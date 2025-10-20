בעוד שבועיים, ב־4 בנובמבר, תושבי העיר ניו יורק ילכו לקלפיות, ויבחרו את זהות ראש העירייה הבא. מערכת הבחירות הזו הופכת לאחת הדרמטיות והנפיצות שידע התפוח הגדול. פרישתו של ראש העיר המכהן, אריק אדמס, לפני כמה שבועות, הותירה שלושה מועמדים, והזרקור מופנה עכשיו אל המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני, שמוביל בכל הסקרים.

● שבע דקות באור יום: הפריצה ללובר מסעירה את צרפת

● לא יפן: נחשפה המחזיקה הגדולה ביותר של אג"ח אמריקאיות

לפי סקר שנערך על ידי אוניברסיטת קוויניפיאק ממדאני מוביל עם כ־46% מקולות הבוחרים, לעומת 33% למושל מדינת ניו־יורק לשעבר, אנדרו קואומו, ו־15% למועמד הרפובליקני קרטיס סליווה. בסקר נוסף של רשת פוקס ניוז התקבלה תמונה דומה: ממדאני זכה ל־49% מקרב כלל הנשאלים ו־52% בקרב מצביעים ודאיים, בעוד שקואומו קיבל 28% בלבד וסליווה כ־14%.

בממוצע הסקרים שהתפרסמו באוקטובר, ממדאני שומר על יתרון ממוצע של כ־18% על יריביו, אבל ניכרת מגמת צמצום מצד קואומו לאחר פרישתו של אדמס. מה מביא כל אחד מהמועמדים, היכן הוא נמצא על המפה הפוליטית ומה סיכוייו. גלובס עושה סדר.

זוהראן ממדאני

זוהראן ממדאני, בן 33, שמזוהה עם הזרם הפרוגרסיבי והסוציאליסטי במפלגה הדמוקרטית, מוצא עצמו בימים אלה בלב שורת סערות ציבוריות סביב עמדותיו כלפי ישראל, קשריו עם דמויות מוסלמיות קיצוניות והתבטאויות מהעבר שבהן הואשם באהדה לגורמים המקושרים לחמאס.

הסערה הגדולה האחרונה פרצה בימים האחרונים כאשר ממדאני נשאל בראיון לרשת פוקס ניוז האם חמאס צריכה להתפרק מנשקה וסירב להשיב בחיוב. "אין לי באמת דעה אם חמאס צריכה להניח את נשקה או לעזוב את ההנהגה בעזה", אמר. האמירה הכתה גלים והובילה לביקורת חריפה מצד מנהיגים יהודיים, חברי קונגרס וגורמים מקומיים. למחרת, תחת לחץ ציבורי משמעותי, ממדאני חזר בו ואמר בעימות בין המועמדים כי הוא סבור שחמאס אכן צריכה להניח את נשקה, שינוי גישה שנתפס בעיני רבים כהתפתלות פוליטית מאוחרת מדי.

חבר הקונגרס הרפובליקאי מניו יורק מייק לולר אמר בתגובה לדברים כי "מי שמבקש להוביל את העיר הגדולה באמריקה צריך לגנות טרור באופן חד וברור". ארגונים פרו ישראלים טענו כי היסוסו של ממדאני מעיד על הנטייה הכמעט טבעית שלו לסרב לעמוד לצד הקהילה היהודית ותומכי ישראל בעיר.

ואם לא די בכך, בקיץ נחשף כי בשנת 2017, כשהיה פעיל צעיר, פרסם ממדאני קטע ראפ שבו הביע אהדה כלפי פעילים שהורשעו בארצות הברית בהעברת מימון לארגון חמאס. ממדאני טען מאז כי הדברים נאמרו בהקשר תרבותי ולא אלים.

השבוע אף פורסמה תמונה שבה נראה ממדאני לצד האימאם סיראג' ווהאג', מטיף מוסלמי מברוקלין שנחשב לדמות שנויה במחלוקת ונכלל בעבר ברשימת משתפי פעולה אפשריים בפיגוע במגדלי התאומים בשנת 1993. כשנשאל על כך במסיבת עיתונאים, הוא סירב להתייחס לדברים.

העובדה כי אותו אימאם השתתף באירועים של ארגונים פרוגרסיביים התומכים בממדאני החריפה את הביקורת נגד המועמד הדמוקרטי. קרטיס סליווה, המועמד הרפובליקני, ניצל את ההזדמנות לתקוף ואמר כי "מועמד לראשות העיר אינו יכול לצעוד יד ביד עם תומכי טרור". גם בקמפיין של קואומו אמרו בזהירות כי "למנהיג עיר כמו ניו יורק חייבת להיות בהירות מוסרית מוחלטת".

