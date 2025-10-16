בסיומו של יום המסחר בבורסה בחמישי הקרוב, ה-16 בחודש, תיקבע סופית רשימת החברות שיחליפו מקום במדדים המובילים בת"א. זאת בתום "עשרת הימים הקובעים" שנמשכו בפועל מאז ה-25 בספטמבר, בשל החגים ומיעוט ימי המסחר במהלכם. כעת, כשנותר יום אחד לעדכון המדדים, גלובס ממפה את השינויים המסתמנים, בעזרת התוכנה של סמארטבול המספקת חיזוי שינויי מדדים בזמן אמת.

לא מעט דרמות נרשמו בחודש האחרון בבורסה ובראשן "ראלי טראמפ" שהונע על ידי הסכם החזרת החטופים וסיום המלחמה בעזה, שהתבטא בעלייה של כ-7% במדד ת"א 35 ויותר מ-14% במדד ת"א 90, בתוך שבעה ימי מסחר.

העלייה הבולטת ביותר שייכת למדד ת"א בנייה, שלאחר תקופה בה פיגר אחר המדדים המובילים, ובעיקר מדדי הפיננסים (ביטוח ובנקים), השלים בשבעת הימים הללו זינוק מדהים של 30%. לכך הובילו ההערכות כי חברות הנדל"ן צפויות ליהנות מסיום המלחמה, מהבנייה המואצת בצפון ובדרום, מירידת הריבית שתגיע בהמשך ותקל גם על הוצאות המימון שלהן, ומחזרת הפועלים לאתרי הבנייה.

כך, מי שללא ספק צריך לשלוח פרחים לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הוא הקבלן יגאל דמרי, בעל השליטה בחברת הבנייה הנושאת את שמו, שהרוויח מן ההתפחויות הללו. רק בחודש שעבר מניית דמרי הייתה בדרך הבטוחה לצאת ממדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, לטובת המדד השני בחשיבותו, ת"א 90. כמדורגת ה-44 בשווייה בבורסה, הייתה דמרי רחוקה מהישארות במדד ת"א 35 (מקום 39 לכל היותר), אלא שבעקבות הזינוק במניות הנדל"ן לאחרונה ניצלה "בעור שיניה", זו הפעם השנייה ברציפות.

לא אדם כיגאל דמרי יסתפק בלסמוך על המזל הטוב לבדו. לצד העלייה החדה במניה (כ-20% בשמונה ימי המסחר האחרונים) ביצעה חברת הבנייה מהלך כפול להגדלת ההון: גיוס של יותר מ-400 מיליון שקל באמצעות מימוש אופציות למניות (לאחר הפחתת מחיר המימוש), לצד הקצאה פרטית של מניות לחברת הביטוח הראל.

מהלכים אלה הקפיצו את שווי השוק של דמרי, הקובע לצורך השתייכות למדד (השווי הממוצע ב-10 ימי המסחר שיסתיימו ביום חמישי הקרוב), ל-8.7 מיליארד שקל, והפכו אותה לחברה ה-37 בשווייה בת"א לצורך השתייכות למדד. אמנם לא אחת מ-35 החברות הגדולות, אך מספיק גבוה כדי לא להיפלט ממדד הדגל, מאחר שהיא כבר בתוכו.

דמרי הצטרפה לת"א 35 רק לפני שנה, גם אז בסיוע שני מהלכים גדולים ברגע האחרון: גיוס של 350 מיליון שקל ממוסדיים ומכירת קרקע בחדרה תמורת 181 מיליון שקל.

מי שעתיד "לשלם" את מחיר ההישארות של דמרי במדד הדגל הוא איש העסקים צדיק בינו, ששולט בבינלאומי דרך חברת ההחזקות פיבי. במקום ליהנות מכך שדמרי נגרעת מהמדד, מניית פיבי שדרכה במקום בחודש האחרון לא תעלה לת"א 35, מאחר שדמרי לא יוצאת ממנו. מניה נוספת שלא תזכה לשדרוג המיוחל היא זאת של ענקית הבנייה והתשתיות שיכון ובינוי , בשליטת נתי סיידוף. גם זינוק של כ-25% במניה בשבעה ימי מסחר, לשווי ממוצע של יותר מ-10 מיליארד שקל, לא מספיק כדי להפוך את שיכון ובינוי לאחת מ-30 הגדולות בבורסה המקומית ולהבטיח את עלייתה למדד בכוחות עצמה.

