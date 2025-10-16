דגמי טילים וכניסה לרוסים בלבד: האמת מאחורי המגה-ריזורט של קים ג'ונג און

אמ;לק באתר הנופש היוקרתי שהקים קים ג'ונג און בקוריאה, האורחים מרגישים כמו מלכים. מיד כשהם מבקשים לחמניות בריוש או רמקולים ניידים לחוף או כיסאות פטיו, הצוות מספק במהירות. "זה כמו להיות האנשים הכי חשובים בעולם", הם מספרים. וזה עוד לפני שדיברנו על המים הצלולים והחול הלבן. המטרה הייתה להביא תיירים למדינה הנתונה במצוקה כלכלית. אז למה הכניסה לרוסים בלבד, שמופרדים לגמרי מהמקומיים? ומה עשה שם שר החוץ סרגיי לברוב?

באתר הנופש החדש של צפון קוריאה החול הלבן נצץ על רקע המים הצלולים, עשר דקות של אינטרנט אלחוטי עלו 1.7 דולר. אוכל הגיע בשפע, אם כי במשקאות היו רק שלוש אפשרויות לבחירה: מים, תה או בירה.

שבוע שם עלה כ־2,000 דולר. מה הקץ'? כל האורחים צריכים להיות רוסים.

ברוכים הבאים למתחם וונסאן קלמה (Wonsan Kalma), מגה־ריזורט שהקים המשטר בקוריאה הצפונית כדי לייצר מצג של מדינה מודרנית ועשירה. המקום פתח את שעריו לראשונה לנופשים זרים, כחלק מהמאמצים של מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און למשוך תיירות למדינתו, הנתונה במצוקה כלכלית, ובניסיון להראות לבני עמו, שהם יכולים לחוות כמה מהנאות החיים - למרות הסנקציות הבינלאומיות.

אנסטסיה סמסונובה (33) ממוסקבה חיפשה אפשרות לא שגרתית לחופשת הקיץ שלה. מכיוון שמעולם לא הייתה בקוריאה הצפונית, היא בחרה בטיול מאורגן, שכלל כמה ימים בבירה פיונגיאנג לפני שמגיעים למתחם הנופש וונסאן.

סמסונובה, ואיתה 12 אזרחים רוסים נוספים, הייתה חלק מהקבוצה הראשונה של נופשים זרים שהורשתה לבקר במגה־ריזורט. אבל כשעשתה את צעדיה הראשונים בחול, היא גילתה מחזה מטריד. "כל החוף היה ריק", היא מספרת. "למעשה, נראה היה שאנחנו האורחים היחידים באתר כולו".

היתרון הגדול, לדבריה, היה שכיוון שלא שהו מבלים נוספים במקום, השירות היה יוצא מגדר הרגיל. כשחברי הקבוצה ביקשו דייסה ולחמניות בריוש, הצוות סיפק אותן במהירות. כשהנופשים דרשו, העובדים הביאו רמקולים ניידים לחוף, במסירה אישית, וגם כיסאות הפטיו הגיעו למרפסת בן רגע.

"באמת הרגשנו כמו האנשים הכי חשובים בעולם", אמרה סמסונובה, אשת משאבי אנוש. המזכרת שהביאה איתה הביתה מהנופש: פסלון שעוצב כמו ראש נפץ גרעיני.

"טובת העם תחילה"

בעבר קוריאה הצפונית קידמה את פניהם של מאות אלפי תיירים זרים בשנה, רובם מסין, זאת לפני שסגרה לחלוטין את שעריה בינואר 2020 במהלך מגפת הקורונה. המדינה נפתחה מחדש לתיירות בפברואר 2024 - אבל לתיירים רוסים בלבד. כ-1,500 נופשים ניצלו בפועל את ההזדמנות, כך מעיד גורם רשמי בוולדיווסטוק, עיר במזרח רוסיה, שממנה מתקיימות טיסות ישירות לפיונגיאנג.

אתר הנופש היוקרתי של קים ג'ונג און / צילום: Reuters

בפברואר השנה התירה קוריאה הצפונית לתיירים מסוימים מהמערב לבקר באזור כלכלי מיוחד סמוך לגבול עם סין, אולם לאחר כמה שבועות הסיורים הופסקו ללא הסבר. מחלקת המדינה האמריקאית אוסרת על אזרחי ארה"ב להיכנס למדינה מאז 2017, וכך נותרו מדינות בודדות בלבד שאזרחיהן מורשים להיכנס לקוריאה הצפונית.

