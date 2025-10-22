החברות המסקרנות בתחום, המהלכים החשאיים והטכנולוגיות שמעצבות את העתיד: המדור שמציג בגלובס את החדשות המרכזיות מהשבוע החולף בענף ההייטק.

● תשואה של 90%: בלי ששמתם לב, החברה החבוטה הפכה למניה לוהטת

● המוצר החדש שמשיקה OpenAI ומספק לגוגל סיבה לדאגה

1 איך ChatGPT עזר לאישה לזכות במאה אלף דולר בלוטו

תושבת מישיגן בת 45 בשם תמי קרווי זכתה בפרס של 100 אלף דולר בהגרלת הפאוארבול האמריקאית, לאחר שביקשה ממערכת הבינה המלאכותית ChatGPT לבחור עבורה את המספרים.

לפי הדיווחים בארה"ב, קרווי השתמשה בגרסה הציבורית של ChatGPT וביקשה "חמישה מספרים בני שתי ספרות ומספר בונוס אחד" לקראת ההגרלה שנערכה בתחילת החודש, שבה סכום הזכייה הכולל עמד על למעלה ממיליארד דולר. היא מילאה את המספרים כפי שהמערכת הציעה, ולאחר מספר ימים גילתה כי זכתה בפרס המשנה בסך 100 אלף דולר. לדבריה, זו הפעם הראשונה שבה השתתפה בהגרלה מסוג זה. מקרה נוסף דווח במדינת וירג’יניה, שבו משתתפת בשם קארי אדוארדס השתמשה גם היא ב־ChatGPT לצורך בחירת מספרים וזכתה ב־150 אלף דולר.

שני המקרים דווחו ברשתות תקשורת מקומיות, והם גררו עלייה חדה בחיפושים הקשורים לשימוש בבינה מלאכותית לבחירת מספרי לוטו. מפעילת הפאוארבול מסרה כי מדובר בזכיות לגיטימיות לכל דבר וכי השיטה שבה נבחרים המספרים אינה משפיעה על תוקף ההגרלה. לפי נתוני החברה, סיכויי הזכייה בפרס משני עומדים על אחד ל־913 אלף. במקביל, נרשמה עלייה של כ־12% במכירות כרטיסים מקוונות בשבוע שלאחר פרסום הסיפורים, אך לא נמסר אם נרשמה מגמה דומה גם בזכיות נוספות שבוצעו באמצעות מערכות AI.

2 אמזון מתכננת להחליף חצי מיליון עובדים במערכות רובוטיות

מסמכים פנימיים של אמזון שנחשפו בעיתון הניו יורק טיימס מצביעים על תוכנית רחבת היקף לאוטומציה של פעילות המחסנים והמרכזים הלוגיסטיים של החברה. לפי המסמכים, אמזון מתכננת, עד סוף שנת 2027, להכניס מערכות רובוטיות מתקדמות לכ־75% ממערכי התפעול שלה בארה"ב ובאירופה.

במסגרת התוכנית, החברה צפויה להחליף למעלה מ־500 אלף עובדים במערכות רובוטיות, ולצמצם את קצב הגיוס במתקנים חדשים בכ־30%. הרובוטים החדשים, מדגמים Sparrow ו־Proteus, מסוגלים לזהות, לאחוז ולהעביר מוצרים במשקל של עד 25 קילוגרם, ולבצע מיון, אריזה ושינוע ללא מעורבות אנושית ישירה.

על פי המסמכים, החברה מעריכה חיסכון של כ־30 סנט בכל יחידה שתישלח באמצעות אוטומציה מלאה. במקביל, אמזון מפעילה תוכנית הסבה לעובדים קיימים לתפקידי תפעול טכנולוגי ופיקוח על מערכות רובוטיות. ב־2024 דיווחה החברה כי היא מפעילה כבר למעלה מ־750 אלף רובוטים ברחבי העולם, מספר הגבוה פי שניים מזה שנרשם לפני שלוש שנים. נציג החברה מסר כי "אמזון תמשיך לשלב טכנולוגיות מתקדמות לשיפור בטיחות ויעילות, תוך שימור תעסוקה במוקדים נבחרים". לפי נתוני הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה, אמזון מהווה את המעסיקה השנייה בגודלה בארה"ב, אחרי וולמארט, זאת במקביל לכך שיש לה כ־1.5 מיליון עובדים ברחבי העולם.

3 שלושת המילואימניקים שעשו אקזיט: סטארט־אפ ישראלי בתחום החינוך נמכר ל־Collage AI

חברת StudyWise, שהוקמה במהלך מלחמת "חרבות ברזל" בידי שלושה קציני מילואים, נמכרה לחברת Collage AI מבוסטון בעסקה המוערכת ביותר מ־3 מיליון דולר. החברה פיתחה פלטפורמת בינה מלאכותית המיועדת למוסדות חינוך ואקדמיה, ומאפשרת יצירה ובדיקה אוטומטית של מטלות ומבחנים מותאמים אישית. הפתרון שפיתחה משולב כבר בעשרות מוסדות בישראל ובעולם, ונועד לחסוך למורים ולמרצים זמן ולשפר את תהליכי ההערכה.

