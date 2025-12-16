מניית נאבן לא סיפקה הרבה נחת למשקיעים בה מאז ההנפקה הראשונית בנאסד"ק לפני כחודש וחצי. המניה - שהונפקה במחיר של 25 דולר ששיקף לחברה שווי של 6.2 מיליארד דולר - נפלה ביום המסחר הראשון ב-20% ומאז המשיכה לרדת. לאחר התאוששות מסוימת היא ננעלה אמש (ב') במחיר שמשקף לחברה תשואה שלילית של 41.5% מההנפקה ובשווי שוק של 3.6 מיליארד דולר.

נאבן, שנוסדה ומנוהלת על-ידי ישראלים - אריאל כהן ואילן טוויג, מספקת פלטפורמה לניהול נסיעות עסקיות, שירותי תשלומים והוצאות ארגוניות.

הדוחות הכספיים שפורסמו לאחר המסחר היו בסך-הכול טובים והיו עשויים לייצר למניית נאבן מומנטום חיובי, אך לצד הדוחות החברה הודיעה גם על עזיבה מפתיעה של סמנכ"לית הכספים - כאמור זמן קצר מאוד לאחר ההנפקה. בתגובה, מניית נאבן נפלה במסחר המאוחר ב-7.8%.

הסמנכ"לית איימי בוט תעזוב בינואר אחרי כשנה וחצי בתפקיד, והחברה מינתה את אן גיביקוס לסמנכ"לית כספים זמנית. מייסד ומנכ"ל נאבן אריאל כהן הודה לסמנכ"לית הפורשת והוסיף כי לאחר שההנפקה הושלמה, ויש מומנטום עסקי בחברה, זה הזמן הנכון עבורה להמשיך להזדמנות הבאה.

נזכיר כי נאבן הונפקה באופן תקדימי בזמן השבתת הממשל בארה"ב, לאחר שה-SEC (רשות ניירות הערך של ארה"ב) סיפקה לחברות שמעוניינות להנפיק פתרון שבמסגרתו קיבלו אישור אוטומטי למסמכי הרישום תוך 20 יום, מה שאיפשר להן להנפיק גם בזמן שהממשל שובת. ייתכן כי זה מה שייצר חלק מחוסר הוודאות במניה לאחר מכן.

עברה לרווח

התוצאות של נאבן ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים בסוף אוקטובר) מצביעות על צמיחה של 29% בהכנסות לכ-195 מיליון דולר, ומתחילת שנת הכספים ההכנסות צמחו ב-29.5% ל-524 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים, נאבן לא רווחית, וההפסד הנקי שלה העמיק ל-225 מיליון דולר ברבעון השלישי ול-325 מיליון דולר מתחילת השנה, בין היתר בשל החזרי חוב. עם זאת, על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, החברה עברה לרווח ברבעון השלישי ורשמה רווח נקי של 9.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של 13.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה היא רושמת הפסד נקי Non-GAAP בסך 5.6 מיליון דולר, צמצום לעומת 63.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

גם בתזרים של נאבן מפעילות חל שיפור משמעותי, והוא מתקרב לאיזון עם תזרים שלילי של 1.3 מיליון דולר מפעילות מתחילת השנה, לעומת תזרים שלילי של 41.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2024.

בסוף הרבעון השלישי ולאחר ההנפקה היו לחברה יתרות מזומנים בגובה כ-809 מיליון דולר.

המנכ"ל: "מעולם לא הייתי אופטימי יותר"

לדברי המנכ"ל כהן, הרבעון הראשון של נאבן כחברה ציבורית היה חזק, כל חלקי העסק הציגו ביצועים טובים, ויש מומנטום נמשך בשוק הארגוני ושביעות-רצון גבוהה של לקוחות. במקביל החברה מתקדמת לדבריו בדור הבא של חדשנות. "מעולם לא הייתי אופטימי יותר בנוגע להזדמנויות שיש לפנינו", הוסיף כהן.

ברבעון הפיסקאלי הרביעי שלה נאבן צופה צמיחה של 23% להכנסות של 161-163 מיליון דולר. בכך השנה תסתיים עם הכנסות של 685-687 מיליון דולר - צמיחה של 28%, ועם שיעור רווח תפעולי Non-GAAP חיובי של 3%.

בעקבות הדוחות, בבנק ההשקעות ג'פריס הורידו את מחיר היעד למניית נאבן מ-25 דולר ל-20 דולר (פרמיה של 36.6% על המחיר לפני הנפילה במסחר המאוחר), תוך שמירה על המלצת "קנייה". בג'פריס ציינו כי החברה עקפה את התחזיות בהכנסות וברווחיות התפעולית, וכי דברי ההנהלה היו מעודדים. גם התחזית לרבעון הרביעי עקפה לדבריהם את תחזית הקונצנזוס ומשאירה מקום לאפסייד.

"סביר להניח כי הנתונים הבסיסיים היו מובילים לעליית-הקלה במניה לאחר המצוקה בה", כתב האנליסט סמאד סמאנה מג'פריס. "עם זאת, עזיבתה המפתיעה של סמנכ"לית הכספים צפויה לפגוע באמון המשקיעים בטווח הקצר".

לדברי האנליסט, "בעוד שלנאבן יש צוות הנהלה חזק וותיק, אנחנו מאמינים שמשקיעים יהיו מודאגים ומאוכזבים מהעזיבה של הסמנכ"לית כל-כך מהר אחרי ההנפקה. אנחנו צופים שזה ייצור עננה מעל המניה, עד שתהיה יותר בהירות בנוגע למחליף".