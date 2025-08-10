התשובה של דלק ל־yellow: משיקה מועדון לקוחות למותגי הקבוצה

התחרות בענף תחנות הדלק מעלה הילוך: דלק ישראל משיקה את "מועדון החברים של ג'ו דלק": מועדון לקוחות שמאחד את מותגי הקבוצה - דלק, קפה ג'ו וברגר קינג. המהלך היה אמור לכלול גם את קבוצת מועדוני זאפה, אך זו צפויה להצטרף רק בהמשך.

ההשקעה הכוללת במהלך, שמלווה בקמפיין פרסום באמצעות סוכנות הדיגיטל GO של משרד הפרסום אדלר-חומסקי & ורשבסקי, עומדת על כ-6 מיליון שקל. הקמפיין יעלה בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל ויכלול גם פעילות משפיענים.

כיום רשומים באפליקציה של דלק 600 אלף משתמשים, שיוכלו להשתמש ב"ארנק הדיגיטלי" של "ג'ו דלק" - כלי צבירה שבו כל רכישה באחד ממותגי הקבוצה מתורגמת למטבעות דיגיטליים, שניתן לפרוק בבתי העסק הכלולים. הצבירה אחידה בכלל המותגים, וההחזר עומד על שווי 10% מסכום הרכישה (בתדלוק: 10 אגורות על כל ליטר).

המימוש מתאפשר החל מצבירת 50 שקל, שצריכה להתבצע בתוך ארבעה חודשים, אחרת היא מתבטלת - בדומה למודל שהנהיגה המתחרה פז ברשת yellow. כל שקל בארנק שנפתח שמור לשנתיים.

קבוצת דלק מפעילה ברחבי הארץ 239 תחנות "דלק", 207 חנויות "ג'ו דלק" ו-19 סניפים של ברגר קינג (לאחרונה הצהירו ברשת על תוכנית ל-50 סניפים תוך חמש שנים). בקבוצה מציינים כי לכל מותג יישאר נכס דיגיטלי עצמאי, אך הארנק וההטבות יסונכרנו ביניהם.

"זה הרבה יותר מהשקת מועדון לקוחות - מדובר בפלטפורמה חכמה שמרכזת עבור הלקוח חוויה פרסונלית ורב-מותגית", מציינת קרן קופרמינץ, סמנכ"לית שיווק, סחר ופיתוח עסקי בדלק ישראל. "זיהינו צורך אמיתי במועדון שמתגמל את הלקוח על כל פעולה שהוא עושה מולנו - מתדלוק ועד הזמנת ארוחת המבורגר - והפכנו את זה לפשוט, נוח ורווחי. זהו מהלך אסטרטגי שישנה את כללי המשחק בתחום הנאמנות הצרכנית בישראל".

הדומיננטיות של yellow

המהלך של דלק בא על רקע הדומיננטיות של המתחרה yellow מקבוצת פז, שמפעילה מועדון לקוחות הכולל כ-1.7 מיליון חברים מאז 2018.

בשנה שעברה העמיקה רשת yellow את שיתופי-הפעולה עם הסופרמרקטים בבעלות פז, סופר יודה ופרשמרקט, ועוד קודם לכן, ב-2021 וב-2022 נחתמו שיתופי-פעולה לפריקה וצבירה הדדית עם סופר-פארם ו-וולט, בהתאמה. לקבוצת פז יש כ-240 חנויות נוחות, כ-265 תחנות דלק וכ-75 סופרמרקטים ברחבי הארץ.

בנובמבר האחרון השיקה yellow תוכנית מנויים לקפה, במסגרתה תמורת סכום חודשי של 30 שקל ניתן לרכוש עד 31 כוסות קפה בחודש; ובמקביל סונול הרחיבה את שיתוף-הפעולה עם מועדון הצרכנות הוט. באותו זמן דווח לראשונה כי דלק מתכננת הקמת מועדון צרכנות - וכעת, תשעה חודשים אחרי, המהלך יצא לדרך.