חברת הבינה המלאכותית OpenAI שחררה היום את ChatGPT Atlas, דפדפן ייעודי מבוסס בינה מלאכותית שכולל שילוב עם ChatGPT. המשמעות היא תחרות ישירה לדפדפן של גוגל, כרום, וגם נגד מתחרים אחרים כמו ספארי של אפל ופיירפוקס של מוזילה. מניית אלפאבית (גוגל) נופלת כעת ב-1.7%

החברה למעשה טוענת שהדפדפן תוכנן סביב השאלה "מה אם הייתם יכולים לשוחח בצ'אט עם דפדפן האינטרנט שלכם?". הרעיון של OpenAI הוא לאפשר דפדפן מסורתי עם תוצאות מסורתיות, כרטיסיות סימניות, היסטוריה ועוד - אבל לשלב בפנים את היכולות של ChatGPT המוכר.

איך זה נראה? יש סרגל בצד שמאפשר לשאול את ה-ChatGPT מבלי לגשת או להיכנס לאפליקציה או לאתר של ChatGPT. הדפדפן יוכל לסכם דפים, להשוות מוצרים, לענות על שאלות תוכן לגבי אתר, לבדוק קוד ועוד.

הרעיון הוא לאפשר למשתמש לבצע משימות מבוססות אינטרנט כמו להזמין מקומות במסעדה, להזמין מצרכים או ליצור רשימות כאלו ואחרות. המטרה של הדפדפן הוא ללמוד יותר ויותר על הצרכן, וככה יוכל להתאים עבורו את התוצאות הטובות ביותר.

בשלב הראשוני הדפדפן אטלס החדש מושק במחשבי Mac ושאר הגרסאות, משמע לווינדוס ולמכשירי מובייל יהיו רק בהמשך.

מהתרשמות ראשונית - כשפותחים את הדפדפן, עמוד הבית הוא ChatGPT. אפשר לשאול שאלות שונות, ולמעשה הצ'אט יספק תשובות בדומה למה שאתם רגילים בצ'אט. לשונית ליד עמוד הבית, תאפשר לפתוח תוצאות חיפוש מסורתיות, תמונות, סרטונים וחדשות - בהתאם למה שחיפשתם. בכל זמן נתון, אתם יכולים להקליד על שורת ה-URL ולכתוב כתובת אתר אחרת כדי להיכנס אליה או לחפש אותה בגוגל אפילו. אם תכתבו בשורת ה-URL מילים, הדפדפן יאפשר לכם שתי אפשרויות - או לשאול את הצ'אט או לעבור ישירות לגוגל.