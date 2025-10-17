ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
למה למרות יותר מעשור כמנכ"לית AMD, היא לא ניצבת גבוה יותר ברשימות העשירים?

מנכ"לית AMD ליסה סו נמצא במקום ה-2,494 של דירוג עשירי העולם של פורבס עם שווי נקי של 1.5 מיליארד דולר • זאת למרות שהובילה את "אחת התמורות הגדולות ביותר בשוק הטכנולוגיה"

נבו טרבלסי 07:10
ליסה סו, מנכ''לית AMD / צילום: Shutterstock

אף שמנכ"לית AMD ליסה סו הובילה את "אחת התמורות הגדולות ביותר בשוק הטכנולוגיה", כפי שנכתב בפורבס, היא לא גרפה לכיסה סכומים אדירים שמשכו מקביליה בשוק.

WSJ | מנכ"לית מהדור הישן מנהיגה את יריבתה העיקרית של אנבידיה
אבק הכוכבים של OpenAI: המניות שזינקו בזכות דיווח על עסקה עם חברה אחת

ההכנסות של AMD בשנת 2024 הסתכמו ב-25.8 מיליארד דולר, ורשמו עלייה של 370% מאז שסו מונתה למנכ"לית בשנת 2014. מלבד ההצלחה הפיננסית, בתקופתה נהפכה החברה למתחרה של ממש בשוק הבינה המלאכותית, והיא ניצבת מול ענקיות כמו אנבידיה הדומיננטית. שווי השוק של AMD זינק ועומד היום על 378 מיליארד דולר, בעוד המנכ"לית סו עדיין רחוקה מרשימת עשירי העולם. נכון לכתיבת שורות אלו, היא נמצאת במקום ה-2,494 בדירוג פורבס של העשירים ביותר, עם שווי נקי של 1.5 מיליארד דולר. לשם ההשוואה, בן דודה הרחוק ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, מוערך בשווי נקי של 167 מיליארד דולר - משמע, לסו יש פחות מ-1% בהשוואה להואנג.

לפי דוחות AMD, סו צברה כ-4.7 מיליון מניות (0.3% ממניות החברה) בשווי כ-1.1 מיליארד דולר. התגמול שלה בשנה שעברה, כולל שכר, בונוסים ואופציות למניות, הסתכם בכ-31 מיליון דולר, כך לפי דיווח בביזנס אינסיידר.

למה סו לא הרוויחה יותר? בעוד שהואנג היה שותף להקמת אנבידיה, סו הצטרפה לספינת AMD כ-40 שנה לאחר הקמתה. להואנג יש קרוב ל-4% ממניות החברה, ששוות יותר מ-160 מיליארד דולר (שווי השוק של החברה עומד כיום על 4.7 טריליון דולר), להבדיל מסו עם 0.3% מהמניות.