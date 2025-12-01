מגמה שלילית באירופה; התכווצות מפתיעה בפעילות המפעלים בסין

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:35

המסחר באירופה מוסיף להתנהל בירידות. הדאקס מאבד מערכו כ-0.7%, הקאק יורד בכ-0.2% והפוטסי נסוג בכ-0.1%.

המניות הביטחוניות באירופה רושמות ירידות משמעותיות, על רקע ההתקדמות במגעים לסיום המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. בין היורדות, ניתן לראות את מניות החברות ריינמטל , רנק והנסולדט .

10:15

אירופה

בורסות אירופה פתחו את חודש דצמבר בירידות שערים. מדדי הדאקס והקאק נופלים שניהם בכ-0.6%, בעוד הפוטסי מאבד מערכו כ-0.2%. הירידות מגיעות כשברקע גם המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל במגמה שלילית.

המשקיעים באירופה צפויים לעקוב מקרוב אחר המגעים לעסקת שלום שתסיים את המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. סטיב וויטקוף, השליח המיוחד של טראמפ, צפוי לנסוע למוסקבה לטובת שיחות עם הנשיא פוטין ובכירים נוספים בקרמלין.

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרו במגמה מעורבת. מדד הניקיי יורד בכ-1.8%, ההנג סנג מטפס בכ-0.7%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.5% והקוספי מאבד מערכו כ-0.5%.

ב-CNBC דווח כי פעילות המפעלים בסין התכווצה באופן מפתיע בנובמבר, לפי סקר פרטי שפורסם הבוקר. מדד מנהלי הרכש של RatingDog China, אותו עורכת חברת S&P Global, ירד ל-49.9 נקודות בנובמבר - זאת, כאשר קריאה מעל 50 נקודות מעידה על התרחבות בפעילות ולהפך. הנתון לחודש נובמבר מהווה ירידה לעומת ציפיות האנליסטים שנסקרו על־ידי רויטרס וצפו 50.5 נקודות. כך, נמשכת מגמת ההאטה בפעילות שנרשמה גם בספטמבר ובאוקטובר.

מדד מנהלי הרכש הרשמי שפורסם אתמול בסין הראה כי פעילות המפעלים במדינה התכווצה בחודש השמיני ברציפות בנובמבר, ועמד על 49.2 נקודות - אם כי מדובר בשיפור קל לעומת הנתון של 49 נקודות שנרשם באוקטובר.

וול סטריט

בוול סטריט, המסחר צפוי להיפתח היום לאחר שהמדדים המובילים סיכמו שבוע של עליות שערים. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו בכ-3.7% ובכ-4.9%, בהתאמה, כאשר הדאו ג'ונס טיפס בכ-3.2%. העונתיות נמצאת גם לטובתה של וול סטריט, שכן מדד ה-S&P 500 עולה בממוצע ביותר מ-1% בחודש דצמבר.

"אני קצת יותר חיובי לגבי הפרוספקט לדצמבר חיובי, לנוכח הראלי החד בשבוע שעבר, שעזר לרוחב השוק להתחיל להתאושש לאחר תקופה קשה בתחילת נובמבר", כתב בסוף השבוע שעבר מארק ניוטון, אסטרטג טכני ב-Fundstrat. "נראה ששוק המניות הופך יותר נינוח למול העלייה בהסתברות להורדת ריבית בדצמבר".

עם זאת, החוזים העתידיים על וול סטריט מסמנים הבוקר על ירידות. הדאו ג'ונס צפוי כרגע לרדת בכ-0.5% בפתח יום המסחר, ה-S&P 500 צפוי לרדת בכ-0.7% והנאסד"ק צפוי לרדת בכ-0.9%. גם בשוק הקריפטו נרשמות ירידות, כאשר הביטקוין נסחר הבוקר סביב מחיר של 86 אלף דולר.

