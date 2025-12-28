משרד הפנים מעדכן את הקריטריונים ואת שיעורי ההנחות שניתן לקבל בארנונה לשנת 2026. השינויים המרכזיים: שיעורי ההנחות הופחתו וטווחי המשכורות הממוצעות שמזכות בהנחה הורחבו - כך שיש משפחות שייהנו יותר בזכות השינוי, ויש כאלו שדווקא ייפגעו.

נושא הזכאות להנחות בארנונה נוסף לספר החוקים עוד בשנת 1993, במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה. הזכאות ניתנת על סמך שני קריטריונים המשולבים יחד: משכורת חודשית ממוצעת ומספר הנפשות במשפחה. בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) נקבעו באופן מפורט הקריטריונים הללו, כדי לקבוע מי זכאי להנחה בארנונה ומה שיעור ההנחה שלה יזכה. במציאות שבה רק העדכון השנתי ("הטייס האוטומטי") העלה את תעריפי הארנונה באופן רוחבי ב־30% מאז שנת 2014, להנחות הללו משמעות רבה.

נדגיש כי המסמך, אם יאושר סופית, אמור להיכנס לתוקף החל ב־1 בינואר 2026.

שיעור ההנחה המינימלי והמקסימלי ירד

אחד השינויים המשמעותיים בטיוטה שהופצה כעת על ידי משרד הפנים הוא הפחתת גובה ההנחות שיכולים ליהנות מהן הזכאים: אם עד כה ההנחה המקסימלית יכולה הייתה להגיע עד 90%, והנמוכה ביותר עד 30%, הטיוטה החדשה מציעה כי ההנחה המקסימלית תהיה 80% ואילו ההנחה המינימלית - 20% בלבד. על פניו, מדובר בפגיעה בזכאים, אלא שטווח המשכורות אשר מזכות בהנחה התרחב כך שעל פניו יותר משפחות נכנסות תחת הגדרת הזכאות כעת.

כאמור, ההנחה ניתנת בשילוב בין השכר הממוצע לבין מספר הנפשות. כך למשל, משפחה בת ארבע נפשות שמשתכרת יותר מ־11,640 שקלים בחודש בממוצע, אינה זכאית כיום להנחה כלל; על פי הטיוטה החדשה, אותה משפחה תוכל לזכות מ־2026 בהנחה של עד 40%, ומשפחה בת 4 נפשות שמשתכרת מעל 12,995 שקלים בחודש ועד 14,995 שקלים בחודש תוכל לזכות גם היא בהנחה, של עד 20%.

נראה כי דווקא המשפחות ברוכות הילדים הן שייפגעו יותר: משפחה עם 7 נפשות, למשל, שמשתכרת עד 11,722 שקלים, זכאית כיום לעד 90% הנחה, ובתקנות החדשות - משפחה עם 7 נפשות המשתכרת עד 13,352 תקבל "רק" 80% הנחה. אותה משפחה, אם משתכרת מעל 15,239 ועד 21,418 בממוצע בחודש, מקבלת כיום 30% הנחה. בתקנות החדשות משפחה דומה, המשתכרת בממוצע מעל 19,220 שקל ועד 22,257 בחודש, תקבל רק 20% הנחה.

לנפש אחת השינוי לא יהיה משמעותי: עד שכר חודשי ממוצע של 5,857 שקלים ניתן לזכות בהנחה כלשהי בשנת 2026 (לעומת 5,880 שקל כיום, קרי צמצום קל). משפחה שמשתכרת עד 3,513 שקלים בחודש בממוצע תוכל ליהנות בהנחה של עד 80% ב־2026, לעומת הנחה של עד 90% למי שמשתכר עד 3,218 שקלים בממוצע בחודש כיום.

יותר סמכות לרשות המקומית

שני דברים שיש לקחת בחשבון בהקשר זה: האחד - משפחה אשר על פניו זכאית להנחה בארנונה יכולה לבחור כיצד יחושב השכר הממוצע המזכה - לפי הממוצע ב־12 החודשים האחרונים, או לפי הממוצע בשלושת החודשים האחרונים של השנה. עבור מי שממוצע המשכורות שלו השתנה מהותית בשלושת החודשים הללו, הבחירה בין אחת האופציות יכולה להיות משמעותית.

השני - וכאן מדובר על תוספת חדשה - התקנות קובעות כי הרשות המקומית לא תחליט על מתן הנחות בארנונה אם אובדן ההכנסות כתוצאה מכלל ההנחות יביא ליצירת גירעון שוטף. המשמעות: גם אם אדם או משפחה זכאים להנחה, הרשות יכולה להחליט כי לא יזכו לה.