירי רגב לבודפשט בחודש יוני, הודיעה לשכתה לתקשורת כי בפגישה שלה עם מנכ"ל וויזאייר ההונגרית יוז'ף ואראדי סוכם על "הקמת צוותי עבודה לבחינת הקמת בסיס פעילות של החברה בישראל". המהלך מצטייר כהזדמנות להגברת התחרות בישראל ומתוך כך גם להורדת מחירים.

המבקרים של המהלך מביעים חשש כבד כי הקמת בסיס של וויזאייר עלולה להיות מכה קשה לחברות התעופה הישראליות, שהן נכס אסטרטגי של המדינה. הם סבורים כי זו לא הדרך להביא להורדת מחירים.

למעשה, וויזאייר תהנה מהיתרונות של חברה ישראלית ולא תסבול מהחסרונות, בשעה שהמחירים לא יושפעו משמעותית. למה לא יֵרדו מחירים? לטענת מבקרי המהלך, רק הגדלת ההיצע באופן משמעותי באמצעות שילוב של מגוון חברות זרות יכול להביא להורדת מחירים.

בתקופה הקרובה - וכל עוד יש מלחמה - גם הרחבת פעילותה של וויזאייר לא צפויה להביא להיצע מספק של טיסות, שיביא לירידת המחירים לרף שהיה מקובל לפני המלחמה.

בטווח הקצר, חידוש פעילותה של וויזאייר בארץ צפוי לתרום להגברת התחרות. זאת כיוון שכל תוספת טיסות משמעותית כעת, בימים שבהם מעט חברות תעופה זרות פועלות בישראל. אולם בהמשך, אם תהיה רגיעה במצב הביטחוני - חברות תעופה זרות רבות ישובו לישראל, ובשלב הזה תחול ירידת מחירים טבעית, ללא תלות בהקמת בסיס פעולה קבוע של וויזאייר בישראל.

ירידה זו במחירים עלולה להתרחש במקביל להיחלשות ניכרת של חברות התעופה הישראליות, שהוכיחו את עצמן כחיוניות במצבי חירום.

הקמת בסיס תפעולי (Hub) בישראל היא מהלך בעל חשיבות מהותית, שכן הוא קובע היכן יסיימו המטוסים את יום הפעילות ומהיכן ימריאו בבוקר.

כיום נהנות החברות הישראליות מיתרון תחרותי בזכות היכולת להפעיל טיסות בסלוטים המוקדמים והמאוחרים של היום - שעות שמועדפות על הנוסעים המעוניינים לצאת מוקדם ולחזור מאוחר. הקמת בסיס בישראל תחייב הקצאת סלוטים דומים גם לוויזאייר, מה שיצמצם את היתרון הזה.

עם זאת, לחברות הישראליות יש כיום חיסרון לעומת החברות הזרות: הן כפופות לרגולציה מחמירה, הכוללת הסכמי שכר והסכם שירותי אבטחה מול אל על. אם וויזאייר תירשם כחברה ישראלית, תחול עליה אותה רגולציה, דבר המצמצם את הכדאיות הכלכלית של מהלך כזה. אם תישאר חברה זרה ותפעיל טיסות מבסיס בישראל, היא תוכל להתחרות על הסלוטים המבוקשים מבלי לשאת בנטל הרגולציה המקומית - מצב שעלול להוביל בהדרגה לפגיעה בחברות הישראליות.

אם וויזאייר אכן תפתח בסיס פעילות כזה בישראל, הדבר עלול ליצור תקדים לכך שחברות תעופה זרות נוספות - גדולות וחזקות מהישראליות - יוכלו לפתוח בסיסים כאלה. דבר שעלול להחריף את האתגרים שיעמדו בפני החברות הישראליות.

נזכיר כי רק החודש הודיעה וויזאייר על סגירת פעילות החברה באבו דאבי, לאחר חמש שנות ניסיון בתפעול בסיס מקומי שכזה. ההחלטה נבעה משילוב של קשיים תפעוליים וכלכליים. בנוסף, עיכובים בהחזרת מטוסים לשירות והירידה ברווחיות גרמו לחברה למקד את משאביה בשוקי הליבה באירופה, שם היא נהנית מתשתיות ותנאי פעילות יציבים יותר.

עוד על הפרק: טיסות וויזאייר לאילת

הרעיון להבאת וויזאייר לישראל נועד בין היתר גם לסייע בהרחבת היצע הטיסות לאילת. בשל חוסר הרווחיות של הקו ביחס לקווים לחו"ל, ובשל העובדה שטיסות לאילת אינן יוצאות מלאות באופן קבוע. עם זאת, הצורך של תושבי אילת בקשר תחבורתי סדיר למרכז הארץ הופך את הפעלת הקו לאינטרס לאומי של ממש.

לכן, חברות התעופה זקוקות לתמריץ שיאפשר להן להפעיל את הקו מבלי להפסיד. במשרד התחבורה פועלים כעת לגיבוש מכרז שיאפשר פיצוי לחברות התעופה על טיסות שלא יצליחו למלא, ושוקלים לאפשר גם לוויזאייר לזכות בו.