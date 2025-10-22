ההנפקה הגדולה מאז מובילאיי יוצאת לדרך. כמה ירוויחו המייסדים?

חברת ניהול הנסיעות וההוצאות נאבן (Navan), שהוקמה בידי היזמים הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג, מתקרבת לרגע שיא בתולדותיה - הנפקה ראשונה לציבור בנאסד"ק. זאת לפי שווי ששואף להגיע ל-7 מיליארד דולר לפחות. אם אכן תושלם ההנפקה בטווח המתוכנן או מעבר לו, היא עשויה להפוך להנפקה הגדולה ביותר של חברה בעלת שורשים ישראליים מאז הנפקת מובילאיי ב־2017.

נאבן, שפעלה בעבר תחת השם TripActions, מציעה פלטפורמת תוכנה כשירות (SaaS) המשלבת בין ניהול נסיעות עסקיות, מעקב אחר הוצאות עובדים, תשלומים ארגוניים וכרטיסי אשראי חכמים. לפי התשקיף שהגישה לרשות ני"ע האמריקאית, החברה מתכננת לגייס כמיליארד דולר באמצעות הנפקת 37 מיליון מניות, מתוכן 30 מיליון חדשות, בטווח מחיר של 24 עד 26 דולר למניה. זו צפויה להתבצע בשבוע הבא.

על פי התשקיף, המייסדים אריאל כהן (מנכ"ל) ואילן טוויג (סמנכ"ל הטכנולוגיות) ימכרו מניות בהיקף 23-25 מיליון דולר כל אחד, אך יישארו עם החזקות בשווי כולל של כ-231 מיליון דולר לכהן וכ-344 מיליון דולר לטוויג, בחישוב של 26 דולר למניה. אף ששיעור החזקתם הכולל נאמד ב-3%-4% בלבד מהון המניות, הם שומרים על שליטה כמעט מוחלטת בזכות מבנה מניות דו-שכבתי: מניות B המעניקות עשרה קולות לעומת קול אחד למניית A. כך, גם לאחר ההנפקה, ימשיכו השניים להחזיק בכ-80% מזכויות ההצבעה.

ובצד המשקיעים, אורן זאב הישראלי-אמריקאי, מייסד קרן Zeev Ventures, הוא בעל המניות הגדול ביותר עם כ-18% מהחברה, החזקה ששווייה לפי מחיר ההנפקה הוא 1.1-1.3 מיליארד דולר. גם קרן Group 11 של דובי פרנסס, שהייתה מהמשקיעות הראשונות בחברה ומחזיקה בכ-2.5% מהמניות, יכולה לצאת ברווח של כ-150 מיליון דולר.

צומחת ומצמצמת הפסד

ומה מצבה הפיננסי של החברה ערב ההנפקה? לפי הדוחות האחרונים, נאבן נמצאת בשלב התייצבות וצמיחה מחודשת. במחצית הראשונה של 2025 רשמה הכנסות של כ-330 מיליון דולר, עלייה של כ-30% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. שיעור הרווח הגולמי עלה מ-67.5% ל-72%, וההפסד התפעולי נחתך בחצי, מ-56 מיליון דולר אשתקד ל-28 מיליון דולר.

תזרים המזומנים מפעילות אמנם נותר שלילי אך הצטמצם מכ-50 מיליון דולר לשנה לכ-4.8 מיליון דולר במחצית.

עם זאת, החברה עדיין נושאת על גבה חוב של כ-300 מיליון דולר, שמייצר הוצאות ריבית גבוהות. אחת ממטרות ההנפקה היא לצמצם את נטל החוב ולהפחית את העלויות הפיננסיות, במקביל להשקעה בהתרחבות גלובלית.

לפי התשקיף המעודכן, השווי הרשמי של החברה עומד על 6.45 מיליארד דולר, אך כאמור השאיפה של החברה בהנפקה היא להגיע לכ-7 מיליארד דולר ואף יותר.