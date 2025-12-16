ברקע החשש מהאקזיט, מנכ"ל פאלו אלטו נפגש עם עובדי סייברארק

ניקש ארורה, מנכ"ל פאלו אלטו נטוורקס, נפגש ביום ג' עם עובדי סייברארק בישראל, על רקע העסקה לרכישת החברה בכ־25 מיליארד דולר, שעדיין ממתינה לאישורים רגולטוריים בארה"ב. הפגישה מתקיימת בתקופת ביניים רגישה עבור עובדי סייברארק, שבה שאלות סביב תגמול, אופציות ותפקידים עתידיים ממשיכות להעסיק את העובדים.

בשיחה עם כתבים שקיים טרם המפגש עם העובדים, ביקש ארורה להפיג את החששות. לדבריו, אין חשש לפגיעה במה שמגיע לעובדים אם העסקה תאושר. "אין חשש שתהיה פגיעה באופציות של העובדים", הוא אמר, והוסיף כי "ההנהלה של סייברארק מאוד ממוקדת בלוודא שהעובדים יתוגמלו כראוי".

לגבי העתיד המקצועי של עובדי סייברארק, ארורה ציין כי כמו בכל תהליך של מיזוג ורכישה, גם במקרה זה נדרשות התאמות ארגוניות ולעיתים קיימת חפיפה בין תפקידים שעשויה לייתר חלק מהם. עם זאת, הוא הדגיש כי לא מדובר במצב של חוסר בהירות מוחלט עבור העובדים: "ברור שיש תפקידים חופפים שלא יהיה בהם צורך, אבל אין מישהו שלא ברור מה יעלה בגורלו".

ובכלל, כך לדבריו, לכלל עובדי סייברארק ניתנת הבחירה לאחר השלמת העסקה - להצטרף לפאלו אלטו נטוורקס או להמשיך בדרכם מחוץ לחברה. עוד הוא אמר במסגרת המפגש עם הכתבים שגם אלו שיבחרו להמשיך בדרכם העצמאית, מעוגנים בחוזים.

אחת העסקאות הגדולות בענף

סייברארק, שנוסדה בשנת 1999, נחשבת לאחת מחברות הסייבר הוותיקות בישראל. החברה מתמחה בפתרונות לניהול זהויות והרשאות (Privileged Access Management), מעסיקה אלפי עובדים גם ברחבי העולם ונחשבת לשחקנית מרכזית בתחום אבטחת הזהויות הארגוניות.

העסקה לרכישתה היא אחת הגדולות שנעשו בענף הסייבר בשנים האחרונות ומושכת תשומת לב רבה הן בישראל והן בזירה הבינלאומית. לגלובס נודע כי מאז ההכרזה על העסקה, בתקופת ההמתנה לאישורים הרגולטוריים, שררה בקרב עובדי סייברארק חוסר ודאות משמעותית בנוגע להיקף התגמול שיקבלו אם העסקה תאושר.

בין היתר, עלו חששות באשר להיקף המענקים והאופציות שימומשו והאם התגמול יהיה בסדרי גודל דומים לאלו שנרשמו בעסקאות גדולות אחרות בענף הסייבר, שבהן דווח על רווחים משמעותיים לעובדים. כך קרה בעסקת גוגל־וויז, האקזיט הגדול בתולדות ישראל.