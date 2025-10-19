בגלל שוד בשווי של מיליוני אירו: מוזיאון הלובר נסגר למבקרים

מקורות במשטרה סיפרו לעיתון "לה פריזיאן" כי "השודדים נכנסו למבנה מצידו של נהר הסיין", שם מתבצעות עבודות בנייה. "הם השתמשו במעלית משא שמובילה ישירות לחדר שאליו כיוונו. אחרי ששברו חלונות, שני גברים נכנסו וגנבו תשעה פריטים מאוסף התכשיטים - שרשרת, סיכה ועוד".

אחד מהחפצים שנגנבו, כתר שהיה שייך לקיסרית אז'ני, נמצא מחוץ לשטח המוזיאון כשהוא שבור.

