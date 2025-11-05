ניווט נכון בכללי המיסוי יכול לחסוך סכומי עתק למשקיעים. רגע לפני סוף השנה, גלובס מפרסם סדרת כתבות מיוחדת על כל מה שכדאי לכם לדעת על חיסכון במס בהשקעות שלכם.

התכנונים הפיננסיים של סוף השנה האזרחית נוגעים על פי רוב להשקעות שבוצעו במהלך השנה החולפת. אלא שמדובר בהזדמנות טובה לעשות סדר גם באפיקי החיסכון לטווח הבינוני-ארוך ולוודא שהכספים הללו מנוהלים בצורה טובה, ואולי חשוב מכך - מנצלים בצורה האופטימלית את הטבות המס הגלומות בהם.

● לידיעת משקיעי הקריפטו: מתי תיאלצו לשלם 50% על הרווח ואיך תחסכו במס

● יש לכם חודשיים לבצע את תכנון המס הזה, והוא יכול לחסוך לכם הון

● פשרה בנוגע לקופות הגמל להשקעה: המהפכה בתחום החיסכון מתקרבת לחקיקה

שני אפיקי החיסכון המשמעותיים ביותר לטווח הבינוני והארוך הם קופות גמל להשקעה וקרנות ההשתלמות. כחלק מהניסיונות לעודד את החיסכון באמצעותן, אלו מציעות לחוסכים שורה של הטבות מס משמעותיות. הטבות אלה מגיעות לשיאן בקרנות ההשתלמות, שנהנות מפטור ממיסוי על ההפקדה (בהתאם לתקרה שנתית), וכן מפטור על מס רווחי הון בעת המשיכה (בתנאי שעברו 6 שנים מראשית ההפקדה).

"בקרנות ההשתלמות הטבות המס למעשה מתחלקות לשתיים - בעת המימוש ובעת ההפקדה", מסבירה איילה אבני, מנכ"לית סיטרין ייעוץ פנסיוני, ומבדילה גם בין ההטבות לעצמאים למול שכירים.

"בעת ההפקדה אצל עצמאים הם נהנים מהוצאה מוכרת על ההפקדה עד סכום של 13,200 שקל לשנה. לעומתם, השכירים נהנים מכך שההפקדות של המעסיק לא נכללות בשכר שעליו הם משלמים מסים, עד לתקרת הפקדה חודשית של 15,712 שקל".

עבור שכירים ההפקדה לקרן השתלמות נעשית באמצעות המעסיק, שעל פי רוב מפריש סכום בשיעור 7.5% מהמשכורת, ואילו העובד מפריש שיעור נוסף של 2.5%. הטבות המס ניתנות רק על חלקו של המעסיק, על כן אין בידי העובד שליטה רבה על כך. לכן ההמלצה של אבני לקראת סוף שנה היא "רק לוודא שהמיסוי שנגבה מהעובד תואם לסכום שמעל לתקרה, בהנחה שעבר אותה".

על כמה מתוך השכר תופקד הקרן

כאמור הטבה נוספת מתקבלת בעת משיכת הקרן. אבני מפרטת כי "בניגוד לחיסכון פרטי, בקרנות החל משש שנות ותק לא מוטל מס על הרווחים בעת המשיכה. זאת, בתנאי שלא חורגים מתקרת הפקדה שנתית של 18,854 שקל עבור שכיר ו-20,520 שקל עבור עצמאי".

בהקשר זה, מדגיש נדב טסלר, יועץ פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסיים ובעל הבלוג "פנסיוני", את החשיבות של פתיחת קרן השתלמות בבואנו להתחיל עבודה חדשה. "אם אני עכשיו מנהל שיחות שכר, צריך לוודא שבמסגרת העבודה יפקידו לי קרן השתלמות. בשלב השני חשוב לבדוק על איזה שכר יפקידו לי את הקרן - האם על כל השכר או רק עד התקרה", מבהיר טסלר. "הרבה פעמים עשוי להיות כדאי יותר על פני העלאת שכר, לבקש שהמעסיק יפקיד לקרן השתלמות, וכך תקבל גם את הטבת המס".

מתי לשקול הוראת קבע והקדמת חישוב הוותק

עבור עצמאיים לסוף השנה חשיבות גדולה יותר, שכן רבים מהם מפרישים את הכספים לאפיקי החיסכון רק בסוף השנה. על כן, ההמלצה של היועצים היא לנסות לבצע את ההפקדה בצורה של הוראת קבע, שכן "באופן הזה גם נהנים מהרווחים השוטפים, ולא נקלעים למצב שבדצמבר אין את הסכום המספק להפקדה לקרן השתלמות", מסביר טסלר. מי שבכל זאת בוחר לבצע את ההפרשה בסוף השנה, צריך לוודא שאכן כל הכספים מועברים עד ה־31 בדצמבר, כשלרוב את החזר המס הוא יקבל בדוח השנתי, שמוגש בדרך כלל בין מאי ליוני שלאחר מכן.

