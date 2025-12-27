עם נוף לחרמון: בכמה נמכר בית פרטי על שטח של דונם בשדה אליעזר?

בהרחבה החדשה של מושב שדה אליעזר בעמק החולה, נמכר בית פרטי בן 5 חדרים תמורת 3.83 מיליון שקל. הבית בשטח בנוי של 180 מ"ר, על קרקע בשטח של דונם. הנכס בנוי במפלס אחד, כולל ממ"ד וחניה והוא משקיף על החרמון. בנוסף על הקרקע יש זכויות לבניית שני יחידות אירוח.

● ראיון | עידו חג'ג': "המהלך של גינדי העיר את השוק בשדה דב"

● טור סופ"ש | זה לא באג אלא פיצ'ר: לקוני הדירות אין באמת חלון יציאה

מחיר השיווק עמד על 3.95 מיליון שקל והבית עמד על המדף כשנה.

המוכרים בנו את הנכס לפני כשמונה שנים להשקעה והחליטו לממש אותה. הקונים הם זוג מהמרכז שהחליט לעבור לצפון.

בית פרטי על שטח של דונם בשדה אליעזר / צילום: תמר לוין

"התאהבו בנכס"

לדברי המתווכת תמר לוין מרי/מקס צפת, "הקונים ראו את הנכס במהלך המלחמה והתאהבו בו. ידעו שהם רוצים לרכוש אותו, אבל היו צריכים למכור את הדירה שלהם במרכז על מנת לממן את הרכישה. זה לקח זמן, אבל בסוף הם הצליחו. במהלך הזמן הזה הייתה התעניינות בנכס והוגשו כמה הצעות, אך בסופו של דבר המשאים ומתנים לא הבשילו מכל מיני סיבות.

"למושבים סביב ראש פינה - כמו שדה אליעזר וכורזים - יש ביקוש די טוב, שמגיע גם מתושבים מהמרכז. מדובר ביישובים 'חזקים', עם אוכלוסייה ממעמד סוציו־אקונומי גבוה שכדי להתקבל אליהם צריך לעבור ועדת קבלה.

"השוק בצפון לא קל עכשיו - זה התחיל עם עליית הריבית והמשיך במלחמה. יש לא מעט עסקאות על נכסים שעומדים לפני כונס נכסים. יש הרבה מבחר אבל אין הרבה קונים.

"כן מרגישים התעניינות מצד רוכשים מחו"ל - בעיקר יהודים מצפון אמריקה ובריטניה - שרוצים נכס בישראל ליום שחור. בשלב זה מדובר ביותר התעניינות מרכישות בפועל, אבל בהחלט יש גם עסקאות וניכר שהמתעניינים מחכים לרגע המתאים לקנות".

בית פרטי על שטח של דונם בשדה אליעזר / צילום: תמר לוין

דירות יד שנייה שנמכרו

נתניה

ברחוב האלונים בקרית השרון, דירת 5 חדרים, 115 מ"ר, בקומה 14 מתוך 17, עם חניה כפולה, ב־3.15 מיליון שקל.

ברחוב הרב יאנה בקרית השרון, דירת 5 חדרים, 119 מ"ר, בקומה 7 מתוך 8, עם חניה כפולה, ב־2.68 מיליון שקל.

ברחוב הגולן בקרית השרון, דירת 4 חדרים, 102 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, עם חניה, ב־2.45 מיליון שקל.

בשדרות גולדה מאיר בקרית נורדאו, דירת 3 חדרים, 77 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8, ב־1.78 מיליון שקל.

פתח תקווה

ברחוב הרב קלישר בשכונת הפועל המזרחי, דירת 4 חדרים, 61 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, ב־2.07 מיליון שקל.

ברחוב איסר הראל בהדר המושבות, דירת 5 חדרים, 113 מ"ר, בקומה 3 מתוך 13, עם חניה, ב־3.12 מיליון שקל.

ברחוב עין גנים, דירת 3 חדרים, 63 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3,

ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב גוטמן במרכז העיר, דירת 4.5 חדרים, 124 מ"ר, בקומה 26 מתוך 26, עם חניה כפולה, לפי שווי של 2.75 מיליון שקל.

קריית ביאליק

ברחוב אילון, דירת 4 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, ב־1.2 מיליון שקל.

ברחוב שושנה דמארי, דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 1 מתוך 9, עם חניה, ב־1.7 מיליון שקל.

ברחוב יפה ירקוני, בית בן 5 חדרים, 156 מ"ר, גינה בשטח 189 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, ב־3.65 מיליון שקל.

ראש העין

ברחוב ה' באייר בנווה אפק, בית בן 4 חדרים, 115 מ"ר, עם חצר בשטח 206 מ"ר, ב־2.16 מיליון שקל.

ברחוב פול סמואלסון בפסגות אפק, דירת 5 חדרים, 152 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 5, חצר בשטח 36 מ"ר, 2 חניות, ב־3.13 מיליון שקל.

בשדרות בן גוריון, דירת 5 חדרים, 168 מ"ר, בקומה 7 מתוך 8, עם חניה כפולה, ב־4.1 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה