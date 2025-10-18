ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם הבן חשוד: התפתחות דרמטית בחקירת מותו של מייסד מנגו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מנגו

הבן חשוד: התפתחות דרמטית בחקירת מותו של המיליארדר שייסד את מנגו

עשרה חודשים אחרי מותו הפתאומי של המיליארדר איזק אנדיק, מייסד רשת מנגו, המשטרה הספרדית בוחנת מחדש את נסיבות האירוע • בנו, ג'ונתן אנדיק, שהיה עמו בטיול בהרי מונסראט סמוך לברצלונה, נחקר כחשוד – אך במשטרה מדגישים: "ההנחה המרכזית היא שמדובר בתאונה"

שירות גלובס 13:19
מייסד מנגו, המיליארדר איזק אנדיק / צילום: Reuters, Lorena Sopêna
מייסד מנגו, המיליארדר איזק אנדיק / צילום: Reuters, Lorena Sopêna

כעשרה חודשים לאחר מותו הטראגי של מייסד רשת האופנה הבינלאומית מנגו, איזק אנדיק, נפתחה מחדש החקירה לבירור נסיבות האירוע - ובמרכזה עומד כעת בנו הבכור, ג’ונתן אנדיק, סגן יו"ר החברה.

למה מנכ"לית AMD לא ניצבת גבוה יותר ברשימות העשירים?
רוסיה הפסידה בתביעת ענק. נבזלין: ״פוטין ניסה להרוס את העולם״

אנדיק, בן 71 במותו, נהרג ב־14 בדצמבר 2024 במהלך טיול משפחתי באזור הרי מונסראט שבקטלוניה, לאחר שנפל מצוק בגובה של יותר ממאה מטרים. הוא טייל באותה עת עם בנו ג’ונתן, בן 44, בשביל ההליכה הפופולרי "Les Feixades", סמוך למנזר מונסראט.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, ג’ונתן סיפר כי צעד לפני אביו, שמע לפתע קול אבנים מתדרדרות, הסתובב - וראה את אביו צונח מעבר לקצה שביל שאינו מגודר. בתחילה קבעו החוקרים כי מדובר בתאונה טרגית, אך סתירות שנמצאו בעדויותיו הובילו לפתיחת בדיקה מחודשת.

מקורות במשטרה הקטלונית ציינו כי החקירה עדיין מתנהלת תחת צו איסור פרסום חלקי, וכי נבחנות ראיות נוספות, בהן תוכן הטלפון הנייד של הבן. עם זאת, הדגישו כי "ההשערה המרכזית היא שמדובר בתאונה, מאחר שלא נמצאו ראיות לסתור זאת".

במקביל דווח כי מעמדו של ג’ונתן שונה מ"עד" ל"חשוד", וכי בית המשפט בברצלונה מפקח כעת ישירות על החקירה. דוברות בית המשפט ציינה כי התיק "אינו מופנה נגד אדם מסוים", והוסיפה כי אין ממצאים חד-משמעיים המקשרים את הבן למותו של אביו.

מורשת של מיליארדים

אנדיק, יהודי יליד איסטנבול שהיגר לספרד בשנות ה־60, הקים את רשת מנגו בברצלונה בשנת 1984 והפך אותה לאחת מחברות האופנה הגדולות באירופה - יריבתה הישירה של זארה. בעת מותו הוערך הונו בכ־4.5 מיליארד דולר, והוא כיהן כיו"ר לא-פעיל של החברה. הוא נחשב לאיש העשיר ביותר בקטלוניה ולאחד מעשירי ספרד.

לאחר מותו מונה ג’ונתן לסגן יו"ר הדירקטוריון ולנשיא חברת ההחזקות של מנגו (MNG), בעוד אחיותיו ג’ודית ושרה מונו לסגניות נשיא. מנכ"ל החברה, טוני רואיס, מונה במקביל גם ליו"ר הדירקטוריון.

בהצהרה שפרסם רואיס לאחר מות אנדיק נכתב: "איזק היה דוגמה ומופת עבור כולנו. הוא הקדיש את חייו למנגו, והותיר חותם עמוק בזכות חזונו האסטרטגי, מנהיגותו המרגשת והערכים שהנחיל לחברה. עלינו להמשיך את מורשתו, כדי שמנגו תישאר המיזם שעליו חלם ושבו היה גאה".

נכון להיום, למנגו יותר מ־2,900 חנויות ברחבי העולם, ובמחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה עלייה של 12% במכירות ופתחה 78 סניפים חדשים.

משפחת אנדיק מסרה בתגובה לרויטרס כי היא "תמשיך לשתף פעולה עם הרשויות, כפי שעשתה עד כה, ובטוחה שהתהליך יסתיים בקרוב ויוכיח את חפותו של ג’ונתן אנדיק". עוד נמסר כי המשפחה אינה מתכוונת להוציא הצהרות נוספות לעת עתה.