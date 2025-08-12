בזמן שבכל הארץ נרשמה ירידה במכירות, באילת הן דווקא בעלייה

בדומה לפתיחה החזקה של חודש יולי, גם אוגוסט נפתח בעליות בכל ענפי המשק המרכזיים - כך עולה ממדד הפניקס גמא הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל מדי שבוע.

● מחירי הטיסות לשורה של יעדים נחתכו השבוע בחדות

● לידיעת המוסדיים שהצטרפו ל-KSP: האתר מתחזק בצמרת האיקומרס

אחרי תשעה באב, שהוביל לירידות בכל ענפי הקמעונאות, הציבור חזר לבצע רכישות - בין היתר בשל החופש הגדול והודות למבצעים שגודשים את החנויות ואתרי האונליין. ענף האופנה רשם את העלייה החדה ביותר, שעומדת על 23%.

פילוח הנתונים מצביע על העדפה ברורה לקניות מחוץ לבית, גם בשיא החום: חנויות הרחוב הובילו עם עלייה חדה של 36% במחזורים, הקניונים עלו ב-26%, ואילו האונליין רשם עלייה צנועה יחסית של 9%.

"גם בשיא החום, הציבור הישראלי בוחר לצאת מהבית ולשלב בילוי עם קניות", מציין נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הדבר מעיד על כך שחוויית הקנייה הפיזית נותרה חלק בלתי נפרד מהתרבות הפנאי והחופש בקיץ".

ענף החשמל והאלקטרוניקה עלה ב-13% במחזור הקניות, שנבעה מגידול של 4% בכמות העסקאות ועלייה של 9% בגובה הקנייה הממוצעת - מ-1,376 שקל בשבוע שעבר ל-1,495 שקל השבוע. נראה כי הציבור מנצל את תקופת הקיץ, וגם את סיום תשעה באב, כדי לבצע רכישות גדולות ומשמעותיות.

לאורך השנים, אוגוסט התאפיין כחלש יותר מיולי, מאחר שרבים מהישראלים יוצאים לנופש בחו"ל. השנה, אף שענף התיירות לחו"ל התאושש, וחלק מחברות התעופה הזרות חזרו לישראל, רבים בוחרים לנפוש בארץ - למרות המחירים הגבוהים של המלונות והצימרים.

התוצאה: באילת, שמהווה יעד מרכזי לחופשה בארץ, נרשמה רמת קניות גבוהה לאורך יולי ואוגוסט - כולל בשבועיים האחרונים של יולי, כאשר היו ירידות בשאר חלקי הארץ. העיר מלאה בנופשים שמנצלים את הפטור ממע"מ לקניות - החל מבגדים והנעלה ועד מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.