צל אורנים, השכונה הפסטורלית והחדשה בקריית טבעון, יושבת בעמק ירוק שבין מורדות העיירה ממזרח, ומכללת אורנים הוותיקה מדרום. מצפון לה פרדס הדרים הגובל בשדה ריק, זרוע דשא ופרחים שכיף לטייל בו בבוקר חורפי לאחר הגשם טרי שירד רק שעות קודם לכן. ממערב זורם הקישון במלוא געשו, ולאורכו נבנים בימים אלה טיילת ושביל אופניים, ניטעים עצים ומוקמים גשרים למעבר בעלי חיים, כחלק מפרויקט השיקום האקולוגי של הרשויות מסביב.

בבוקר יום שלישי השבוע, יום ראשון לחופש חנוכה בבתי הספר, התמלאה עגלת הקפה השכונתית "קפה ברטה" במשפחות עם ילדים. מעטים מהם דמיינו כי יומיים לאחר מכן תכריז המועצה המקומית על בניית קמפוס ענק על 90 דונם ששטחו הבנוי יגיע ל־160 מ"ר, שצפוי לאכלס 10,000 מעובדי אנבידיה בתוך כעשור. לא מדובר במבנה משרדים רגיל, אלא בהעתק מדויק של מטה החברה החדש של אנבידיה בעמק הסיליקון, מבנה שמזכיר חללית בשטחים ירוקים, מוקף בחורש עצים ובמסעדות ובתי קפה, כשהצלע המזרחית של הכרמל מתנוססת ממול.

לא סתם קריית טבעון זכתה: אנבידיה חיפשה מקום להיראות בו ולהציב מבנה מרשים שלא ניתן יהיה להחביא מפני הנוסעים על כבישי העמק. הבנייה צפויה להתחיל בעוד כשנה והאכלוס רק ב־2031; הילדים שגדלים כיום בשכונה יהיו כבר בני 10 לפחות כשמרכז אנבידיה יקום. נכון לשלב זה, הקמפוס שיוקם יהיה השני בגודלו ובחשיבותו בעולם עבור החברה שמניעה את גלגלי הבינה המלאכותית ומספקת את המוח מאחורי עבודת החישוב של ChatGPT, קלוד וקופיילוט.

הקמפוס בקריית טבעון לא רק צפוי לשים את ישראל על המפה של ענקית השבבים, אלא הוא גם עשוי להפוך אותה למעסיקה הפרטית הגדולה בארץ בתוך כעשור. מעמד זה שייך כיום לאינטל, חברת השבבים הדועכת שלא הצליחה להשתלב במהפכת ה־AI.

"הקמפוס החדש יוביל לקפיצה במחירי הנדל"ן"

אולם, לא כולם מרוצים מהגעתה של אנבידיה למועצה המקומית. בן זלץ, יליד קריית טבעון המתגורר בעיירה ובעל סוכנות תיווך נדל"ן מקומית, מספר כי שוכרי הדירות - שהם כשליש מהתושבים בשכונת צל אורנים - חוששים מעליית מחירי הדיור ומתקופת הבנייה הממושכת שתגיע לאזור. "לעומתם, בעלי הדירות מבסוטים - המחירים בשכונה כבר הספיקו לעלות מאז שהיא נבנתה והקמפוס החדש של אנבידיה יביא איתה עלייה חדה נוספת במחירים", אומר זלץ.

בשכונה נותרו רק דירות בודדות למכירה, כאשר מחירה של דירת שלושה חדרים עולה כ־2 מיליון שקל, ודירת גן ופנטהאוז בת שישה חדרים עולה 3.7 מיליון שקל; רק לפני ארבע שנים מחירה של אותה הדירה עמד על 2.7 מיליון שקל בלבד.

שכונת צל אורנים אמנם זכתה בחברה בעלת השווי הגבוה בעולם כשכנה צמודה, אבל הרעיון להקים אותה דווקא היה שנוי במחלוקת. אוכלוסיית קריית טבעון הוותיקה שמורכבת בעיקר מבעלי מקצועות חופשיים מאשכול סוציואקונומי גבוה שהתגוררו בווילות מרווחות, ראו בשכונה החדשה בעלת הבנייה הרוויה כמקור לכניסה של סוג חדש של תושבים.

"היה חשש מכניסה של אוכלוסייה חלשה יותר, במיוחד כאשר לא מעט דירות הוצעו במסגרת מחיר למשתכן", אומר זלץ. "אבל השכונה הפתיעה לטובה: הדירות נבנות בגימור איכותי מאוד, האזור נגיש מאוד לאוכלוסייה המבוגרת אבל גם למשפחות עם ילדים, והמחירים נוחים".

