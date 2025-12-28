קו החוף: כמה עלה לגור במרחק הליכה מהים ב־2025

השוק

שוק הדירות מצוי בימים אלה בשפל, אך מתברר שרצועת החוף עדיין מספקת עסקאות ברמות גבוהות מאוד של מחירים בנכסים, שחלקם בהחלט מצויים תחת ההגדרה "בלתי־שגרתיים". ברור, שכשמדובר במחירים גבוהים, אין דין נהריה כדין חדרה, אין דין חדרה כדין נתניה, ואין דין נתניה כדין אשקלון. הסקירה כוללת מדגם של עסקאות שבוצעו לאורך חוף הים התיכון, מנהריה שבצפון ועד לאשקלון שבדרום.

נהריה

בנהריה מבוצעות עסקאות ברמות נאות של מחיר, ורמות מחירים של ארבעה מיליון שקל ומעלה נחשבות גבוהות מאוד.

העסקה הגבוהה ביותר השנה נרשמה בפרויקט חדש של חברת שכטר ובניו ברחוב האזדרכת 2 בעיר, שם נמכרה דירת הפנטהאוז בשטח של 166 מ"ר עם 5 חדרים, ב־7.01 מיליון שקל. על פי נתוני רשות המסים, הדירה נמצאת בקומה השישית. דירת מיני־פנטהאוז בקומה החמישית בבניין נמכרה ב־4.3 מיליון שקל. הסוד הוא כמובן הקרבה של הפרויקט לים, והנוף הפתוח שנשקף מרוב הדירות שבו לים, שהקפיצו מאוד את רמת המחירים בו.

קריית ים

הפרויקט החופי בקריית ים הוא אחד מהמיוחדים שמוקמים לאורך רצועת החוף, שכן אין מדובר במגדל שמתחרה עם סביבתו על הנוף הפתוח לים, אלא דווקא בפרויקט נמוך ויוצא דופן גם ביחס לסביבתו הקרובה.

החברות סלע שקד וקבוצת נתיב מקימות פרויקט בן 172 דירות, ב־11 מבנים נמוכים של שתי קומות מעל קומת קרקע, וזאת בחלק הצפוני של העיר, שנבנה בעיקר בשנות ה־90, עם העלייה הגדולה מחבר העמים. משום מה נותרה משבצת קרקע דווקא בחלק המערבי של השכונה ההיא, ששתי החברות ניצלו להקמת הפרויקט הזה.

כמה דירות נמכרו בפרויקט הזה ברמות מחיר של 3.5־4 מיליון שקל. העסקה היקרה ביותר השנה היא דירת חמישה חדרים בשטח של 156 מ"ר בקומה השנייה, שנמכרה ב־4 מיליון שקל. ביחס לשוק הצנוע של קריית ים, מדובר בהחלט בעסקאות יוקרה.

קריית ים. פרויקט עם בנייה נמוכה ויוצאת דופן / הדמיה: SNAPSHOT

חיפה

רוב עסקאות היוקרה בחיפה נרשמות בדרך כלל על הכרמל עם נוף לים מלמעלה, אולם אחת מהן בלטה השנה דווקא על החוף. זו עסקה שסיפרנו עליה כאן לאחרונה - דירת 4 חדרים ברחוב יוברט המפרי במרחק של כ־40 מטר מהים. הדירה, בשטח 117 מ"ר, נמכרה ב־6.2 מיליון שקל.

חיפה. 40 מטר מהים / הדמיה: יח''צ

חדרה

בעשור וחצי האחרונים שוק הנדל"ן בחדרה משתנה, ורצועת החוף בעיר, מערבית לכביש 2, מתחילה להתמלא במגדלים. הסטנדרטים של היוקרה החדרתית משתווים במהירות למקובל במקומות אחרים בארץ.

בסוף השנה שעברה נרכשה דירת פנטהאוז בשטח 200 מ"ר בקומה ה־20 ברחוב ארזי הלבנון שמצוי בקו אחורי למדי לים, ב־6.8 מיליון שקל. השנה נסגרות עסקאות בפרויקט קדמי יותר במחירים דומים - על דירות קטנות ונמוכות יותר.

