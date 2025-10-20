באור יום, כשהם משתמשים בסולם נייד המיועד להעברות דירה ובכמה מכשירים הנישאים ביד, הצליחו ביום ראשון האחרון ארבעה גנבים לפרוץ למוזיאון הגדול בעולם, הלובר בפריז, ולגנוב ממנו תכשיטים "בשווי עצום" מאוסף תכשיטי משפחות המלוכה הצרפתיות.

יממה לאחר מכן, כאשר המוזיאון עדיין סגור לכניסת מבקרים בשל החקירה המתנהלת, הכשלים באבטחה הפכו ברורים יותר לציבור הצרפתי, ואיתם גברה הביקורת הציבורית והפוליטית על אוזלת־היד של הרשויות.

"הפריצה הנועזת", כפי שמכנים אותה כעת כלי התקשורת הצרפתיים, אירעה אתמול (א') ב־09:30 בבוקר, חצי שעה אחרי שהמוזיאון נפתח. בעזרת משאית הובלות המצוידת בסולם חשמלי טיפסו הגנבים לקומה הראשונה של המוזיאון, הפונה לרחוב, שברו את הזכוכיות בחלונות הצרפתיים הפונים כלפי חוץ, נכנסו פנימה, ניפצו שני מעמדים מוגנים מזכוכית ויצאו עם כמה מתכשיטי הכתר המפורסמים ביותר שנותרו לצרפת.

כלי התקשורת ציינו כי בניגוד לבריטניה, למשל, תכשיטי הכתר של משפחות המלוכה הצרפתית הם ספורים בלבד, אחרי שרובם נמכרו אחרי המהפכה הצרפתית לטובת אוצר המדינה. הפורצים ירדו לאחר מכן בסולם, הותירו את המשאית במקום ונמלטו על קטנועים. כל הפריצה ארכה כשבע דקות. אף אחד לא עצר את הכנופיה או נאבק בה.

המוזיאון נותר סגור היום (ב') למבקרים, בעוד שהחקירה נמצאת רק בראשיתה. בין השלל שלקחו איתם הגנבים: ענק של המלכה מאריה־אמליה (אשתו של מלך צרפת האחרון לואי־פיליפ) וסט תכשיטים של מלכת הולנד הורטנס, הכולל 631 יהלומים.

כמו כן נגנב נזר של הקיסרית אז'ני (אשתו של נפוליאון השלישי, בנה של הורטנס), המכיל לא פחות מ־2,000 יהלומים. כתר של הקיסרית נמצא זרוק לצד הדרך, בנתיב הבריחה של הגנבים. "רק הכתר לבדו שווה עשרות מיליוני אירו", אמר מנהל בית מכירות פומביות מוביל לתקשורת הצרפתית, "והוא לא הפריט הכי יקר־ערך שנגנב להערכתי".

החשש המרכזי של הרשויות הוא שהתכשיטים יפורקו ויימכרו בשוק השחור. "מדובר באוצר שלא ניתן להעריך את שוויו", נכתב בהודעה לעיתונות של משרד התרבות הצרפתי.

עשרות פריטים נעלמו כבר בעבר?

גם בעבר היה המוזיאון יעד לניסיונות גניבה ושוד. כבר ב־1911 נכנס צבע איטלקי שהתגורר בסמוך לתוך המוזיאון, הסתתר בארון למשך לילה ויצא ממנו ביום שבו הלובר היה סגור לקהל. הוא הוריד מקיר התצוגה את המונה־ליזה של דה־וינצ'י, ויצא עם הציור חזרה לביתו ללא הפרעה. הוא החביא אותו במשך שנתיים מתחת למיטה, ונעצר רק ב־1913 אחרי שניסה למכור את הציור בפירנצה, לטענתו ממניעים של גאווה איטלקית והשבתו למולדת.

המוזיאון החל בהדרגה לשפר את סידורי האבטחה בו, אבל במהלך השנים דווח על עשרות פריטים שנעלמו. חלקם נמצאו כעבור עשורים במכירות פומביות, חלקם עדיין חסרים. ב־1998 נגנב הציור "הדרך לסוור" מאת קאמי קורו, צייר נוף מהמאה ה־19. הוא עדיין לא נמצא.