נקסט ויז'ן עולה כיתה

שתי חברות הבטיחו את עלייתן למדד ת"א 35 בעדכון הקרוב: הראשונה היא נקסט ויז'ן , יצרנית המצלמות המיוצבות לתעשייה הביטחונית, שהפכה לחברה ה-25 בשווייה בבורסה עם שווי ממוצע קובע של 13.7 מיליארד שקל. זאת, לאחר זינוק של קרוב ל-3,000% במניה מאז ההנפקה בשנת 2021.

השנייה היא מניית מגדל ביטוח , עשור אחרי שיצאה מהמדד בשנת 2015. מגדל שבשליטת שלמה אליהו זינקה ב-140% מאז אוגוסט שנה שעברה, ובעקבות כניסתה צפויות להיות 10 מניות מתחום הפיננסים במדד ת"א 35.

בעקבות עלייתן של השתיים, שתי החברות הקטנות ביותר במדד ת"א 35 מבחינת שווי יפנו את מקומן ויירדו לת"א 90. מדובר באנרג'יאן , חברת הגז היוונית-בריטית שמחזיקה במאגר הגז כריש, שתצא מהמדד כשהיא בשווי ממוצע לתקופה הקובעת של 7.1 מיליארד שקל והחברה לישראל של עידן עופר, ששולטת בחברת המינרלים והכימיקלים איי.סי.אל. זו תצא מהמדד כששווי שוק שלה 8.2 מיליארד שקל.

מעבר לשתי היורדות מת"א 35 שייכנסו למדד, יחולו בת"א 90 שינויים מעניינים נוספים. כפי שנכתב בגלובס בחודש שעבר, מי שצפויה להיכנס למדד היא מניית בית ההשקעות מור (מור השקעות ) שבשליטת משפחות לוי ומאירוב, שטסה בשנה האחרונה ביותר מ-430% לשווי של 3.5 מיליארד שקל. בכך צועד מור בעקבות בתי ההשקעות מיטב ואי.בי.אי שהצטרפו למדד בעדכון הקודם בחודש מאי. מניית מיטב זינקה בקרוב ל-500% בשנה האחרונה ואי.בי.אי הוסיף לשוויו 75%.

הפתעה מגילת לוויינים

מצטרפת נוספת למדד ת"א 90 היא חברת ההחזקות אמפא , של האחים נקש, שלומי פוגל ואחרים, שהצטרפה לבורסה בת"א רק לפני כחודשיים. היא תעשה זאת ללא שינוי בשווי השוק שלה בתקופה האחרונה, 3.3 מיליארד שקל. אמפא עוסקת בתחומי הנדל"ן ומימון חוץ־בנקאי, ומנהלת משרדים ושטחי מסחר, מבנים תעשייתיים ולוגיסטיים ועוד.

מצטרפת נוספת, מפתיעה, לת"א 90 היא חברת תקשורת הלוויינים גילת , שלפני חודש כלל לא הייתה בתמונת העלייה. זו השלימה בחודש האחרון זינוק של 32% לשווי של 2.8 מיליארד שקל, וכמעט הכפילה את שווייה מאז עדכון המדדים הקודם. גם חברת התשתיות רימון מצטרפת לת"א 90 לאחר שזינקה ביותר מ-70% מהעדכון הקודם, לשווי דומה.

בצד היוצאות מת"א 90 (ולכן גם מת"א 125) נמצאות חברת האשראי החוץ־בנקאי מימון ישיר של משפחת שנידמן, הנסחרת בשווי של 1.45 מיליארד שקל, לאחר שירדה ביותר מ-5% מאז עדכון המדדים הקודם, וחברת המזגנים והאנרגיה המתחדשת תדיראן של משה ממרוד, שנסחרת לפי שווי של 1.42 מיליארד שקל, אחרי שאיבדה כ-17% מערכה מאז העדכון הקודם.

שתי המניות הנוספות שככל הנראה ייפלטו מהמדד הן חברת השבבים טלסיס ולצידה פלסאון של קיבוץ מעגן מיכאל, שעוסקת בייצור ושיווק אביזרי חיבור לצנרת, ומוצרים לבעלי חיים, חקלאות וגינון.

לעומתן, מי שעד לאחרונה היו גם הן מועמדות ליציאה מהמדד הן חברות הבנייה קרסו נדל"ן ודוניץ, שגם הן צפויות להינצל מהדחה בזכות ראלי מניות הנדל"ן, וכן פריורטק , החברה האם של חברת השבבים קמטק , שנהנית מהראלי האחרון במניות השבבים. בתווך נמצאת פלרם של קיבוץ רמת יוחנן, העוסקת בייצור ושיווק לוחות פלסטיק, שקרובה ליציאה אך עדיין נמצאת מעל "הקו האדום" התחתון.