Collage AI, החברה הרוכשת שנמצאת בבעלות קבוצת Morningside, פועלת לקידום חדשנות בהשכלה הגבוהה ומשלבת בינה מלאכותית בתהליכי הוראה, למידה ומעקב אחר הישגי סטודנטים. במסגרת הרכישה, StudyWise תהפוך למרכז הפיתוח של החברה בישראל ותורחב משמעותית. שלושת המייסדים, אורי נוריאלי, חן ברגר ו־גיא אהרונסון, ישתלבו בתפקידי ניהול בכירים ויובילו את המשך הפיתוח.

StudyWise הוקמה בשנה שעברה והתנהלה ללא גיוסי הון חיצוניים. בתוך פחות משנה צברה מעל ל־150 אלף משתמשים ברחבי העולם, בין היתר בשיתוף עם אוניברסיטת אריאל, רשת אורט, והמכללה האקדמית תל אביב־יפו, וכן בפיילוטים באוניברסיטאות באירופה ובאסיה. החברה השתתפה באקסלרטורים של מטא, MindCet ו־8200 EISP, ופיתחה מודל תמחור גמיש המבוסס על מספר המשתמשים בפועל.

נוריאלי, מנכ"ל ומייסד שותף, מסר כי ההצטרפות ל־Collage AI תאפשר לשלב את הטכנולוגיה שפיתחו בקנה מידה רחב יותר: "החזון שלנו היה תמיד להפוך את הלמידה ליעילה, מותאמת אישית ונגישה, ועכשיו נוכל לעשות זאת ברמה גלובאלית."

4 מחקר חדש מגלה: עוזרי הבינה המלאכותית טועים בכ־50% מהתשובות שלהם בנושאים חדשותיים

דו"ח חדש של האיחוד האירופי לשידור (EBU) וה־BBC חושף כי עוזרי בינה מלאכותית מובילים, בהם ChatGPT, קו פילוט, ג'ימני ופרפלקסטי- מספקים מידע שגוי או מטעה בכמעט מחצית מהמקרים שבהם הם נדרשים לדווח על חדשות. החוקרים בחנו יותר מ־3,000 תגובות של מערכות ב־14 שפות שונות, ובדקו את רמת הדיוק, ציון המקורות והיכולת להבחין בין עובדה לדעה.

על פי הממצאים, 45% מהתגובות שנבדקו כללו לפחות טעות אחת משמעותית, ו־81% מהן הכילו בעיה כלשהי, החל ממידע לא עדכני ועד ייחוס לא נכון של מקורות. עוזרת הבינה המלאכותית ג'ימני של גוגל נמצאה בעייתית במיוחד, 72% מהתגובות שלה הכילו שגיאות ייחוס.

לשם השוואה, שיעור כזה עמד על פחות מ־25% אצל שאר העוזרים. הדו"ח, שבו השתתפו 22 גופי שידור ציבוריים מ־18 מדינות ובהן צרפת, גרמניה, בריטניה וארה"ב, מזהיר כי הסטת הציבור לעבר מקורות מידע ממוכנים שאינם אמינים עלולה לפגוע באמון הציבורי בתקשורת ובמוסדות דמוקרטיים. לדבריו של ז'אן פיליפ דה טנדר, מנהל המדיה של EBU, "כאשר הציבור לא יודע למה להאמין, הוא עלול לבחור שלא להאמין לדבר".

5 סטארטאפ ישראלי חדש נחשף, קרן ההשקעות של גוגל ובכיר מOpenAI כבר בפנים

הסטארט־אפ הישראלי Anchor יוצא לאור ומודיע על גיוס סיד בהיקף של 6 מיליון דולר. את הגיוס הובילו קרנות Blumberg Capital ו־Gradient Ventures, זרוע ההשקעות של גוגל בתחום הבינה המלאכותית. בין המשקיעים גם קולין אוונס, בכיר מOpenAi.

החברה פיתחה תשתית שמאפשרת לסוכני בינה מלאכותית לבצע פעולות באינטרנט באופן אוטומטי, ממילוי טפסים, דרך הזנת נתונים ועד ביצוע פעולות מורכבות באתרי אינטרנט ומערכות פנים־ארגוניות. מהחברה מסבירים כי בניגוד לפתרונות קיימים, המוצר של Anchor מאפשר לסוכנים לפעול ישירות על ממשקי רשת קיימים, ללא צורך בבניית אינטגרציות או ממשקים חדשים. המערכת כבר נמצאת בשימוש ניסיוני אצל עשרות לקוחות מסחריים, ובהם חברות טכנולוגיה כמו Groq ו־Unify.

החברה הוקמה בשנה שעברה, זאת על ידי עידן רמאן, דור דנקנר וגיא בן־שמחון, שלושתם יוצאי 8200 ובוגרי חברות הסייבר סנטינל וואן ו־Noname Security. כיום היא מעסיקה תשעה עובדים ומפעילה מרכז פיתוח בתל אביב. עוד לפי ההודעה, הכסף שגויס יופנה להרחבת הצוותים בישראל ובארה"ב ולהמשך פיתוח מוצרים ייעודיים לסוכני AI ארגוניים. בנוסף, החברה ציינה כי היא בוחנת שיתופי פעולה עם חברות תשתית ענן גדולות, בהן Cloudflare ו־Coinbase.