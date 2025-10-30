ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
כבר בנאסד"ק, נמוך מהצפי: נאבן הונפקה לפי שווי של 6.2 מיליארד דולר וגייסה כ-923 מיליון דולר

ההנפקה משקפת ירידה לעומת השווי של 9.2 מיליארד דולר שבו גייסה החברה בסבב ההשקעות האחרון ב-2022, אולם היא מצטרפת להתעוררות מחודשת בשוק ההנפקות האמריקאי לאחר תקופה ארוכה של האטה

מיטל וייזברג 08:58
מייסדי נאבן, אריאל כהן ואילן טוויג / צילום: נאבן
מייסדי נאבן, אריאל כהן ואילן טוויג / צילום: נאבן

חברת נאבן (Navan), לשעבר טריפאקשנס, השלימה את ההנפקה הראשונית שלה בנאסד"ק, לאחר שתמחרה את מניותיה במחיר של 25 דולר למניה בתוך טווח היעד שנקבע בתשקיף.

בסך-הכול גויסו כ 923 מיליון דולר, כאשר החברה עצמה גייסה כ 750 מיליון דולר, ובעלי מניות קיימים מכרו מניות נוספות בהיקף של כ-173 מיליון דולר. שווי השוק של נאבן לאחר ההנפקה עומד על כ-6.21 מיליארד דולר לפי חישובי רויטרס.

ההנפקה משקפת ירידה לעומת השווי של 9.2 מיליארד דולר שבו גייסה החברה בסבב ההשקעות האחרון ב-2022, אולם היא מצטרפת להתעוררות מחודשת בשוק ההנפקות האמריקאי לאחר תקופה ארוכה של האטה.

נאבן הוקמה בשנת 2015 על-ידי היזמים הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג ומציעה פלטפורמה לניהול נסיעות עסקיות לצד שירותי תשלומים והוצאות ארגוניות. לפי אתר החברה, בין לקוחותיה נמנות זום וליפט.

את ההנפקה הובילו גולדמן זאקס, סיטיגרופ ג'פריס, מיזוהו ומורגן סטנלי, והמניה נסחרת בבורסת נאסד"ק תחת הסימול NAVN.

לנאבן יש פעילות מרכזית בפאלו אלטו ובישראל המעסיקה מאות עובדים. בין המשקיעים הישראלים הבולטים בחברה אורן זאב באמצעות Zeev Ventures, אשר מחזיק לפי הערכות בכ-17%-18% מהמניות; וכן קרן Group 11, המחזיקה בכ-2.5% בחברה לאחר שהשתתפה ברוב סבבי הגיוס מאז הקמתה.