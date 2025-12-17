ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה בהובלת בלאקסטון: סייארה מגייסת לפי שווי של 9 מיליארד דולר
חברת הסייבר הישראלית סייארה משלשת את שוויה בתוך שנה ומגייסת בימים אלה 400 מיליון דולר לפי שווי חברה של 9 מיליארד דולר • הגיוס נעשה בהובלת קרן ההשקעות בלאקסטון

אסף גלעד 08:17
עובדי סייארה / צילום: מנש כהן

חברת הסייבר הישראלית סייארה (Cyera) של היזמים יותם שגב ותמר בר-אילן משלשת את שוויה בתוך שנה, ומגייסת בימים אלה 400 מיליון דולר לפי שווי חברה של 9 מיליארד דולר, כך מדווח הלילה (רביעי) הוול סטריט ג'ורנל. רק בחודש יוני האחרון גייסה החברה לפי שווי של 6 מיליארד דולר. מדובר בקצבי צמיחת שווי שמזכירים את שנת 2021 אז היו חדי קרן מכפילים כמו סניק או פיירבלוקס ומשלשים את שוויים מדי כמה חודשים.

ברקע החשש מהאקזיט, מנכ"ל פאלו אלטו נפגש עם עובדי סייברארק
 הסכום נחשף: כמה תשלם אנבידיה על הקרקע של הקמפוס היוקרתי שלה?

כאמור, לפני שנה בלבד, בנובמבר 2024, גייסה סייארה סיבוב גדול בהובלת הקרנות ספפייר ואקסל לפי שווי של 3 מיליארד דולר. לצד חברות סייבר אחרות כמו וויז וארמיס, נחשבת סייארה לחד קרן מבוקש על ידי קרנות ענק אמריקאיות, ולאחר שסקויה השתתפה בסיבוב הסיד של סייארה, הצטרפו אליה גם ענקיות כמו רדפוינט, גריאנוקס וקוטו, כך לפי PitchBook.

סייארה נחשבת לחברה בולטת בקטגוריית חברות הסייבר המתמחות בהגנה על נתונים ומסדי נתונים, והפכה פופולרית בקרב ארגוני ענק גם בשל התאמות שעשתה לעידן הבינה המלאכותית ובדאטה הקשור במודלי שפה. היא מאפשרת לארגונים להיות מודעים ולשלוט על כלל המידע שלהם שפרוס על פני שרתים מקומיים וציבוריים, ומכיל מידע בענן ובשרתי AI.

ההתלהבות סביב חברות סייבר ישראליות צומחות הגיעה לאחרונה גם לשולחנו של חד קרן אחר, ארמיס. רק לאחרונה גייסו בארמיס לפי שווי של 5 מיליארד דולר, וכעת מתנהלים מגעים למכירתו ב-7 מיליארד דולר לסרביס נאו, חברת התוכנה האמריקאית, שאמורים להסתיים בתוך שבועות בודדים. מסייארה לא התקבלה תגובה לידיעה.