מלחמת רוסיה-אוקראינה

לפני הפגישה עם זלנסקי, טראמפ מודיע: אפגש עם פוטין בכדי לדון במלחמה באוקראינה

לאחר שיחת טלפון בין השניים, טראמפ הודיע כי יפגש עם פוטין בבודפשט, על מנת לדון בדרכים לסיום המלחמה • מזכיר המדינה ויועצים בכירים נוספים יפגשו כבר בשבוע הבא עם מקביליהם הרוסים כדי להניח את התשתית לפסגה

שירות גלובס 12:16
ולדימיר פוטין ודונלד טראמפ / צילומים: AP-Alexander Kazakov, רויטרס-Pool/ABACA
ולדימיר פוטין ודונלד טראמפ / צילומים: AP-Alexander Kazakov, רויטרס-Pool/ABACA

לאחר שהושגה הפסקת האש בין ישראל לחמאס אותה קידם טראמפ, נשיא ארה"ב מתפנה כעת להשקיע את מאמציו לסיום המלחמה באוקראינה.

אתמול (ה') הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הוא צפוי להיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בבודפשט בכדי לדון בדרכים לסיום המלחמה. לדבריו, מזכיר המדינה מרקו רוביו ויועצים בכירים נוספים יפגשו בשבוע הבא עם מקביליהם הרוסים כדי להניח את התשתית לפסגה בין השניים.

הודעתו מגיעה לאחר שיחת טלפון בין שני המנהיגים, שבה לדברי טראמפ, בירך אותו פוטין על "הישג השלום הגדול במזרח התיכון". שיחת הטלפון התקיימה יום אחד לפני שנשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי צפוי להיפגש עם טראמפ בבית הלבן, על רקע מאמצי קייב לגייס תמיכה אמריקאית נוספת במאבקה מול רוסיה.

טראמפ כתב ברשת Truth Social: "נשיא רוסיה פוטין ואני ניפגש במקום שסוכם - בבודפשט, הונגריה - כדי לבחון אם נוכל להביא לסיומה של המלחמה ה'מבישה' הזו בין רוסיה לאוקראינה... אני מאמין שהושגה התקדמות משמעותית בשיחת הטלפון של היום".

תהיה זו הפגישה השנייה בין שני המנהיגים במהלך כהונתו השנייה של טראמפ, והיא עשויה להתקיים בתוך כשבועיים, לדבריו.