המפסידה הגדולה שוויתרה על הקרקע

השטח שעליו נבנתה השכונה ועליו ייבנה הקמפוס של אנבידיה כלל לא היה שייך לקריית טבעון, שבסופו של דבר זכתה בו מן ההפקר. השטח השתייך עד 2019 לשכנה מהצפון, המועצה האזורית זבולון וקיבוץ שער העמקים. האחרונה ביקשה לשמר לעצמה בכל מחיר את מכללת אורנים - המכללה מרשת סמינר הקיבוצים שממוקמת בשולי קריית טבעון - במסגרת דיון על שינוי גבולות שנערך במשרד הפנים. בתמורה, היא מסרה לידי קריית טבעון את השטח המדובר ובכך ויתרה על אדמה שהייתה יכולה להיות שווה לה מיליוני שקלים בשנה.

השבוע חשפנו בגלובס כי המדינה והמועצה המקומית העניקו הנחות מופלגות לענקית השבבים כדי להביאה לקריית טבעון: אנבידיה תשלם כ־90 מיליון שקל על קרקע של כ־90 דונם - מחיר נמוך ביחס לציפיות השוק שצפו תשלום של כמה מאות מיליוני שקלים. כך, תשלום ארנונה המופחת ב־50% צפוי לעמוד על כ־7.5 מיליון שקל בשנה. למרות ההנחה, מדובר על הכפלת ההכנסות משטחי מסחר של המועצה.

עידו גרינבלום, ראש המועצה המקומית קריית טבעון, לא מתחרט על ההנחה הגדולה בארנונה שהעניק לאנבידיה. "נקודת המוצא היא שלעיתים עדיף ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ, שתביא איתה עוד ציפורים בהמשך ותייצר תנועה משמעותית לאזור", הוא אומר.

הקרקע של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שתשווק לאנבידיה (90 דונם) בנויה בפועל משמונה מגרשים שונים שניתן היה לשווק בנפרד. "אם אנבידיה לא הייתה מגיעה לכאן, שיווק ובנייה של שמונה מגרשים קטנים יותר היה לוקח 15־20 שנה. כך שאמנם הענקנו הנחה גדולה, אבל השטח כולו נמכר בבת אחת ובתוך 4.5 שנים נרוויח ממנו ארנונה".

זו גם התשובה של גרינבלום לתושבי צל אורנים, החוששים מהבנייה הממושכת בשנים הקרובות: "התוכנית לאזור התעסוקה הייתה קיימת כבר בשלב אכלוס השכונה והיא לא הגיעה לתושבים בהפתעה. כולנו מעדיפים לגור ליד שדה, אבל בין החלופות שהיו יכולים להיות, כמו שמונה מבנים שהיו נבנים בנפרד ולאורך שנים רבות, אנבידיה תבנה בבת אחת קמפוס שיהיה אסתטי למדי ויתחבר לסביבה שלו".

האם היישוב ישנה את אופיו השקט והמופנם?

למרות שאנבידיה הכריזה באופן רשמי על הקמת הקמפוס רק בחמישי, בקריית טבעון התושבים רואים את העסקה כעובדה מוגמרת כבר תקופה, במיוחד לאחר שרמ"י ומשרד השיכון הודיעו על מכירת השטח לענקית הבינלאומית כבר לפני כחודש.

"כולם מדברים על העסקה כסגורה, זו שיחת היום", אומר זלץ. "יש כבר טלפונים של אנשים שמחפשים לקנות כדי ליהנות מהעליות, ועם זאת - המוכרים עדיין יושבים על הגדר וממתינים לראות את קצב ההתפתחויות בקמפוס. אין ספק שזה יהיה המקום שבו עובדי אנבידיה ירצו לגור בעתיד".

ללא ספק, קריית טבעון, יישוב ותיק ומבוסס בן 20 אלף תושבים בלבד שממוקם בין האשכול הסוציואקונומי השמיני לתשיעי, ישנה את פניו. "במקור זו עיירה שמורכבת מדוקטורים ופרופסורים שעובדים ברפאל ובאלביט, ויש כאן קהילה גדולה של רופאים ואנשי הייטק", מספר זלץ. "בשנים האחרונות הגיעו אליה גם חברי הקהילה האנתרופוסופית מכל הארץ. קריית טבעון היא יישוב לא קטן, אבל גם לא גדול; היא מקום של וילות ולא של עיר, שבה כולם מכירים את כולם".

