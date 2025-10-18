כעשרה חודשים לאחר מותו הטראגי של מייסד רשת האופנה הבינלאומית מנגו, איזק אנדיק, נפתחה מחדש החקירה לבירור נסיבות האירוע - ובמרכזה עומד כעת בנו הבכור, ג’ונתן אנדיק, סגן יו"ר החברה.

אנדיק, בן 71 במותו, נהרג ב־14 בדצמבר 2024 במהלך טיול משפחתי באזור הרי מונסראט שבקטלוניה, לאחר שנפל מצוק בגובה של יותר ממאה מטרים. הוא טייל באותה עת עם בנו ג’ונתן, בן 44, בשביל ההליכה הפופולרי "Les Feixades", סמוך למנזר מונסראט.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, ג’ונתן סיפר כי צעד לפני אביו, שמע לפתע קול אבנים מתדרדרות, הסתובב - וראה את אביו צונח מעבר לקצה שביל שאינו מגודר. בתחילה קבעו החוקרים כי מדובר בתאונה טרגית, אך סתירות שנמצאו בעדויותיו הובילו לפתיחת בדיקה מחודשת.

מקורות במשטרה הקטלונית ציינו כי החקירה עדיין מתנהלת תחת צו איסור פרסום חלקי, וכי נבחנות ראיות נוספות, בהן תוכן הטלפון הנייד של הבן. עם זאת, הדגישו כי "ההשערה המרכזית היא שמדובר בתאונה, מאחר שלא נמצאו ראיות לסתור זאת".

במקביל דווח כי מעמדו של ג’ונתן שונה מ"עד" ל"חשוד", וכי בית המשפט בברצלונה מפקח כעת ישירות על החקירה. דוברות בית המשפט ציינה כי התיק "אינו מופנה נגד אדם מסוים", והוסיפה כי אין ממצאים חד-משמעיים המקשרים את הבן למותו של אביו.

מורשת של מיליארדים

אנדיק, יהודי יליד איסטנבול שהיגר לספרד בשנות ה־60, הקים את רשת מנגו בברצלונה בשנת 1984 והפך אותה לאחת מחברות האופנה הגדולות באירופה - יריבתה הישירה של זארה. בעת מותו הוערך הונו בכ־4.5 מיליארד דולר, והוא כיהן כיו"ר לא-פעיל של החברה. הוא נחשב לאיש העשיר ביותר בקטלוניה ולאחד מעשירי ספרד.

לאחר מותו מונה ג’ונתן לסגן יו"ר הדירקטוריון ולנשיא חברת ההחזקות של מנגו (MNG), בעוד אחיותיו ג’ודית ושרה מונו לסגניות נשיא. מנכ"ל החברה, טוני רואיס, מונה במקביל גם ליו"ר הדירקטוריון.

בהצהרה שפרסם רואיס לאחר מות אנדיק נכתב: "איזק היה דוגמה ומופת עבור כולנו. הוא הקדיש את חייו למנגו, והותיר חותם עמוק בזכות חזונו האסטרטגי, מנהיגותו המרגשת והערכים שהנחיל לחברה. עלינו להמשיך את מורשתו, כדי שמנגו תישאר המיזם שעליו חלם ושבו היה גאה".

נכון להיום, למנגו יותר מ־2,900 חנויות ברחבי העולם, ובמחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה עלייה של 12% במכירות ופתחה 78 סניפים חדשים.

משפחת אנדיק מסרה בתגובה לרויטרס כי היא "תמשיך לשתף פעולה עם הרשויות, כפי שעשתה עד כה, ובטוחה שהתהליך יסתיים בקרוב ויוכיח את חפותו של ג’ונתן אנדיק". עוד נמסר כי המשפחה אינה מתכוונת להוציא הצהרות נוספות לעת עתה.