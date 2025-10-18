ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רוסיה

רוסיה הפסידה בתביעת המיליארדים. נבזלין: ״משטרו של פוטין ניסה להרוס את העולם״

בית המשפט העליון בהולנד שם אמש סוף לפרשה חובקת עולם בת 20 שנה שבמרכזה הלאמת חברת הנפט יוקוס • הפסיקה מפנה את הדרך לאכיפה נגד נכסי רוסיה ברחבי העולם בהיקף של 65 מיליארד דולר

שירות גלובס 09:45
ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה / צילום: ap

בית המשפט העליון בהולנד דחה בסוף השבוע את הערעור האחרון של רוסיה כנגד הפיצוי הענק שנפסק לטובת בעלי המניות בחברת הנפט "יוקוס" בגין הפקעה בלתי חוקית של נכסיהם, פרשה מלפני 20 שנה. הפסיקה מפנה את הדרך לאכיפה נגד נכסי מדינה של רוסיה בהיקף של 65 מיליארד דולר ברחבי העולם.

לאוניד נבזלין, אחד מבעלי המניות ביוקוס מסר: "אני מבקש לברך את את כל מי שהיה מעורב בפרשת יוקוס רבת־השנים על הניצחון האולטימטיבי בבית המשפט העליון של הולנד. המסע הבלתי חוקי של פוטין החל בפרשת יוקוס בשנת 2003. מאז - דרך גאורגיה, אוקראינה ומעבר להן - משטרו ניסה וממשיך לנסות להרוס את העולם. אנחנו, שסומנו כמטרה בפרשת יוקוס, מעולם לא ויתרנו״.

מדובר באחת הפרשות הארוכות והסבוכות שמגיעה כעת לסיומה. במרכזה עומדת חברת הנפט שנרכשה מהממשלה הרוסית על ידי האוליגרך מיכאיל חודורקובסקי באמצע שנות ה-90 והפכה לחברה מצליחה שבשיאה הפיקה 20% מתפוקת הנפט של רוסיה. בשנת 2003, חודורקובסקי - עד אז האדם העשיר ברוסיה נעצר, והחברה פורקה בכוח, בגין מיסים לכאורה שלא שולמו.

מאז ניהלו בעלי מניותה תביעות חובקות עולם נגד ממשלת רוסיה בשנת 2014 זכו הבעלים לשעבר בפסק הבוררות הגדול בהיסטוריה בסך 50 מיליארד דולר. רוסיה המשיכה לערער עד סיומה של הפרשה כעת.