עם זאת, ההבנה היא שהיישוב צפוי לאבד במשהו את הצביון הכפרי שלו. צביקה שפיס, מלונאי שמתגורר במרכז היישוב ומשמש בתפקידים ניהוליים במתנ"ס ובוועד ההורים המקומי, מסביר: "הצביון של קריית טבעון נשאר כך רק בדימוי. היא כבר מזמן לא המקום שבו גדלתי, והיא כבר מזמן לא רק עיירה של וילות. כבר כעת היא נמצאת בתנופת בנייה של שכונות שבחלקן מבנים של 8־10 קומות. היא אמנם לא תוכל לקלוט 8,000־10,000 משפחות חדשות, אבל המעבר של אנבידיה יגרום לה לעבור תנופת בנייה אדירה.

"לכן, אני חושב שבטווח הקרוב יהיה חוסר שביעות רצון בקרב התושבים, ואולי חלקם יעזבו, אבל בטווח הארוך תושבים ובעלי דירות ירוויחו מעליית ערך הנדל"ן. אני צופה שרק ההודעה על החתימה של אנבידיה לבדה תעלה את מחירי הנדל"ן בשיעור שינוע בין 10% ל־15%".

ראש המועצה גרינבלום סבור שגם אם הצביון המקומי ישתנה, הוא ייעשה בהדרגה ולאורך תקופה ארוכה. "תוכנית המתאר תייצר שינוי מאוד הדרגתי, בפריסה על פני שנים ובאופן מתון", הוא אומר. "נעשה כל מה שאפשר כדי לתת מענה למשפחות צעירות ונאזן בין האופי המקומי לפיתוח. האם אני חושש? בלאו הכי האזור הזה היה מיועד לתעסוקה, כך שלא מדובר בגורם לא צפוי שנחת על העיר".

האתגרים שבדרך? מחסור בתשתיות וקשיי גישה

בעיה נוספת שרבים רואים סביב הקמת הקמפוס החדש בקריית טבעון נוגעת לתשתיות. "אין לנו הרבה עתודות קרקע, וכבר היום יש פקקים רבים בשעות הבוקר באזור שער העמקים ובכבישים המרכזיים שיורדים מעיירה", מספר זלץ.

גם הגישה באמצעות תחבורה ציבורית היא מוגבלת למדי: תחנת הרכבת היחידה באזור, תחנת כפר יהושע על קו רכבת העמק, דורשת מהבאים מהמרכז חילופי רכבות בחיפה וגם לאחר מכן עליהם לעשות את הדרך לאורך חמישה ק"מ מהתחנה למתחם החדש של אנבידיה. בנוסף, הירידה מכביש 6 אל השטח נעשית כרגע דרך כיכר תנועה אחת וכביש צר.

גרינבלום, שמודע למגבלת התשתיות, שוקד בימים אלה יחד עם ראשי רשויות סמוכים יוזמה להצעת החלטה ממשלתית שתקדם בניית כבישים, תקדם את מוסדות ההשכלה שבאזור, תתניע מחדש את מאמצי פינוי חוות מכלי הנפט של תש"ן בשטח המועצה, ותבנה תחנת רכבת חדשה בצומת שער העמקים. "מדובר באירוע לאומי והחלטת ממשלה כזו צריכה לגעת בכל אספקט של החיים כאן: תחבורה, תיכונים ואוניברסיטאות, ושילוב של אוכלוסיות של חרדים ובדואים בעולמות ההייטק, כי מדובר באינטרס לאומי", הוא אומר.

"אין ספק שההחלטה תהפוך את עמק יזרעאל לעמק הסיליקון - אבל קריית טבעון לא תוכל לקלוט 10,000 איש, כי אין לה עתודות קרקע", אומר שפיס. "לכן, האזור כולו - יקנעם, רמת ישי, תל חנן ונשר - ידרוש גם העלאה בהשקעות בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים".

וזה לא הסוף - אנבידיה התפשרה על שטח הקרקע שהיא חיפשה, וקנתה לבסוף 90 דונם בלבד מתוך עד 120 מבוקשים. לפיכך, ייתכן והיא תדרוש להתרחב באזור בעתיד. חבר המועצה שמוליק שמחון, שהיה מאדריכלי המשא ומתן על הקרקע של הענקית הבינלומית אל מול המועצה האזורית זבולון, סבור כי "קריית טבעון לא תוכל להישאר בגודלה הנוכחי והיא זקוקה לשטחים נוספים לבנייה כדי לגדול ולשמור על הצביון הכפרי. מועצות מקומיות שכנות כמו זבולון ויזרעאל יצטרכו לשחרר לנו קרקעות מאחר והיישובים שלהם בלאו הכי נמצאים אצלנו".