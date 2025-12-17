פלטפורמת הלמידה המקוונת קורסרה (Coursera) הודיעה היום (ד') על רכישת המתחרה אודמי (Udemy) בעסקת מניות מלאה, שתיצור חברה משולבת בשווי של כ־2.5 מיליארד דולר, כך לפי רויטרס. מניית קורסרה עולה ב-6% ומניית אודמי מזנקת ב-26%.

במסגרת העסקה יקבלו בעלי המניות של אודמי 0.8 מניות של קורסרה עבור כל מניה שברשותם - יחס שמגלם פרמייה של כ־26% לעומת מחיר מניית אודמי בתקופה שקדמה להודעה. לאחר השלמת המיזוג צפויים בעלי המניות של קורסרה להחזיק בכ־59% מהחברה הממוזגת, ובעלי המניות של אודמי בכ־41%. העסקה כבר אושרה בדירקטוריונים של שתי החברות, והשלמתה מתוכננת למחצית השנייה של 2026, זאת בכפוף לאישורים רגולטוריים ולאישור בעלי המניות.

ההערכה: המיזוג יאפשר חיסכון שנתי של כ־115 מיליון דולר

העסקה בין קורסרה לאודמי מתבצעת על רקע שינוי בתנאי השוק שבו פועלות חברות הלמידה המקוונת. לאחר תקופת צמיחה מואצת בזמן הקורונה, הביקושים ללימודים מקוונים התמתנו בשנים האחרונות, והמשקיעים מפעילים לחץ גובר לשיפור הרווחיות וליצירת מקורות הכנסה יציבים יותר, כך לפי הדיווח. שתי החברות מעריכות כי שילוב הפעילות יאפשר להן להתמקד יותר בשוק הארגוני, במיוחד בהכשרות מקצועיות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מדעי הנתונים ופיתוח תוכנה, שבהם חברות משקיעות יותר בהכשרת עובדים.

קורסרה פועלת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים ומציעה תארים ותעודות מקצועיות, בעוד אודמי מפעילה זירת קורסים פתוחה המבוססת על מדריכים עצמאיים. עד היום נחשבה אדומי למתחרה העיקרית של קורסרה. בקורסרה מעריכים כי המיזוג יאפשר חיסכון בעלויות בהיקף שנתי של כ־115 מיליון דולר בתוך כשנתיים, וכי היקף ההכנסות השנתי של החברה הממוזגת צפוי לעבור את רף 1.5 מיליארד דולר.

קורסרה, שהונפקה ב־2021 לפי שווי של מיליארדי דולרים, נסחרת כיום בשווי נמוך משמעותית, בדומה לחברות נוספות בענף.