מדובר בפרויקט מגדלי וידה ברחוב רחבעם זאבי של חברת הנדל"ן אסדן, שיכללו מבנה אחד בן 23 קומות ו־104 דירות, ומבנה שני בן 24 קומות ו־109 דירות. המגדלים יחוברו באמצעות קומת הקרקע ושטחים משותפים.

דירת חמישה חדרים בשטח 130 מ"ר בקומה ה־14 של אחד מהמגדלים נמכרה השנה ב־8.1 מיליון שקל ודירות נוספות מקומות הביניים נמכרו במחירים של יותר מ־6 מיליון שקל. מדובר בעסקאות שמצויות בצמרת היוקרה החדרתית לדורותיה. במגדל סמוך, ברחוב בוארון, כבר נמכרה לפני כחמש שנים דירת פנטהאוז ביותר מ־10 מיליון שקל, אך הדירות האחרות לא הגיעו לרמות המחירים שהושגו על הדירות ה"רגילות" בפרויקט הזה.

נתניה

העיר רשמה בשנה החולפת מספר עסקאות חופיות מרשימות. בשכונת עיר ימים מכרה חברת י.ח. דמרי כמה דירות בפרויקט ברחוב נתן יונתן במחירים של 9 מיליון שקל ומעלה, ודירת פנטהאוז ב-15.5 מיליון שקל

צפונה משם מוקמת שכונת "שירת הים", בקו הראשון לים, מערבית לפארק השלולית וצפונית לשמורת האירוסים. לפני כחודשיים דיווחנו כי אחת מדירות הפנטהאוז בפרויקט של חברת אביב מליסרון נמכרה ב־15.9 מיליון שקל.

בשדרות ניצה 30, על המצוק, נבנה פרויקט "The Blue Cliff", בידי חברת קן התור. במסגרת הפרויקט נהרס המבנה ששימש בעבר כמלון הגליל, ואת מקומו יתפוס מגדל בן 34 קומות שיכלול בקומות התחתונות חדרי מלון ובעליונות - דירות מגורים. כמחצית מהדירות כבר נמכרו, רובן ליהודים אמריקאים.

בפרויקט זה שמנו לב לרכישת צמדי דירות. ביוני נמכרו שתי דירות צמודות של 160 מ"ר כל אחת בקומה ה־20 ב־8.6 מיליון שקל כל אחת, ולמחרת נמכרו שתי דירות צמודות באותו שטח בקומה ה־24 ב־9 מיליון שקל כל אחת; באוקטובר נרכש צמד שלישי של דירות, בקומה ה־29 של המגדל, כששתי דירות בשטח 160 מ"ר כל אחת נמכרו ב־9.9 מיליון שקל כל אחת. בשלושת המקרים מדובר ברוכשים שבכוונתם לאחד כל צמד דירות לדירת ענק אחת.

בשכונת החוף היוקרתית נת־600 בוצעה השנה עסקה במחיר של 17.9 מיליון שקל על דירת פנטהאוז בשטח 300 מ"ר בקומה ה־18 במגדל בן כעשר שנים שהקימה חברת גינאדי ברחוב הגילה, והיא העסקה הגבוהה ביותר שבוצעה בעיר בשנה האחרונה, על פי אתר רשות המסים.

יקי בריגה, בעל השליטה בחברת ציון בריגה, מדווח על עסקאות יוקרה בפרויקט של החברה ברחוב לויתן ליד מלון בלו ביי. אף שרוב הדירות בפרויקט הן דירות מוזלות במסגרת "מחיר למשתכן", נרשמו בו עד כה כ־20 עסקאות ברמות של 6 מיליון שקל ומעלה. השנה נמכרה דירת 6 חדרים בקומה ה־11 של המגדל ב־8.14 מיליון שקל. דירות בקומות העליונות חצו את רף ה־10 מיליון שקל.