את ריזורט וונסאן קלמה החל קים לקדם בנאום השנה החדשה שלו ב־2018. הוא עבר על אלפי תוכניות ושרטוטים לפני שהחליט על העיצוב הסופי, כך דיווחה התקשורת הממלכתית שבשליטת המדינה. המתחם רחב הידיים על החוף, עם תוכניות למלונות גורדי שחקים, קזינו וקניונים - שאב השראה מהעיר בנידורם, מוקד העלייה לרגל של תיירות הנופש בספרד.

פתיחתו של וונסאן הוצגה בתקשורת הממלכתית כהישג של "מדיניות המקדמת את טובת העם תחילה", וכך חיזקה את הנרטיב שמוביל המשטר, המדגיש השקעות רחבות היקף למען רווחת האוכלוסייה, זאת לדברי אריק בלבאך, עמית קרן קוריאה במכון הגרמני לעניינים בינלאומיים וביטחון.

פרויקטי הבנייה הגדולים בצפון קוריאה "נושאים לעיתים קרובות היבט אידאולוגי", אמר בלבאך, גרמני שביקר בעבר באזור וונסאן. לדבריו, סביר כי חופשות באתר הנופש יוצעו לאזרחים כתגמול על נאמנות מיוחדת לשלטון.

בטקס הפתיחה של וונסאן בשלהי חודש יוני השתרע מנהיג קוריאה הצפונית, עם סיגריה ביד, סמוך למגלשת המים. בהמשך טייל על החוף עם בתו הצעירה.

המתחם יכול כיום לארח כ־20 אלף מבקרים, אם כי לפי צילומי לוויין בנייתם של חלקים ניכרים ממנו טרם הושלמה. זה לא הפריע לקים לארח ביולי את שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב, שטס ישירות לוונסאן והתאחסן במלון הטוב ביותר בריזורט. השניים נועדו על יאכטת היוקרה של קים שעגנה בסמיכות, שם המנהיג הצפון קוריאני התחייב ל"תמיכה ללא תנאי" במאמץ המלחמתי של רוסיה נגד אוקראינה.

במהלך ביקורו ציין לברוב כי קוריאה הצפונית הביעה עניין בהגעתם של מבקרים רוסים נוספים לאתר הנופש, כך דיווחה סוכנות הידיעות הממשלתית הרוסית TASS. ואמנם קבוצה שנייה של תיירים רוסים הייתה אמורה להגיע לריזורט באוגוסט. אבל יהיה זה אתגר להביא לזינוק אמיתי בתיירות החוץ לוונסאן, מכיוון שמי שנוסעים לקוריאה הצפונית בדרך כלל לא מחפשים בילוי בסגנון בטן־גב. כך אמר רוואן בירד, מייסד שותף של טיולי החלוצים הצעירים, סוכנות נסיעות היושבת בסין ומתמחה בטיולים לקוריאה הצפונית.

"רוב האנשים שנוסעים למדינה רוצים לראות את פיונגיאנג, את האזורים הצבאיים, האנדרטות, האתרים שקשורים לקומוניזם", סיפר בירד, אוסטרלי שביקר באזור וונסאן, כמה פעמים לפני פרוץ מגפת הקורונה.

בירה ב־60 סנט

13 התיירים הרוסים, שהנסיעה שלהם למגה־ריזורט חפפה לביקור של לברוב, היו צריכים לשלם לקוריאה הצפונית 1,400 דולר, זאת נוסף לכ־35 אלף רובל (כ־435 דולר) לסוכנות נסיעות רוסית כדי שיוכלו לצאת לטיול. הארוחות, הטיסות ושאר הנסיעות נכללו במחיר. חטיפים, הוצאות נלוות ופעילויות פנאי נותרו מחוץ לחבילה.

קבוצת הנופשים כללה כמה זוגות, שאחד מהם כבר נסע בעבר לקוריאה הצפונית, ולא היו בה ילדים. רוב הזוגות, לדברי משתתפים, היו מטיילים מנוסים ואמידים. ראיונות ופוסטים שהעלו לרשתות החברתיות העידו כי הקבוצה בילתה שלושה ימים בפיונגיאנג ואז הייתה אמורה לטוס לוונסאן. אלא שברגע האחרון, במפתיע, נאמר למבקרים מרוסיה כי יהיה עליהם לעשות את המסע לריזורט ברכבת - עובדה שחלקם ייחסו לביקורו המתקרב של שר החוץ הרוסי.

