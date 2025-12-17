ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אנבידיה

מגה אור די סי של צחי נחמיאס במגעים להקמת מעבדות אנבידיה במעל למיליארד דולר

כפי שנחשף בעבר בגלובס, אנבידיה בונה חוות שרתים שנייה לשימוש פנימי בפארק התעשייה מבוא כרמל • כעת נודע כי חברת מגה אור די. סי של צחי נחמיאס היא בין הנושאים ונותנים לבניית המבנה שבו תשוכן החווה, כאשר אנבידיה תהיה אחראית על ציודו והפעלתו של המרכז

אסף גלעד 09:33
צחי נחמיאס / צילום: ורד פיצ'רסקי
אנבידיה בונה חוות שרתים שנייה לשימוש פנימי בפארק התעשייה מבוא כרמל לעיבוד AI בהיקף של 64 מגוואט, כפי שנחשף בעבר בגלובס. כעת נודע כי בין הנושאים ונותנים המרכזיים לבניית המבנה שבו תשוכן החווה היא חברת מגה אור די. סי, בבעלותו של צחי נחמיאס, כאשר אנבידיה תהיה אחראית על ציודו והפעלתו של המרכז. עלות ההשקעה מוערכת במעל למיליארד דולר.

לא מדובר בחוות שרתים מן המניין המספקת שירות לתעשייה הישראלית, אלא במעבדות הסגורות לשימוש פנימי של אנבידיה, כאשר זו תציע אותם לשותפים חיצוניים בהתאם להסכמים המסחריים שהיא מצויה בהם בישראל. היא תהיה בנויה במודל דומה לחוות השרתים הסמוכה בהיקף של 30 מגוואט שנחנכה מוקדם יותר השנה, שנבנתה במלואה על-ידי אנבידיה.

לאחר בניית המתקן, אם וכאשר יושלם, תחזיק אנבידיה במתקני עיבוד ענן ו-AI בהיקף המתקרב ל- 100 מגוואט, ותהווה את אשכול חוות השרתים הגדול והחזק בישראל. היא תאכלס אותו במעבדי בלאקוול אולטרה (GB 300) ובמתגי התקשורת המתקדמים של החברה המפותחם ביקנעם. לצד בניית קמפוס הענק שלה בטבעון הסמוכה, תהפוך אנבידיה לאחת המעסיקות הגדולות בצפון ולחברת הבינה המלאכותית המשמעותית ביותר הפעילה מישראל.

השותפות בין אנבידיה למגה אור די סי הופכת את החברה שבראשות צחי נחמיאס לאחת מבונות חוות השרתים המרכזיות בישראל - לאחר תקופה ארוכה שבה עיקר פעילות החברה התמקדה במחסנים לוגיסטיים. לפני כחודשיים השיק נחמיאס עם אנבידיה ונביוס חוות שרתים בהיקף של 8 מגוואט במודיעין, וכפי שנחשף בגלובס, היא מתכננת הקמה של חוות שרתים גדולה בבית שמש בהספק חשמלי של עד 220 מגוואט בתוך כעשור, כאשר בשלב הראשון ייבנו מתקנים בהיקף צריכת חשמל של 20 מגוואט בעלות של 200 מיליון דולר.

מגה אור די סי מתכננת הקמה של חוות שרתים נוספת בהיקף של 32 מגוואט בפארק התעסוקה יואב הסמוך לצומת ראם וכן חוות שרתים נוספת באזור חיפה בהיקף של 16 מגוואט.