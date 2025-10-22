סערה בסקויה קפיטל: סמנכ"לית התפעול של ענקית ההון סיכון האמריקאית, סומייה בלבאל - אישה מוסלמית שנחשבה לבכירה ביותר בקרן ולסגניתו של המנכ"ל רולוף בותה - התפטרה באוגוסט האחרון, בעקבות פוסטים שפרסם שון מגווייר, אחד השותפים הבכירים בקרן, ברשת X (לשעבר טוויטר). לפי הדיווח של הפייננשל טיימס, בלבאל טענה כי הנהלת סקויה לא טיפלה כראוי בהתבטאויות, שהיו לדבריה פוגעניות, ועזבה את החברה לאחר חמש שנים בתפקיד.

הפוסט שבמרכז הפרשה פורסם מוקדם יותר השנה על ידי מגווייר, ממובילי ההשקעות של סקויה, גם בישראל, ודמות פרו־ישראלית מובהקת, הנחשב למקורב של אילון מאסק. מגווייר כתב על המועמד המוסלמי לראשות עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, כי הוא "מגיע מתרבות שמשקרת בכל דבר, ושבה שקר נחשב למעלה אם הוא משרת אג’נדה אסלאמיסטית". עוד הוסיף כי "המערב ילמד זאת בדרך הקשה".

בלבאל, שדיברה בעבר על הדרך שבה אמונתה וזהותה עיצבו את הקריירה שלה, פנתה להנהלת הקרן בדרישה לפעול נגד מגווייר - אך נענתה כי מדובר בזכותו לחופש ביטוי. זמן קצר לאחר מכן הודיעה על עזיבתה, צעד שלפי הפרסומים עורר הדים בקרב עובדי החברה והיזמים שעימם עבדה.

אלפים חתמו על עצומות

מגווייר ניסה לאחר מכן לרכך את דבריו, וטען כי ביקורתו הופנתה כלפי "אסלאמיזם כזרם פוליטי" ולא כלפי מוסלמים בכלל. אף על פי כן, סירובה של סקויה לגנות את דבריו הצית דיון ער סביב גבולות חופש הביטוי בחברות טכנולוגיה. מנכ"ל הקרן רולוף בותה כינס ישיבת צוות כללית בנושא, אך נמנע מהתבטאות פומבית. בעבר הבהיר בותה כי סקויה "דוגלת בנייטרליות מוסדית" ומאפשרת לעובדיה להביע עמדות אישיות.

למגווייר, שנשוי לישראלית ומחזיק בהשקעות רווחיות במיוחד חברות של מאסק - בהן xAI, SpaceX ו-Neuralink - מעמד חזק במיוחד בתוך סקויה. כעת הוא מוצא את עצמו במרכז עימות שיצא מגבולות החברה ואף הוליד שתי עצומות מנוגדות, שעליהן חתמו אלפי יזמים ואנשי הייטק- האחת דורשת את הדחתו, והשנייה מביעה בו תמיכה.

לפי הדיווח, גורמים בתעשייה העריכו כי דבריו פגעו ביחסי סקויה עם משקיעים מהמזרח התיכון, ואחד מהם אף הגדיר את ההתבטאויות כ"עלבון למותג", והבהיר כי "הוא לא יתקבל כאן שוב לשיתוף פעולה".