נתניה. דירות צמודות שחוברו לדירה אחת גדולה / הדמיה: fuzion

הרצליה

השכונה החופית של העיר היא הרצליה פיתוח, שנחשבת לאחת מהיוקרתיות ביותר בארץ, אם כי בניגוד לשכונות חופיות אחרות, מדובר בשכונה של צמודי קרקע שמרובם המוחלט לא נשקף שום נוף לים. ואולם כשנשקף - השמיים הם הגבול ורחוב גלי תכלת המערבי הוא הדוגמא הבולטת לזה.

הרחוב כולל כ־60 וילות, מתוכן כמחצית ממש על קו המצוק בחלקו המערבי עם נוף פתוח לים. משום כך, מחירי הווילות המערביות כפולים ויותר מאלה שממוקמות בצד המזרחי, עם הנוף המוגבל לים, אם בכלל.

העסקה הגבוהה ביותר שבוצעה ברחוב, ולמעשה בכלל על יחידת דיור בישראל, נרשמה ב־2020, כאשר שלדון אדלסון המנוח רכש את הווילה ששימשה כבית השגריר האמריקאי בגלי תכלת 40 ב־230.35 מיליון שקל. כמה עסקאות נוספות ברחוב זה חצו את רף ה־100 מיליון שקל.

ואולם יש באזור גם כמה פרויקטים של בנייה רוויה שנמכרים במחירים גבוהים מאוד. חברת עופר השקעות מקימה פרויקט גדול ברחוב אבא אבן, בדרך למרינה, על שטח של 76 דונם. הפרויקט נמצא בין הרחובות אבא אבן, הצנחן, סטרומה ורמות ים בהרצליה פיתוח, ויכלול בנייה צמודת קרקע ורבי קומות בני חמש ו־12 קומות.

השנה נמכרו בפרויקט כמה דירות במחירים של 11־2 מיליון שקל, ואילו העסקה הגבוהה ביותר בו הייתה בבניין בן 12 הקומות, שבקומה התשיעית שלו נמכרה דירה בשטח של 210 מ"ר ב־21.4 מיליון שקל. זו העסקה הגבוהה ביותר שבוצעה בעיר בשנה האחרונה בבנייה רוויה - אך לא בעיר בכלל.

תל אביב

ממש לאחרונה התבצעה אחת העסקאות הגבוהות שבוצעו השנה בכל הארץ - דירה בקומה העשירית במגדל SIX 8, לא רחוק מהדולפינריום בתל אביב, נמכרה תמורת 58 מיליון שקל. מדובר בדירה בקומה העשירית, בשטח 275 מ"ר, כך שהמחיר מבטא מחיר למ"ר של כ־210 אלף שקל - מחיר שיא בעיר למטר רבוע.

בת ים

אזור החוף בבת ים עשה בשנים האחרונות קפיצה לגובה ובהתאם גם במחירים. דירת פנטהאוז בשכונת פארק הים בעיר נמכרה לאחרונה ב־8.84 מיליון שקל - עסקת שיא בבת ים במחצית השנייה של 2025.

הדירה, בת 6 חדרים בשטח של 190 מ"ר עם מרפסת בשטח של 80 מ"ר, נמצאת בפרויקט sea&park של קבוצת צרפתי שמעון, והעסקה כוללת שתי חניות ומחסן. לדברי החברה, הדירה נרכשה על ידי משפחה ישראלית שעוברת מבית צמוד קרקע.

בת ים. עסקת שיא בחצי השנה האחרונה: דירה ב־8.84 מיליון שקל / הדמיה: Viewpoint

אשדוד

שכונת המרינה בעיר הוקמה לפני כ־20 שנה, בשיא נהירת הנדל"ן של תושבי החוץ לישראל, והדירות בה נחטפו על ידם במחירים שהעיר לא הכירה לפני כן. עד היום, שכונת המרינה מרכזת אליה את רוב עסקאות היוקרה העירוניות.