בנוסף ממליצים היועצים לעצמאים לנצל את כל תקרת ההפקדה (20.5 אלף שקל), על אף העובדה שחלק מהסכום לא יוכר כהוצאה מוכרת (מה שמעל ל-13.2 אלף שקל). "הכול תלוי בתזרים של העצמאי, אבל הדבר הנכון ביותר זה להפקיד עד התקרה", אומרת אבני, "שכן מדובר בסכום גדול יותר שנהנה מפטור ממס על הרווחים".

לכך, מצרף טסלר המלצה שעשויה לקצר את הזמן שבו הכספים לא נזילים (מבחינת הפטור ממס): "אם עצמאי פותח השנה קרן השתלמות בפעם הראשונה, יש לו אפשרות לבקש שהוותק יתחיל מינואר 2025, על מנת לחשב שש שנים עד לנזילות מינואר, ולא מדצמבר".

מה היתרון הכפול בקופות גמל להשקעה

מכשיר החיסכון השני הטומן בחובו כאמור הטבות מס משמעותיות הוא קופות הגמל להשקעה. לאלו יכולים להפקיד באופן עצמאי גם שכירים וגם עצמאיים, והן ממוסות כמו חסכונות פרטיים (25% על הרווח). עם זאת לאחר גיל 60 ניתן למשוך מהן את הכספים כקצבה ללא מס. בנוסף, ניתן לבצע מעבר בין מסלולים וגופים מנהלים מבלי שייפתח אירוע מס. כל זאת בכפוף לתקרת הפקדה שנתית של 81,711 שקל, אשר משתנה בהתאם למדד.

ההמלצה של אבני הן עבור שכירים והן עבור עצמאים לקראת סוף השנה, היא "לבדוק האם יש לך יכולת או חסכונות פרטיים שמצדיקים הפקדה לקופת גמל להשקעה. כי מעבר לעובדה שהיא הופכת לקצבה אחרי גיל 60, והיא פטורה ממס לגמרי, גם אם לא תרצה להפוך אותה לקצבה, יש לה היתרון של מעברים בין גופים ומסלולים ללא אירוע מס". עבור עצמאים שצריכים לבחור בין הפקדה להשתלמות או לקופת גמל להשקעה, ההעדפה לדעת אבני היא תמיד קרן השתלמות, "כי שם הרווחים פטורים ממס כבר אחרי שש שנים".

טסלר מוסיף על כך כי קופות גמל להשקעה "יכולות לשמש סוג של קרן ביטחון או קרן חירום לעצמאים. כלומר, עצמאי יכול לחסוך בקופה זו הכנסה של שלושה חודשים או חצי שנה, ואם חס וחלילה קורה אירוע של ירידה בהכנסות או שהעסק שלו נסגר לתקופה זמנית, הוא יכול לחיות מהכספים האלה. ובמקרה שלא ינצל את הכסף הזה לאורך כל התקופה, הוא יוכל להשתמש בכלי הזה כדי להגדיל את הפנסיה שלו בלי מס".

איך ניתן להגדיל תקרת הפקדה בקופת הגמל

עובדה חשובה שיש להביא בחשבון לקראת סוף השנה היא שאת קופות הגמל ניתן לרשום על שמם של בני משפחה נוספים, על מנת להגדיל את תקרת ההפקדה. "מאחר שזה פר תעודת זהות, אפשר עד סוף דצמבר להפקיד את התקרה בכמה קופות, למשל אחת עליי, אחת על בעלי ואחת על הבן שלי", מסבירה אבני. "זה חשוב בעיקר עבור מי שהעביר כספים מאפיק אחר ויש לו סכום שחורג מהתקרה".

טסלר מסתייג חלקית מההצעה הזו, וממליץ לפתוח קופות גמל רק על בני זוג ולא על הילדים. זאת משום ש"אם אני פותח על שם הילדים, אז ברגע שהם יעברו את גיל 18, הם יכולים לעשות עם הכסף מה שהם רוצים. גם לפני כן זה יכול ליצור בעיות במשיכת הכספים".

לבסוף, ממליצים היועצים לוודא שהמסלול שבו בוחרים תואם את רמת הסיכון של החוסך. כך, אם מדובר בחיסכון ארוך טווח, בהחלט ניתן לשקול את המסלול המנייתי, אך אם מדובר בחיסכון קצר יותר, או באנשים שקרובים לגיל פרישה - ייתכן וכדאי להקטין את הסיכון. "אם יש לי כמה חסכונות, נגיד בגמל להשקעה ובקרן השתלמות, החיסכון ברמת הסיכון הגבוהה יותר צריך להיות בהשתלמות, כי שם כל הרווחים יהיו פטורים ממס", מסכם טסלר.