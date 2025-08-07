רשת מכוני הכושר הולמס פלייס שבראשות ריצ'י האנטר ובניהולה של קרן שתוי הודיעה על רכישת 51% מחברת רבו פיטנס, העוסקת בהפעלת חדרי פילאטיס מכשירים. לנרכשת יש כ-13 סניפים ברחבי הארץ, חלקם בזכיינות, סכום הרכישה עומד להערכת החברה על כ-10-12 מיליון שקל, תלוי בתוצאות של רבו פיטנס השנה, אולם לא יעלה על כ-15.3 מיליון שקל. העסקה תושלם בכפוף לכמה תנאים, ביניהם אישור רשות התחרות.

רבו פיטנס היא רשת לאימוני סטודיו ופילאטיס מכשירים לנשים בלבד, והצפויה להישאר ככזו, המפעילה כאמור 13 סניפים באור יהודה, אשדוד, בת-ים, חולון, כפר סבא, מודיעין, נתניה, פתח תקווה, קרית אונו, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב. בכוונת הולמס פלייס להעמיק את הפעילות בתחום הצומח של פילאטיס המכשירים, ולפתוח 20 סניפים נוספים בטווח של שלוש השנים הקרובות.

ההכנסות של רבו פיטנס מראות צמיחה מ-2023 ל-2024, מ-8.1 מיליון שקל ל-11.1 מיליון שקל. הרווח הנקי צמח גם הוא, כשב-2023 עמד על 3.3 מיליון שקל, וב-2024 טיפס ל-4.2 מיליון שקל.

עם השלמת העסקה תשלם הולמס פלייס סך של 4.9 מיליון שקל. 2.6 מיליון שקל נוספים ישולמו כשבשני סניפים ספציפיים יוארכו הסכמי השכירות. סכום נוסף יחושב על בסיס ה- EBITDA לשנת 2025, והוא ישולם רק לאחר שייחתמו הדוחות הכספיים של השנה הנוכחית, ובכל מקרה כל אלו לא יעלו על 15.3 מיליון שקל.

"זה כמו הקמת רשת ומנוע צמיחה חדש"

קרן שתוי, מנכ"לית הולמס פלייס, תמונה לדירקטורית ברבו פיטנס. ברק טננבוים, בעלי רבו פיטנס והמנכ"ל, יישאר בתפקידו גם לאחר הרכישה. "אנחנו חושבים כבר הרבה זמן להתפתח בתחום המכשירים מחוץ למועדונים שלנו", אמרה שתוי לגלובס. "להולמס פלייס יש כבר 35 חדרי פילאטיס בתוך המועדונים, וכעת מבחינתנו זה כמו הקמת רשת ומנוע צמיחה חדש להולמס פלייס, בדומה לאייקון, ולדעתנו יש מקום ל-30-40 סניפים של פילאטיס מכשירים".

קרן שתוי, מנכ''לית קבוצת הולמס פלייס / צילום: יוני רייף

עוד הוסיפה כי ההחלטה להתרחב החוצה הבשילה מזה זמן רב, ובמקום להקים רשת מאפס, הוחלט "ללכת על מישהו עם מותג חזק, שיטה, אקוסיסטם ואפליקציה. פגשנו מספר לא קטן של חברות, בחנו רכישות ובתהליך שארך שנה החלטנו ללכת עם ברק, שיש לו סניפים מאוד 'פיין', ברמה גבוהה, חדרים גדולים עם 15-16 מיטות שפועלים 14 שעות ביום, עם שירות לקוחות אונליין דיגיטלי ומערכת שיווקית מפותחת מאוד שפיתח בעצמו. התאהבנו אחד בשני, הוא צריך אותנו כדי לצמוח בקצב מואץ, ואנחנו נייצר על הפלטפורמה שלו צמיחה רחבה בתחום הפילאטיס מכשירים".

עוד ציינה כי יתכן שהיה זול יותר להקים רשת חדשה לבד, אבל קרצו להם הבסיס ופוטנציאל הצמיחה של הרשת הקיימת, וכי הם מעריכים את סכום הרכישה בכ-10-12 מיליון שקל, כשהתשלום יבוצע מההון העצמי ללא מימון חיצוני.

ברק טננבוים, מייסד ומנכ''ל רבו פיטנס / צילום: ברק טננבוים

טננבוים, מיסד ובעלי רבו פיטנס אמר כי "אנחנו נרגשים להצטרף לקבוצת הולמס פלייס בהובלת קרן. הולמס פלייס נשענת על ערכים משותפים לשלנו בדגש על חדשנות ושירותיות בלתי מתפשרת למתאמנות. אני בטוח שיחד נוביל את רשת רבו פילאטיס לשיאים חדשים ונגדיל באופן משמעותי את הפעילות ומספר הסניפים".