עוד במרינה, בפרויקט חדש ברחוב אגוז 8 נרכשה דירת 5 חדרים, בשטח של 270 מ"ר ב־7.56 מיליון שקל, ועוד שלוש עסקאות נוספות נרשמו בפרויקט זה באתר רשות המסים במחירים של 6־7 מיליון שקל. הפרויקט רשום על שם חברת אסטנג'לוב השקעות ועו"ד מור כהן ומתוכננים במסגרתו שלושה מבני מגורים של 5 קומות ובסך הכל 54 יחידות דיור.

ואולם בעקבות הגבהת הבנייה בעיר, החלו לצוץ עסקאות יקרות גם שכונות אחרות. וכך, העסקה הגבוהה ביותר בעיר בשנה האחרונה בוצעה בדירת פנטהאוז בשטח של 171 מ"ר בקומה ה־18 ברחוב הדקל 7, בפרויקט בן כ־10 שנים, שנמכרה ב־8.26 מיליון שקל.

עסקת יוקרה אחרת יוצאת דופן נסגרה לאחרונה בפרויקט Uptown אשדוד של דוניץ אלעד, שמוקם בשכונת המע"ר של אשדוד, שמצויה מעל למרינה. במסגרת העסקה נמכר פנטהאוז בשטח של 171 מ"ר בנוי ו־118 מ"ר מרפסת ב־7.5 מיליון שקל.

אשדוד. עסקה יוצאת דופן / צילום: עודד סמדר

Uptown אשדוד כולל שישה מגדלי מגורים בני 18 קומות, שניים מהם מאוכלסים מזה כשנתיים, השלישי אוכלס במהלך שנה זו ושלושה בניינים נוספים, שהשיווק שלהם צפוי להתחיל בחודשים הקרובים.

אשקלון

אשקלון מזכירה מעט את אשדוד במובן זה שאזור היוקרה שלה סובב את המרינה. ואולם שלא כמו אשדוד, הדירות שהוקמו במרינה האשקלונית בשנות ה־90 קרצו פחות לתושבי החוץ, משום שהיו אלה בעיקר דירות קטנות של 2־3 חדרים. רק מהפרויקטים שהוקמו באשדוד, תל אביב, נתניה וירושלים השוק למד שתושבי החוץ מחפשים בדרך כלל דירות גדולות יותר.

התוצאה הייתה שמחירי הדירות המקוריות במרינה האשקלונית נעים בסביבות 18 אלף שקל למ"ר, בעוד שדירות חדשות יותר וגדולות בפרויקטים בסביבה מגיעות למחירים של כ־20 אלף שקל למ"ר.יש פרויקטים שסמוכים לים, שבהם יש דירות, בעיקר פנטהאוזים, שמקבלות גם 30 אלף שקל למ"ר.

חברת י.ח. דמרי מקימה שלושה מגדלים במסגרת פרויקט "דמרי ימה", ברחוב משה דיין, מעל למרינה, ומצליחה להשיג מחירים ממוצעים של כ־30 אלף שקל למ"ר בממוצע לכלל הפרויקט. בדיקה מראה, כי הדירות שנחשבות ל"פשוטות", נמכרות בכ־25 אלף שקל למ"ר, ואילו דירות יוקרה בקומות העליונות מגיעות לסביבות 50 אלף שקל למ"ר.

אשקלון. המחיר בפנטהאוזים הגיעו ל־30 אלף שקל למ''ר / הדמיה: SNAPSHOT

בפרויקט הזה ראינו מקרה שמזכיר את השוק הנתנייתי, שעה ששלוש דירות צמודות בקומות ה־23 וה־24 נמכרו בסך הכל ב־24.2 מיליון שקל: שתי דירות נרכשו ב־8 מיליון שקל כל אחת והשלישית, בקומה ה־24 בשטח של 175 מ"ר נמכרה ב־8.26 מיליון שקל. שלוש העסקות הללו, בצוותא עם עסקה נוספת ב־8 מיליון שקל שבוצעה בשנה החולפת בפרויקט הן את העסקאות היקרות ביותר שבוצעו באשקלון.