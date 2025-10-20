ענקית הטכנולוגיה אמזון מעדכנת באופן רשמי כי ישנן תקלות במתקנים שלה בצפון ווירג'יניה. לפי העדכון, התקלות הללו משפיעות על Amazon DynamoDB,Amazon Elastic Computer Cloud ו-AWS Identity and Access Management, שהם למעשה הרכיבים המאפשרים ללקוחות רבים לשכור אחסון מצדה של אמזון ולהפעיל את השירותים שלהם. המשמעות של תקלה מהסוג הזה היא כי שירותים רבים הנסמכים על שירותי האחסון של אמזון יתקלו בבעיות קשות.

באתר החברה מסרו כי, "אנחנו יכולים לאשר עלייה בשיעורי השגיאות ובהשהיות עבור שירותי AWS מרובים באזור US-EAST-1. בעיה זו עשויה להשפיע גם על פתיחת מקרים דרך מרכז התמיכה של AWS או ממשק ה-API של התמיכה. אנחנו פועלים כדי לצמצם את הבעיה והן כדי להבין את שורש הבעיה. נספק עדכון תוך 45 דקות, או מוקדם יותר אם יהיה לנו מידע נוסף לשתף".

מחזיקה על פי הערכות כשליש מהשוק

שירותי הענן של אמזון, AWS, מחזיקה בחלק נרחב משוק שירותי הענן ברחבי העולם, על פי הערכות כשליש מהשוק. המשמעות היא ששיבושים בתשתית כזו משמעותית באינטרנט העולמי, תוביל לתקלות נרחבות בשירותים אינטרנטיים רבים.

לפי אתר הסטטוס של אמזון, בהתחלה היו 3-2 רכיבים שהושפעו מהמתקפה, אך בעדכון האחרון באתר מוצג שירות אחד שנפגע משמעותית, Amazon DynamoDB, ולצד זאת מעל ל-20 שירותים של אמזון שמושפעים מהתקלה הזו - ובהם: AWS Config, AWS IAM Identity Center, AWS Support Center ועוד.

לפי שירות Downdetector, ישנה רשימה ארוכה של שירותים תקולים - בהם גם אמזון, סנאפצ'אט, רובלוקס, רובינהוד, קוינבייס, קאנבה, פורטנייט, דאולינגו, פלייסטיישן, הניו יורק טיימס, מקס (של HBO), אקסבוקס, מקדונלדס, Steam (פלטפורמת המשחקים), ליפט (המתחרה של אובר), סיגנל, EA ועוד.

אושר עשור, מנכ"ל חברת ייעוץ סייבר Hexpecto מסביר לגלובס כי, "שירותי הענן של אמזון כמו של שותפותיה הענקיות כבר מזמן הפכו להיות עמוד תווך מרכזי בכל הנוגע לתשתיות הרשת המודרנית. נפילה של שירות כזה משפיע באופן רחב ומיידי על שירותים רגישים של שירותים ממשלתיים, ביטחוניים ועוד שירותים רבים". לדברי עשור, "הדיווח עדיין מוקדם וקשה להעריך מה היה הגורם לתקלה הזו, אבל תוך דקות בודדות עלו מעל 2,000 דיווחים על תקלות בשירות הענן של AWS. בארץ, נכון לכתיבת שורות אלו לא הגיעו תלונות משמעותיות. לרוב תקלה כזאת יכולה להגרם בפספוס לקוי בהגדרה של פרוטוקול הניתוב כמו שקרה בעבר בחברת מטא".