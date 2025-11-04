ניווט נכון בכללי המיסוי יכול לחסוך סכומי עתק למשקיעים. רגע לפני סוף השנה, גלובס מפרסם סדרת כתבות מיוחדת על כל מה שכדאי לכם לדעת על חיסכון במס בהשקעות שלכם.

בשנים האחרונות נהנים נכסי הקריפטו מפופולריות גואה מצד המשקיעים. מחיר של 100 אלף דולר לביטקוין, שנשמע היה דמיוני עד לפני שנים ספורות, הפך היום לרף התחתון של המטבע הפופולרי, שאליו הוא לא חזר מאז מאי האחרון. גם באת'ריום נרשמו בשנה האחרונה עליות נאות, וכולם נהנים מנהירה של משקיעים מהמיינסטרים לשוק המבוזר. אלא שבניגוד לנכסים המסורתיים, הביטקוין, אשר בשלב זה חרף ההתפתחויות בתחום לא נהנה מהסדרה מלאה, מציב לא מעט אתגרים ושאלות בנוגע למיסוי.

בניגוד לתחומים אחרים, נושא המיסוי של נכסי קריפטו אינו מוסדר בחוק ייעודי. עם זאת, כבר ב־2018 פרסמה רשות המסים את עמדתה לפיה מטבע דיגיטלי נחשב ל"נכס" לצורכי מס, והמשקיעים במטבעות הדיגיטליים יחויבו במס רווחי הון של 25% על רווחיהם, כל עוד פעילותם אינה עולה לכדי עסק.

מה שיעור המס על רווחי קריפטו?

"בשלבים הראשונים כשהקריפטו רק החל לצבור תאוצה, בשנים 2016־2017, המשקיעים התייחסו לזה כאל קנייה של מטבע אשר פטורה ממס. אבל רשות המסים פנתה לבית המשפט המחוזי, שפסק שלא מדובר במטבע, ולכן הרווח ממטבע וירטואלי באופן עקרוני הוא רווח הון, בדיוק כמו כל מכירה של נכס אחר", מסביר גיא רשטיק רו"ח (עו"ד), שותף בפירמת BDO, מנהל מחלקת מיסוי תאגידים.

על כן, בדומה להשקעה בנכסים כמו מניות, אג"ח או נדל"ן, המשקיעים בקריפטו מחויבים במס בשיעור של 25% מהרווחים. "עבור מרבית האנשים שמשקיעים בקריפטו, מדובר בהכנסה הונית, עליה שיעור המס הוא 25%", מוסיף עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס, שותף במשרד בנימיני ושות'. "עם זאת, במידה וחצית את רף ההכנסות השנתי של 720 אלף שקל, יחול עליך 'מס יסף' נוסף של 5%. כלומר, הוא ישלם כ־30% על החלק ברווחים שחצה את הרף.

"יש חלק מסוים לא גדול של מחזיקי קריפטו שההיקפים של ההשקעה אצלם והתדירות הם גבוהים, או שיש להם ידע ומקצועיות בתחום יותר מהאדם הממוצע, ואצלם ההכנסה יכולה להיות מסווגת כעסקית ולא הונית. המשמעות היא שהם עשויים לשלם מס בשיעור של 50%". עם זאת, הקריטריונים למה נחשבת הכנסה עסקית ומה הונית הם לא רק כמותיים, אלא גם איכותיים וכוללים התייחסות לשלושה פרמטרים מרכזיים: היקף, תדירות והתמחות (מידת המקצועיות של המשקיע).

על איזה פעולות חייבים לשלם מס?

בדומה לנכסים אחרים גם המיסוי על קריפטו מתבצע בעת המכירה. אלא שברשות המסים הדגישו, כי בכל הקשור לקריפטו גם החלפה של מטבעות דינה כמכירה ומחויבת במס. "אם קניתי ביטקויון וחודשיים אחר כך החלטתי שאני מעדיף להחליף את הביטקוין באת'ריום, למרות שעל פניו לא הכנסתי כסף לכיס ולא מכרתי את הביטקוין והכנסתי דולרים, מבחינת הדין, ורשות המסים מתעקשת על זה, יש לי פה עסקת החלפה שהיא רווח לכל דבר ועניין", מדגים רשטיק.

למכירה של מטבעות או החלפתם מצרף שטראוס גם מקרים שבהם המשקיע נהנה מתשואה שוטפת. "יש מטבעות או השקעות קריפטו שנותנות למשקיע תשואה שוטפת כמו ריבית, בתמורה לזה שהמטבע שלהם נמצא בתוך סוג של מאגר של מטבעות. כך שגם במקרה שבו מקבלים ריבית בגין מטבע ספציפי, גם אם לא מכרת את המטבע הריבית חייבת במס".

רו''ח ועו''ד גיא רשטיק, שותף בפירמת BDO, מנהל מחלקת מיסוי תאגידים / צילום: נתי חדד

האם נוהל גילוי מרצון מסייע למשקיעים?

