לידיעת המוסדיים שהצטרפו ל-KSP: האתר מתחזק בצמרת האיקומרס

רכישות האונליין של הישראלים בחודש יולי 2025 גדלו ב-17% לעומת חודש יוני - עלייה המצביעה על התאוששות ו"תיקון" לאחר הירידה המשמעותית בהזמנות מאתרים בינלאומיים בזמן המערכה האיראנית. למעשה, מדובר בעלייה של 25% ברכישה מאתרים בינלאומיים, ועלייה של 5% בלבד ברכישה מאתרים ישראלים - כך עולה מנתוני שופ אנליטיקס המבוססים על פאנל של כ-3,200 צרכנים.

"הנתונים מראים כי שוק האיקומרס הישראלי ממשיך להתחזק, עם עלייה מתונה אך יציבה בהיקף הרכישות באתרים מקומיים", אומר נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס. "האתרים הסיניים חוזרים לתנופה, כאשר שיין וטמו מציגים עליות של עשרות אחוזים, ומצמצמים את הפער מול עלי אקספרס.

"בנוסף בולטת ההצלחה של אתר iHerb, שהגדיל את נפח ההזמנות בעזרת קמפיינים עם משפיעניות ושיפור תנאי המשלוח. גם חזרתן של חלק מחברות התעופה הבינלאומיות לפעילות ניכרת בנתונים".

הגידול של iHerb

אתר עלי אקספרס ממשיך להוביל את רשימת האתרים הבינלאומיים, ואחראי על מחצית מהרכישות החודש, אך מדובר בצמיחה מתונה ביחס למתחרים - מה שמוביל לצמצום הפערים בינו לבינם.

במקום השני נמצא אתר שיין, עם עלייה של 53% בהשוואה לחודש הקודם, כאשר הישראלים ביצעו בממוצע 1.8 רכישות בחודש. במקום השלישי נמצא אתר טמו, עם זינוק של כ-80% במספר ההזמנות בהשוואה לחודש הקודם ושתי רכישות בחודש בממוצע.

אתר הבריאות, הטבע והביוטי האמריקאי iHerb ממוקם במקום הרביעי, עם זינוק של 87% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם. זאת, בין היתר, הודות לשיתופי-פעולה עם משפיעניות הכוללים את צמד מילות הקסם "קוד קופון".

בנוסף, iHerb שיפר את הצעת הערך ומציע משלוח חינם על הזמנות מעל 225 שקל. הנתונים מראים כי שינוי זה מתכתב עם דפוסי הרכישה של הישראלים: 80% מההזמנות באתר הן בסכום גבוה מ-225 שקל, והסל הקניות הממוצע עומד על 250 שקל.

רשימת האתרים הבינלאומיים המובילים כוללת שלושה שחקנים מענף התיירות: אתר בוקינג מתברג במקום החמישי עם עלייה של כ-40% במספר ההזמנות לעומת יוני, Airbnb במקום השמיני, והאתר של חברת התעופה וויזאייר מתברג במקום העשירי - על רקע חזרתה של החברה לישראל ב-8 באוגוסט. היעדים הפופולריים ביותר בהזמנות מוויזאייר הם לונדון, רומא, וינה, סופיה ולרנקה.

נציין כי בעשירייה השנייה בולטים שני אתרים מתחום הקוסמטיקה הקוריאנית: YesStyle ו-Olive Young. מדובר בתחום שצובר בשנים האחרונות תאוצה, ולאור הפוטנציאל הגדול, גם כאן האתרים הבינלאומיים משתפים פעולה עם משפיעניות ישראליות.

הפוטנציאל של KSP

ברשימת 20 האתרים הישראלים שמהם רוכשים הכי הרבה בולטת הנוכחות של KSP, שבחודשים האחרונים רושם התחזקות. אומנם אתר שופרסל עדיין במקום הראשון (16% מסך ההזמנות), אך KSP צמוד אליו (15%), ולא מן הנמנע כי המאזן בין השניים ישתנה בהמשך השנה.

הסל הממוצע באתר KSP עמד החודש על 406 שקל. בחברה מצהירים כי מדובר ב"פלטפורמת האיקומרס הגדולה בישראל לכלל עולמות הצריכה", ונראה כי המשקיעים המוסדיים סבורים כי הפוטנציאל עוד לא הגיע למיצוי.

כך, בסוף השבוע שעבר הושלמה עסקת ענק, שבמסגרתה בעלי השליטה ב-KSP מכרו מניות לאלטשולר שחם (13%), מגדל (10%) ומור גמל ופנסיה (7%) בתמורה כוללת של כ-700 מיליון שקל.

הענף שמשגר את מספר הנציגים הגבוה ביותר הוא קמעונאות המזון: מלבד שופרסל שבמקום הראשון, רמי לוי נמצא במקום החמישי (עלייה של 44% במספר ההזמנות לעומת יוני), ויקטורי במקום 14, חצי חינם במקום 18, וטיב טעם במקום 19. לצדם נמצאים הסופר החברתי מבית ההסתדרות (מקום 13) והחישוק (מקום 16). במילים אחרות, מדובר באחת הקטגוריות הפופולריות ביותר בשוק האיקומרס הישראלי.

לענף האופנה יש ארבעה נציגים ברשימה, מתוכם אתר טרמינל X מתברג במיקום הגבוה ביותר (6). אתר זארה מתברג במקום השביעי, אחרי זינוק מרשים במספר ההזמנות - יותר מפי שניים מאשר בחודש הקודם, הודות למבצע הקיץ של הרשת הספרדית. במקום התשיעי מתברג אתר דלתא (בין היתר בזכות החזרה ללימודים), ובמקום ה-17 נמצא אתר הרשת השבדית H&M.

כך נאספו הנתונים

חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 3,200 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גאוגרפית על־פי אזורי מגורים משתנים.

החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.