סחורות ומטבעות

הביטקוין צונח הבוקר ונסחר סביב מחיר של 86 אלף דולר, וכך רחוק משיאו במעל 30%. מרקוס ת'ילן, מנכ"ל חברת המחקר 10X, אמר ליאהו פייננס כי היקף הכספים שיצאו מקרנות סל העוקבות אחר הביטקוין עומד בנובמבר על 3.5 מיליארד דולר - ההיקף הגדול ביותר מאז פברואר. לדבריו, המגמה צפויה להקשות על מחיר המטבע להתאושש בתקופה הקרובה.

מחירי הנפט קופצים הבוקר בכ-2%, לאחר שארגון אופ"ק+ אישש מחדש את תוכניתו לעצור את הגדלות תפוקת הנפט במהלך הרבעון הראשון של 2026, על רקע חששות הולכים וגוברים סביב עודף היצע בשוק הנפט העולמי. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על 59.8 דולר ומחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-63.6 דולר.

מאקרו

סדרת נתוני מאקרו שיפורסמו במהלך השבוע, בהם מדד מנהלי הרכש, מדד התעסוקה של ADP ומדד ה־PCE (מדד האינפלציה המועדף על הפד), צפויה במידה רבה להכריע את הכיוון שאליו ילכו השווקים לקראת סוף 2025 - זאת, לצד נאום שיישא יו"ר הפד ג'רום פאוול מחר. בהמשך היום, צפויים להתפרסם מדד מנהלי הרכש ומדד ה-ISM במגזר הייצור. כך, הפדרל ריזרב צפוי לקבל נתונים עדכניים שישפכו אור על מצבה של הכלכלה האמריקאית, לאחר שפרסומם נמנע בשל השבתת הממשל בארה"ב.

הנתונים יהיו קריטיים במיוחד לשווקים שמעבר לים, בעיקר מכיוון שהחולשה המסתמנת בשוק העבודה האמריקאי הייתה זו שהכריעה את הכף לטובת שתי הפחתות הריבית האחרונות שביצע הפד. זאת, כאשר הציפיות ההולכות וגוברות בשוק להורדת ריבית בדצמבר (השווקים מתמחרים הורדה בסבירות של כ־86%), היו בין הגורמים הבולטים שהניעו את העליות שנרשמו בוול סטריט בשבוע שעבר.

תחזית

בבנק ההשקעות ג'פריס מאמינים כי ביצועי השווקים - שהיו "צרים מאוד השנה" (כלומר, יחסית מעט מניות הובילו את השוק כלפי מעלה) - צפויים להתרחב בשנה הקרובה, בשל צמיחה טובה יותר ברווחים בקרב מניות קטנות ובינוניות. נוסף על כך, בבנק מסמנים שתי מניות זולות שצפויות להניב ביצועים חזקים במהלך 2026. שתיהן נסחרות מתחת לשווי שוק של 55 מיליארד דולר, צפויות להציג שיפור בצמיחה ברווחים או במכירות, ומספקות לדברי הבנק "צמיחה במחיר סביר".

לאטיס סמיקונדקטור - לדברי הבנק, מניית חברת השבבים מהווה "הזדמנות קנייה אטרקטיבית", בשל עמדותיה החזקות בתחום ה-AI ובשווקי מחשוב הקצה. בין הקטליזטורים שיתמכו במניה בזמן הקרוב, בבנק מציינים "פריסת שרתים של הדור הבא, השקעות מתמשכות מצד הייפרסקיילרים ונתח הולך וגודל בתחום שבבי ה-FPGA של אמצע־טווח". בג'פריס קבעו למניה מחיר יעד של 85 דולר - מה שמשקף לה אפסייד של כ-21% לעומת מחירה בנעילה של יום שישי האחרון.

אנטרג'י - הבנק מציין כי מניית חברת האנרגיה, שמספקת תשתיות למדינות לואיזיאנה, ארקנסו, טקסס ומיסיסיפי בארה"ב, היא "אחד מרעיונות התשתיות החזקים שלנו, ונמצאת בין החברות עם החשיפה הטובה ביותר לצמיחה במרכזי דאטה". בג'פריס קבעו למניה מחיר יעד של 116 דולר - מה שמשקף לה אפסייד של כ-19% לעומת מחירה בנעילה של יום שישי.