באופן עקרוני תשלום המס צריך להתבצע במסגרת הדיווח השנתי לרשות המסים, אותו ניתן לבצע דרך האזור האישי באתר או באמצעות רואה חשבון עד סוף השנה. אלא שהעובדה שנכסי הקריפטו נמצאים בארנקים דיגיטליים, שלא תמיד יכולים להגיע לחשבון הבנק של המשקיע יצרה עבור הרשות קושי בגביית הכספים והביאה אותה לאפשר למשקיעים לדווח על רווחים גם במקרה שבו הבנק מסרב לקבל את הכספים (טופס 909).

"באופן עקרוני רשות המסים יכולה לקבל תשלום מס אך ורק מחשבון בנק ישראלי, כך שכשהכסף נכנס לחשבון צריך להצהיר עליו ולהגיש דיווח למס הכנסה", מסביר רשטיק. "אבל ישנם לא מעט מקרים, שבהם יש קושי להכניס כסף מקריפטו לחשבון הבנק הפרטי, מחשש של הלבנת הון. למרות שיצאה הוראה לבנקים שמחייבת אותם לקבל כספים בתנאים מסוימים מחו"ל, עדיין יש מקרים שהבנק מסרב לקבל את הכסף הזה. לכן, רשות המסים פרסמה לפני כשנתיים נוהל שמאפשר לה לקבל כספים מבנק בחו"ל, במידה ועמדת במספר תנאים, כמו הוכחה ששני בנקים סירבו לקבל ממך כסף".

אלא שבפועל, בשל הפרוצדורה הסבוכה הזו, ההערכות הן שרק מעטים אכן ביצעו בשנים האחרונות הצהרה מעין זו. לכן, יצאה הרשות בנוהל גילוי מרצון, שבמסגרתו היא מאפשרת לאזרחים להצהיר על ההון שצברו בשנים האחרונות ועליו הם לא שילמו את המס הנדרש. כפי שמסביר שטראוס, "הגילוי מרצון נועד להתמודד עם אנשים שהיו להם אירועי מס בתחום הקריפטו בשנים קודמות ושהמועד בגין הגשת הדוח כבר עבר, כך שהם ביצעו עבירה פלילית. המטרה היא להציע פרק זמן של שנה שבה ניתן לדווח על רווחים שלא דווחו בשנים קודמות, ולשלם את המס עם ריבית והפרשי הצמדה, וכך יכול להיות שיוותרו לך על קנסות והליכים פליליים".

האם ניתן לבצע קיזוז הון על נכסים אחרים?

"ברגע שרשות המסים קבעה שהוא מחויב ברווח הון, אז קריפטו הפך להיות נכס כמו מניה או מקרקעין וניתן לקזז הפסדים או רווחים גם כנגד נכסים אחרים", מסביר רשטיק. "לדוגמה, אם מכרתי קרקע בהפסד ומצד שני יש לי רווח מקריפטו, אני יכול לקזז ביניהם, ולהפך. יתרה מזאת, גם במקרה שבו שילמתי כבר מס על נכס שמכרתי ברווח, אני יכול למכור נכס בהפסד ולהגיש דוח למס הכנסה ולבקש החזר".

ואם הרווחים או ההפסדים עדיין בארנק דיגיטלי?

רשטיק גם מבהיר שאת הקיזוזים ניתן לעשות גם במקרה שהרווחים או ההפסדים עדיין בארנק הדיגיטלי ולא בחשבון הבנק. "נניח שהיום מכרתי ביטקוין בהפסד באחת הבורסות בחו"ל, והכסף שוכב עדיין בארנק. כל עוד אני יכול להוכיח שיש לי הפסד ובאמת מימשתי אותו, ויש היום חברות שיודעות לעקוב אחרי הארנקים ולעשות את התחשיבים האלה, אני יכול להגיש דיווח למס הכנסה בדוח בלי שהבאתי את הכסף לפה".

לכן, ההמלצה שלו היא לנצל את הזמן שנותר עד סוף השנה כדי להסדיר את סוגיות המיסוי. "אדם שיש לו השקעות מגוונות, צריך לשבת עם עצמו או עם רואה החשבון שלו ולעשות ניתוח של איפה הוא עומד. אנחנו נמצאים היום בתחילת נובמבר ויש מספיק זמן עד ה־31 לדצמבר כדי לממש נכסים מפסידים. חשוב להבין הפסד ניתן לקזז רק באותה שנה שנוצר הרווח, או בשנה העוקבת. כלומר, כדי ליהנות מהקיזוז זה צריך להתבצע באותה השנה או אחריה.

דברים דומים משמיע גם שטראוס, "ההמלצה שלי היא לעשות בדיקה לראות כמה רווחים מימשת במהלך השנה, ולראות אם יש לך נכסים עם הפסדים בשיעורים דומים שעדיין לא מומשו, ולמכור אותם כדי שתוכל לקזז אותם כבר השנה, כדי שבשאיפה רווח ההון בשנת המס יהיה כמה שיותר נמוך, הוא מסכם.