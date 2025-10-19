בגלל שוד בשווי של מיליוני אירו: מוזיאון הלובר נסגר למבקרים

מוזיאון הלובר, מוזיאון האמנות המפורסם בעולם הממוקם בפריז, נסגר היום (א') למבקרים בעקבות שוד תכשיטים בשווי מיליוני אירו. כנופיית גנבים פרצה למזיאון במהלך סוף השבוע וגנבה תכשיטים שהיו שייכים בעבר לנפוליאון וז'וזפין בונפרטה - מה שהוביל לסגירה שלו.
שרת התרבות של צרפת, רשידה דאטי, מסרה: "אני נמצאת במקום לצד צוות המוזיאון במשטרה". לדבריה, אין נפגעים, וחקירה פלילית כבר נפתחה.
בעמוד ה-X הרשמי של המוזיאון נכתב: "בשל נסיבות חריגות, מוזיאון הלובר יישאר סגור היום". אלפי המבקרים באתר פונו החוצה בבהילות.
מקורות במשטרה סיפרו לעיתון "לה פריזיאן" כי "השודדים נכנסו למבנה מצידו של נהר הסיין", שם מתבצעות עבודות בנייה. "הם השתמשו במעלית משא שמובילה ישירות לחדר שאליו כיוונו. אחרי ששברו חלונות, שני גברים נכנסו וגנבו תשעה פריטים מאוסף התכשיטים - שרשרת, סיכה ועוד".
אחד מהחפצים שנגנבו, כתר שהיה שייך לקיסרית אז'ני, נמצא מחוץ לשטח המוזיאון כשהוא שבור.