ב־7 באוקטובר השנה פרסם ממדאני הודעה שבה האשים את ממשלת נתניהו בניהול "מלחמת השמדה" בעזה. תזמון ההודעה, ביום האבל הלאומי בישראל, עורר תגובות נזעמות בקרב הקהילה היהודית בעיר. מקורבים לקמפיין הודו בדיווחים השונים כי ההתמקדות בסכסוך הישראלי פלסטיני פוגעת בממדאני אלקטורלית, והמליצו לו למקד את המסרים מחדש בנושאים מקומיים כמו יוקר המחיה, ביטחון אישי ודיור.

ניו יורק היא ביתה של הקהילה היהודית הגדולה בעולם, וקולה צפוי להיות מכריע. לפי הסקרים, ממדאני צפוי לזכות במספר לא מועט של קולות יהודיים, בעיקר מצעירים אקדמאים מהקהילה הרפורמית, בעלי תואר אקדמי, שנוטים לביקורתיות כלפי ישראל ונוטים למדיניות אנטי קפיטליסטית.

כשנותרו פחות משבועיים לבחירות, אנשיו של ממדאני טוענים בתקשורת כי הסערות סביבו הן ניסיון מכוון של מתנגדיו להסיט את השיח מהבעיות הכלכליות של העיר. ומה באשר לעמדותיו הכלכליות? בעיני רבים, הן נחשבות לשנויות במחלוקת כמו פיקוח על שכר דירה, מרכולים בבעלות העירייה, העלאת מסים דרמטית, קיצוץ בתקציב המשטרה ועוד.

אנדרו קואומו

מועמד נוסף הוא אנדרו קואומו, שנחשב בעבר לאישיות פוליטית לא רצויה לאחר שהתפטר בשנת 2021 מתפקידו כמושל ניו־יורק, בעקבות האשמות בהטרדה מינית והפקרת מבוגרים במדינה בעת מגפת הקורונה. כעת הוא מנסה לחזור למרכז הבמה תוך שהוא מציג את עצמו כחלופה לממדאני.

קואומו מספק אלטרנטיבה מתונה, תומכת בישראל ופרגמטית, ומדגיש את ניסיונו הניהולי כמושל ואת נכונותו לשקם את אמון הציבור בו. במסר שפרסם לאחר פרישת אדמס כתב: "עלינו לדחות כוחות קיצוניים שעלולים להחריב את העיר מתוך בורות או חוסר יכולת". לפי הערכות, אם יצליח קואומו לאחד סביבו את תומכי אדמס, במיוחד בקרב יהודים ושחורים מתונים, ואם סליווה יפרוש, כפי שהשמועות אומרות שיקרה, המרוץ עשוי להפוך לצמוד במיוחד.

קואומו כיהן כמושל מדינת ניו־יורק בין השנים 2011-2021, ובמהלך כהונתו היה לתומך נלהב בישראל. בשנת 2016 היה הראשון לחתום על חוק מדינתי נגד תנועת ה־BDS, והוביל משלחות רשמיות לישראל במסגרת תפקידו. מבחינה כלכלית נחשב קואומו למנהיג פרוגרסיבי אך עם השנים הוא הפך למתון. הוא לא היסס להעלות מסים או אגרות, דגל ברגולציה משמעותית ובשליטת הממשלה על מערכות החינוך והבריאות.

כאמור, בקמפיין הנוכחי קואומו מציג את עצמו כחלופה מתונה ובעלת ניסיון מול ממדאני הפרוגרסיבי וכן כמי שמחויב לביטחון הציבור, לשיקום אמון האזרחים בעיר ולשמירה על יחסים חמים עם ישראל והקהילה היהודית.

יצויין כי המשקיע המיליארדר היהודי, ביל אקמן, הפך בשבועות האחרונים לדמות בולטת שתומכת בקמפיין של קואומו והוא דורש בפומבי מהמועמד הרפובליקאי סליווה לפרוש מהמרוץ. אקמן, שתרם לקואומו כ־250 אלף דולר, הזהיר כי המשך מועמדותו של סליווה עלולה לפצל את קולות המרכז והימין, ובכך להבטיח ניצחון לממדאני.

קרטיס סליווה

קרטיס סליווה מוכר בעיקר כמייסד ומנהיג ארגון ההתנדבות "Guardian Angels", קבוצת מתנדבים שהוקמה בסוף שנות ה־70 לשמירה על ביטחון הציבור ברחובות העיר ניו יורק. דמותו הציבורית מזוהה עם מאבק בפשיעה, אקטיביזם וסגנון דיבור עממי.

במרוץ הנוכחי סליווה מייצג את המפלגה הרפובליקאית ומתמקד במסרים של חוק וסדר. חיזוק המשטרה, טיפול באלימות ובחסרי בית, והמרת מבני משרדים ריקים לדיור בר־השגה. בתחום הכלכלי הוא תומך בקיצוץ בירוקרטיה ובהפחתת בזבוז כספי ציבור, תוך קידום יוזמות פרטיות לשיפור השירותים העירוניים. בנושאי חוץ הוא מביע תמיכה חזקה בישראל ובביטחון הקהילה היהודית.