כדי לצלוח מרחק של כמעט 200 ק"מ, אל חופה המזרחי של קוריאה הצפונית, נסעו הנופשים כמעט עשר שעות, נסיעה איטית שהתארכה בשל מסילות הרכבת המיושנות שבמדינה.

לאורך הנסיעה דריה זובקובה, וטרינרית בת 35 מסנט פטרסבורג, נהנתה להציץ אל כפרים ולצפות בנופי המדינה. "ראינו המון מחלון הרכבת", סיפרה. זובקובה העידה עוד כי כמעט לא נתקלה במגבלות צילום, ובחשבון האינסטגרם שלה העלתה סרטונים של בירה הייניקן, טנקי צעצוע דמויי לגו ואוטובוס שנשא את הסיסמה "אנחנו עובדים למען העם".

עם הגיעם לוונסאן נאמר למבקרים שיש חופים נפרדים למקומיים ולזרים. פארק המים, ובו בריכות, ג'קוזי, סאונות ומגלשות, נותר מחוץ לתחום. כדי לרכוש דברים הזרים השתמשו בצמידי תשלום אלקטרוניים שהעבירו בקופה, אותם נדרשו לטעון מראש בדולרים, אירו או יואן סיניים. את מטבע הרובל לא קיבלו בריזורט.

בקבוק בירה עלה כ־60 סנט, עיסוי פנים הגיע ל־15 דולר. דגם מפלסטיק של הטיל הבליסטי הבין־יבשתי של קוריאה, הוואסונג 17, מונח על רכב השיגור שלו, נמכר ב־465 דולר. מדובר בנשק בעל היכולת הגרעינית הגדול ביותר מסוגו. הוא הוצג לראשונה ב־2020, נבחן בעבר בשיגורי ניסוי לפחות שלוש פעמים, ויש לו טווח המאפשר לו להגיע עד לאדמת ארה"ב.

זובקובה מספרת כי בשלב מסוים שאלה כמה יעלה לה לשכור אופנוע ים וטרקטורון. העובד הצפון־קוריאני לא ידע כמה לגבות, אז האטרקציה הייתה בחינם. לדבריה, יש לה עכשיו רשימה ארוכה של חברים שרק משתוקקים להגיע לקוריאה הצפונית. "הכול היה חדש לגמרי בריזורט והריח חדש", סיפרה בהתלהבות.

כאבי גדילה

מתחם וונסאן קלמה ידע גם כמה כאבי גדילה, אמר אלכסנדר ספבק, מנהל השיווק של קבוצת התיירות הרוסית שארגנה את הטיול לוונסאן. ספבק היה בין 13 התיירים הרוסים שהגיעו בקבוצה הראשונה והעיד כי צוות הניקיון, למשל, לא ממש התייחס לשלט "נא לא להפריע" שהיה תלוי על ידית הדלת שלו במלון. את הדוד החשמלי הוא כיוון לטמפרטורה גבוהה יותר, כשתכנן להתקלח, אבל הצוות שוב ושוב נכנס לחדרו והחזיר את הדוד לטמפרטורה המינימלית.

כשלברוב הגיע לביקור, הריזורט התמלא עד אפס מקום בנופשים צפון־קוריאנים. ספבק, שהשווה למה שראה ימים קודם לכן בפיונגיאנג, הניח שמדובר באזרחים השייכים לאליטה, זאת בהתבסס על הסמארטפונים שנשאו והבגדים היפים יותר. "האנשים בריזורט היו הצפון־הקוריאנים מלאי הגוף הראשונים שראינו", ציין.

ואז, מסיבות שאינן ברורות, המבקרים קיבלו בגדי ים, משקפות שחייה וכובעים. הם נכנסו למים בהמוניהם. ביניהם הייתה גם מדריכת הטיול של ספבק, שנצמדה לאחד התיירים הרוסים במים במשך שעות. "היא פשוט לא ידעה לשחות", תיאר ספבק. "היא פחדה כל כך".

אופיו הבלתי־צפוי של הטיול למגה־ריזורט הסתיים בסופו של דבר בכל זאת בנימה חיובית. ביטול הטיסה הלוך־חזור לוונסאן הוביל לכך שהצפון־קוריאנים העניקו לכל נוסע רוסי החזר. הסכום: 200 דולר, במזומן.