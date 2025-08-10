ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום התשובה של דלק ל־yellow: משיקה מועדון לקוחות למותגי הקבוצה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דלק ישראל

התשובה של דלק ל־yellow: משיקה מועדון לקוחות למותגי הקבוצה

דלק ישראל משיקה את "מועדון החברים של ג'ו דלק": מועדון לקוחות שמאחד את מותגי הקבוצה - דלק, קפה ג'ו וברגר קינג • המהלך היה אמור לכלול גם את קבוצת מועדוני זאפה, אך זו צפויה להצטרף רק בהמשך

שירה ספיר 18:07
קמפיין דלק החדש / צילום: דלק ישראל
קמפיין דלק החדש / צילום: דלק ישראל

התחרות בענף תחנות הדלק מעלה הילוך: דלק ישראל משיקה את "מועדון החברים של ג'ו דלק": מועדון לקוחות שמאחד את מותגי הקבוצה - דלק, קפה ג'ו וברגר קינג. המהלך היה אמור לכלול גם את קבוצת מועדוני זאפה, אך זו צפויה להצטרף רק בהמשך.

מדד המותגים | אולי זו הסיבה שכולם רוצים לקנות חברת כרטיסי אשראי
"מנוע צמיחה חדש": הולמס פלייס רוכשת 51% מרשת פילאטיס מכשירים בכ-12 מיליון שקל

ההשקעה הכוללת במהלך, שמלווה בקמפיין פרסום באמצעות סוכנות הדיגיטל GO של משרד הפרסום אדלר-חומסקי & ורשבסקי, עומדת על כ-6 מיליון שקל. הקמפיין יעלה בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל ויכלול גם פעילות משפיענים.

כיום רשומים באפליקציה של דלק 600 אלף משתמשים, שיוכלו להשתמש ב"ארנק הדיגיטלי" של "ג'ו דלק" - כלי צבירה שבו כל רכישה באחד ממותגי הקבוצה מתורגמת למטבעות דיגיטליים, שניתן לפרוק בבתי העסק הכלולים. הצבירה אחידה בכלל המותגים, וההחזר עומד על שווי 10% מסכום הרכישה (בתדלוק: 10 אגורות על כל ליטר).

המימוש מתאפשר החל מצבירת 50 שקל, שצריכה להתבצע בתוך ארבעה חודשים, אחרת היא מתבטלת - בדומה למודל שהנהיגה המתחרה פז ברשת yellow. כל שקל בארנק שנפתח שמור לשנתיים.

קבוצת דלק מפעילה ברחבי הארץ 239 תחנות "דלק", 207 חנויות "ג'ו דלק" ו-19 סניפים של ברגר קינג (לאחרונה הצהירו ברשת על תוכנית ל-50 סניפים תוך חמש שנים). בקבוצה מציינים כי לכל מותג יישאר נכס דיגיטלי עצמאי, אך הארנק וההטבות יסונכרנו ביניהם.

"זה הרבה יותר מהשקת מועדון לקוחות - מדובר בפלטפורמה חכמה שמרכזת עבור הלקוח חוויה פרסונלית ורב-מותגית", מציינת קרן קופרמינץ, סמנכ"לית שיווק, סחר ופיתוח עסקי בדלק ישראל. "זיהינו צורך אמיתי במועדון שמתגמל את הלקוח על כל פעולה שהוא עושה מולנו - מתדלוק ועד הזמנת ארוחת המבורגר - והפכנו את זה לפשוט, נוח ורווחי. זהו מהלך אסטרטגי שישנה את כללי המשחק בתחום הנאמנות הצרכנית בישראל".

הדומיננטיות של yellow

המהלך של דלק בא על רקע הדומיננטיות של המתחרה yellow מקבוצת פז, שמפעילה מועדון לקוחות הכולל כ-1.7 מיליון חברים מאז 2018.

בשנה שעברה העמיקה רשת yellow את שיתופי-הפעולה עם הסופרמרקטים בבעלות פז, סופר יודה ופרשמרקט, ועוד קודם לכן, ב-2021 וב-2022 נחתמו שיתופי-פעולה לפריקה וצבירה הדדית עם סופר-פארם ו-וולט, בהתאמה. לקבוצת פז יש כ-240 חנויות נוחות, כ-265 תחנות דלק וכ-75 סופרמרקטים ברחבי הארץ.

בנובמבר האחרון השיקה yellow תוכנית מנויים לקפה, במסגרתה תמורת סכום חודשי של 30 שקל ניתן לרכוש עד 31 כוסות קפה בחודש; ובמקביל סונול הרחיבה את שיתוף-הפעולה עם מועדון הצרכנות הוט. באותו זמן דווח לראשונה כי דלק מתכננת הקמת מועדון צרכנות - וכעת, תשעה חודשים אחרי, המהלך יצא לדרך.