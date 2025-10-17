סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:27

הבורסות באסיה נסחרות הבוקר בירידות, כשביפן נרשמו הירידות החדות ביותר, בעקבות צניחה במניות הבנקים האזוריים בארה"ב על רקע חששות בנוגע לסיכוני אשראי ואיכות החוב: הניקיי יורד בכ-1.3%, ההנג סנג מאבד מערכו כ-1.8% ובורסת שנגחאי בירידה של 1.2%.

הקוספי נסחר כעת ביציבות, לאחר שאמש שבר שיא נוסף של כל הזמנים, על רקע האופטימיות סביב האפשרות שתיחתם בקרוב עסקת סחר בין ארה"ב לדרום־קוריאה.

החשיפה של המגזר הבנקאי האמריקאי לשתי פשיטות רגל אחרונות של יצרניות רכב בארה"ב, הציתה מחדש את הדאגות לגבי תקני האשראי, יותר משנתיים לאחר קריסת בנק סיליקון ואלי, אז הריבית הגבוהה גרמה להפסדים משמעותיים באג"ח שבמאזני הבנקים.

פשיטות הרגל האחרונות של ספקית חלקי הרכב האמריקאית First Brands ושל רשת סוכנויות הרכב Tricolor שמו את זרקור הביקורת על מנגנוני ניהול הסיכונים של הבנקים ועל שוק האשראי. שתי הקריסות, שאירעו בחודש שעבר, אילצו חלק ממשקיעי האג"ח לצמצם חשיפה לסקטורים מסוימים, בעיקר בתחומי האשראי הצרכני והמימון לרכב, מחשש להיחלשות מתמשכת בענפים הללו.

מדד הבנקים האזוריים בארה"ב (KRX) צנח אמש בכ-6%, אחרי ששני בנקים אזוריים קטנים דיווחו על בעיות, מה שגרר את כל הסקטור כלפי מטה.

הביטקוין עבר חצי ראשון סוער באוקטובר. לאחר זינוק חד בתחילת החודש על רקע חוסר הוודאות סביב השבתת ממשלת ארה"ב, הביטקוין צנח ביום שישי שעבר מ-121 אלף דולר לשפל של 104 אלף דולר. כעת מחירו עומד על 108 אלף דולר, והוא נמצא בירידה של 1.8%.

הירידה בולטת במיוחד בהשוואה לזהב, שזינק לשיאים חדשים ומחירו עומד כעת על 4,370 דולר לאונקיה.

"נכון לעכשיו, ההון בבירור נמשך לזהב בשל המומנטום שלו והפרופיל הנמוך יותר של תנודתיות," אמר שון פארל, ראש אסטרטגיית הנכסים הדיגיטליים ב-Fundstrat, ל-Yahoo Finance. לדבריו, לבנקים המרכזיים יש גם ביקושים מבניים לזהב, המספקים "מעין רשת ביטחון" לסחר במתכת היקרה. פארל הוסיף כי משקיעים עשויים בהמשך להסתובב חזרה לביטקוין , שכן הזהב נוטה להקדים את שוק הקריפטו במחזורי העלייה שלו.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נמצאות בירידה: תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ביותר מ-2 נקודות בסיס ל־ 3.94%, ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת אף היא ב-2 נקודות בסיס ל-3.39% .

מחירי הנפט נסחרים הבוקר בירידות: חוזי ברנט יורדים ב־ 0.46% ל-60.7 דולר לחבית, בעוד שחוזי WTI האמריקאי יורדים ב-0.47% ל-57.1 דולר לחבית.

וול סטריט ננעלה הלילה בירידות - לאחר הפתיחה האופטימית, כשדומה היה שוול סטריט מתעלמת מחששות לבועה טכנולוגית - הדו"ח החזק של טייוואן סמיקונדקטור חיזק את אמון המשקיעים בבום הבינה המלאכותית.

בשוק עולות דאגות מריכוזיות יתר סביב מניות הבינה המלאכותית. לפי אדם טרנקוויסט, האסטרטג הטכני הראשי של LPL, "הפער המצטמצם בין מניות בעלייה למניות בירידה במדד S&P 500 מצביע על סדקים מתהווים ביסודות השוק". לדבריו, הרחבת ההשתתפות של מניות נוספות בעליות יכולה לתקן את המצב, אך בינתיים ניכר סיכון גובר בשל הסתמכות על מספר מצומצם של חברות מובילות.