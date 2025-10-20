שש שנים לאחר שרכשה אינטל את הסטארט־אפ הבאנה לאבס (Habana Labs) מקיסריה ב־2 מיליארד דולר, ענקית השבבים האמריקאית מפנה את משרדי החברה המשתרעים על פני 8,000 מ"ר, כאשר המאות הבודדות של העובדים בה יפוזרו ברובם במרכזי הפיתוח של אינטל בחיפה ובפתח תקווה. אינטל כבר הודיעה לעובדים על המהלך לפני כחצי שנה, אלא שלגלובס נודע כי מי שתיכנס במקומה למתחם בזמן הקרוב תהיה אלמנט לאבס (Element Labs), חברת סטארט־אפ חדשה שהקימו מייסדי הבאנה - אביגדור וילנץ, דוד דהן ורן חלוץ.

הבאנה לאבס פעלה טרם רכישתה על ידי אינטל בבניין קמפוס גרניט בפארק העסקים קיסריה על שטח של כ־2,000 מ"ר. לאחר הרכישה החליטה האחרונה להאריך את שכירות החברה במבנה ואף להגדיל את שטח המשרדים ל־8,000 מ"ר למשך חמש שנים עם אופציה להארכה לחמש שנים נוספות.

בתקופה זו אינטל לא הצליחה לשווק את השבב של הבאנה לאבס (גאודי) כאלטרנטיבה למעבד הגרפי של אנבידיה, כשלה בהשתלטות על נתחי שוק משמעותיים ובכירי הבאנה לאבס עזבו את החברה בזה אחר זה. בסופו של דבר, אינטל פירקה את הבאנה כיחידה עצמאית והטמיעה את הטכנולוגיה שלה בשבב שפותח במקביל בארה"ב. לפי ההערכה, אלמנט לאבס תשלם 80 שקל למ"ר, לא כולל דמי ארנונה ודמי ניהול, כך שסך השכירות השנתית צפויה לעמוד על קרוב ל־8 מיליון שקל. בחברה עובדים כ־200 עובדים ושכירת המבנה מספקת לה אופק גדילה.

​הגיוס בהובלת ענקית הביטוח האמריקאית

מייסדי הבאנה - דהן, חלוץ ו־ווילנץ - פנו להקמת חברה חדשה בשם אלמנט לאבס, חברה שהוקמה בשנה שעברה בתל אביב לפיתוח שבב בינה מלאכותית לתחום ההסקה (infernece). מדובר בשלב הפעלה של מודלי בינה מלאכותית לאחר שלב האימון שלהם, שאמור להיות יעיל וזול להפעלה. החברה, שנחשפה לראשונה בגלובס, הוקמה בשנה שעברה.

באלמנט לאבס מבקשים לפתח מעבדי הסקה משלהם שיוכלו לחלק את העבודה בין חוות השרתים הגדולות באתרים מרוחקים לתחנות עיבוד מידע מקומיות שיוצבו בשכונות ובקרבת מרכזי מגורים ועסקים. כפי שנחשף בגלובס, המעבדים יפותחו בהתאמה לפי דרישות הלקוח.

אלמנט לאבס גייסה 50 מיליון דולר לפי שווי של כחצי מיליארד דולר מוקדם יותר השנה בהובלת ענקית הביטוח האמריקאית פידליטי וקרן ההשקעות אטרידס, שהשקיעה בעבר בסטארט־אפים של וילנץ. האחרון שימש גם כשותפו של מנכ"ל אינטל כיום, ליפ־בו טאן, בהשקעות בישראל, בכלל זה גם בהבאנה לאבס.

תגובת אינטל: "כפי שהודענו מוקדם יותר השנה, אנו נוקטים בצעדים להפוך לחברה רזה, מהירה ויעילה יותר. קיבלנו החלטות אלו לאחר שיקול דעת מעמיק לגבי הצעדים הנדרשים כדי למצב את עסקינו לעתיד".

מאלמנט לאבס טרם נמסרה תגובה.