יחידת המחקר של הבורסה בת"א מפרסמת הבוקר (ה') כי היקף מכירת המניות שביצעו בעלי העניין מתחילת השנה ועד סוף יולי 2025, הסתכם בכ-10.3 מיליארד שקל, כמעט פי שניים מהיקף המכירות בכל שנת 2024 שעמד על כ-5.4 מיליארד שקל.

יובל צוק, כלכלן ביחידת המחקר של הבורסה מסביר כי על רקע הנתונים, בשנת 2025 נרשמו עליות שערים חדות בשוק המניות בבורסה בת"א: "מניות רבות נסחרו ברמות שיא - והניעו בעלי שליטה ובעלי עניין רבים, כצפוי בתקופת גאות, לנצל זאת למימוש רווחים".

עוד דווח כי סך הרכישות שבוצעו על ידי בעלי עניין הסתכם נכון לסוף יולי בכ-2.2 מיליארד שקל בלבד, כך שבסיכום כללי, מדובר במכירות נטו בסך של כ-8.1 מיליארד שקל.

במקביל צוין כי בחלוקה ענפית, המימושים השנה התפזרו על פני כל ענפי הפעילות: מכירות בעלי העניין של מניות חברות הביטוח והשירותים הפיננסיים - שהינן מהסקטור הפיננסי שרשם את הזינוק הבולט ביותר בשערי המניות בשנת 2024 ובמחצית הראשונה של 2025 - היוו כ-28% מסך מכירות בעלי העניין. מכירות בעלי עניין של מניות מענף הנדל"ן והבנייה (אשר זינקו במהלך ולאחר מבצע "עם כלביא") היוו כ-18%, של מניות מענף המסחר והשירותים כ-16%, מענף הטכנולוגיה כ-14% ומענף האנרגיה, נפט וגז כ-12.5%.

מי מבעלי העניין נמצא בראש הרשימה?

ביחידת המחקר של הבורסה מציינים כי סאמיט , שבשליטת זהר לוי, מכרה ביולי לגופים מוסדיים 11% מהון פז קמעונאות ואנרגיה תמורת כ-767 מיליון שקל, תוך שהיא רושמת תשואה של יותר מ-70% (לפי מחיר רכישה ממוצע) על השקעתה. סאמיט הפכה לבעלת עניין בפז בתחילת 2022 והגדילה מאז החזקתה לכ-16%, תוך שהיא נהנית מדיבידנדים שחילקה פז לצד עלייה חדה בשער המניה. סאמיט העניקה לרוכשות אופציה לרכוש את יתרת החזקותיה בתוך חצי שנה תמורת כ-354 מיליון שקל נוספים. בנוסף ביולי מכרה סאמיט מניות של מגוריט מחוץ לבורסה תמורת 80 מיליון שקל.

עוד צוין כי בסוף יוני השלים איש העסקים אהרון פרנקל מכירה של כ-18% מתמר פטרוליום , המחזיקה 16.75% ממאגר תמר, לחברת הנפט הממשלתית של אזרבייג'ן SOCAR, תמורת כ-521 מיליון שקל. העסקה בין הצדדים כללה גם רכישה של חלק מהחזקותיו הפרטיות של פרנקל במאגר תמר, כך ש-SOCAR רכשה כ-10% ממאגר תמר עבורם שילמה סה"כ כ-1.25 מיליארד דולר. פרנקל מכר את מניות תמר פטרוליום במחיר כמעט כפול מהמחיר ששילם תמורתם לגופים מוסדיים ביולי 2023.

גם בעל השליטה במגדל , שלמה אליהו, המשיך השנה למכור החזקות בחברת הביטוח כשהתמורה מיועדת לשמש לפירעון החוב שנטל לשם רכישת השליטה. בשנת 2024 אליהו מכר למוסדיים מניות תמורת כמעט 600 מיליון שקל עם אופציה לרכישת מניות נוספות תמורת כ-440 מיליון שקל - אשר מומשה השנה ע"י אותם מוסדיים בחודשים מאי ויוני. לאחר המכירות נותר אליהו עם החזקה בשיעור של כ-48.6%.

לצד זאת, האחים אלון ויורם עמרם, בעלי השליטה בחברת עמרם אברהם , ניצלו את העלייה החדה בשער המניה מאז הרישום למסחר במאי 2024, ומכרו למוסדיים מניות בכ-300 מיליון שקל בדרך של הצעת מכר, במחיר הגבוה בכ-80% מהמחיר בהנפקה הראשונית.

גם המנכ"לים המשותפים בנופר אנרג'י , נדב טנא ושחר גרשון, הפתיעו את השוק ביוני כשהודיעו על פרישה מתפקידם וסמוך לאחר מכן נודע כי מכרו את כל החזקותיהם בחברה למוסדיים תמורת כ-224 מיליון שקל. סמנכ"ל הכספים של החברה, נעם פישר, אשר פרש בפברואר השנה, מימש עם עזיבתו את החזקותיו תמורת כ-148 מיליון שקל (אך לא נחשב בעל עניין כיוון שהחזיק כ-4.9%).

חמשת מנהלי וחברי הדירקטוריון של חברת נקסט ויז'ן ניצלו גם השנה, בדומה לשנים קודמות, את העליות החדות בשער המניה, ומכרו בשלוש עסקאות שונות מניות למוסדיים מחוץ לבורסה בסך מצטבר של כ-480 מיליון שקל.

לבסוף מציינים בבורסה כי מימושים נוספים בוצעו ע"י בעלי השליטה ממשפחת המייסדים: ישרוטל (210 מיליון שקל), שטראוס (209 מיליון שקל) והראל השקעות (200 מיליון שקל). שלושתם מימשו החזקות גם בשנה שעברה תמורת 182 מיליון שקל, 328 מיליון שקל ו-250 מיליון שקל, בהתאמה.