נשיא מאחורי הסורגים: סרקוזי נכנס לכלא לזמן לא ידוע ניקולא סרקוזי, לשעבר נשיא צרפת, ייכנס ביום שלישי לכלא בעקבות גזר דין של בית משפט מקומי, ששלח אותו לחמש שנות מאסר בפרשת שחיתות פוליטית. הפוליטיקאי הצרפתי הפך לראש המדינה לשעבר הראשון באירופה שיימצא מאחורי סורג ובריח. החוק הצרפתי אוסר על חקירות משטרתיות על נשיאים מכהנים, אולם סרקוזי עמד בפני גל חקירות שהסתכמו בשלושה משפטים נגדו עד כה אחרי שפרש. הוא נידון בעבר לשנת מאסר על ניסיון לשחד שופט כדי שיסגיר פרטים על חקירה סמויה נגדו, אך המיר את גזר הדין בחצי שנה של מעצר בית וענידת אזיק אלקטרוני. ביום שלישי, עם זאת, הוא יחל בריצוי עונש של חמש שנים שנגזר עליו בחודש שעבר, וייכלא בתא מיוחד השמור לאסירים הדורשים הגנה מיוחדת בבית סוהר בפריז. סרקוזי יוכל להגיש בקשה לערעור באופן מיידי אחרי כניסתו לבית הכלא, אולם לבית המשפט יש חודשיים לדון בה, והוא עשוי להשאיר אותו מאחורי סורגים או לשחרר אותו באופן זמני במהלך זמן זה. סרקוזי הורשע בתום משפט שארך כתשעה חודשים בכך שניסה לקבל מיליוני אירו משליט לוב לשעבר מועמר קדאפי לטובת קידום קמפיין הבחירות שלו לנשיאות, בתמורה להלבנת התדמית הבינלאומית של המדינה. בית המשפט קבע כי בשל "חומרת העבירות" הוא ייכנס לכלא באופן מיידי, וגזר הדין לא יושהה עד לבירור הערעור שסרקוזי הודיע כי יגיש בעניין. הנשיא הצרפתי לשעבר אמר כי זהו "רגע קשה בשבילי ובשביל משפחתי", אך כי יתמודד עם המאסר. הוא יורשה לצאת מהתא לחצר פנימית במשך שעה בלבד במהלך היממה. "החיים שלי הם כמו רומן, ועכשיו מתחיל פרק חדש", אמר סרקוזי בראיון לעיתון "לה פיגרו" לפני שנכנס לכלא. סרקוזי טוען לחפותו ואמר כי מתנהל נגדו "ציד מכשפות", וכי מדובר בקנוניה פוליטית שנועדה לפגוע בו. קראו עוד

פרשת הגניבה עומדת כעת בראש הכותרות בצרפת, המתמודדת בימים אלה עם משבר אמון ציבורי במערכת הפוליטית ועם חוסר יציבות. העובדה שציורים מפורסמים הם למעשה "בלתי ניתנים למכירה" גם אם נגנבו, ושגנבים ברחבי העולם מכוונים כעת בעיקר אל תכשיטים ומתכות יקרות שאותם ניתן לפרק או להתיך ולמכור מחדש, הייתה צריכה להיות ידועה לרשויות, נכתב בתקשורת הצרפתית, ולגרום להגברת האבטחה כנדרש.

ה"לה מונד" דיווח כי מוזיאונים רבים במדינה כבר אינם מציגים פריטי זהב או יהלומים בגלל החשש שייגנבו. בחודש שעבר נגנבו פיסות זהב בשווי חצי מיליון אירו ממוזיאון הטבע של פריז, ולפני כשנה נשדד מוזיאון הפורצלן בלימוז', עם אובדן פריטים בשווי מוערך של יותר מ־6 מיליון אירו.

שר הפנים הצרפתי נדרש לעניין, ואמר כי למרות שהחקירה נמצאת בתחילתה "ברור כי מדובר בכנופייה מקצוענית לחלוטין". לדבריו, הם "ידעו מה הם רוצים" וככל הנראה ביצעו ביקורי הכנה בגלריית אפולו במוזיאון, שממנה נגנבו התכשיטים. הוא ציין כי הרשויות מיישמות בהדרגה תוכניות להגברת האבטחה, אך כי "אנחנו מודעים לכך שהמוזיאונים בצרפת פגיעים". לדבריו, ישנו סיכוי סביר שהפורצים היו "זרים".

שר המשפטים ז'רלד דרמנין הגיב לביקורת הציבורית והודה כי הרשויות "נכשלו". האופוזיציה מימין ניצלה את התקרית כדי לבקר את הממשלה הנוכחית, החמישית שמינה נשיא צרפת עמנואל מקרון מאז שנבחר מחדש. "עד כמה ההתפרקות של המדינה שלנו תמשיך להתרחש ללא הפרעה?" כתב אחד ממנהיגי מפלגת האיחוד הלאומי מהימין, ז'ורדן בארדלה, "מדובר בהשפלה נוראית לצרפת".