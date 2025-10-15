סיומה הצפוי של המלחמה בעזה הקפיץ בשבועיים האחרונים את הבורסה בת"א, כשאת העליות מובילות מניות של חברות בנייה ותשתיות שצפויות להרוויח מכך. כך, מדד ת"א בנייה עלה בשבועיים שחלפו מאז פרסום תוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה בכ-26% - פי 3 מהעלייה במדד הדגל ת"א 35.

מי שתרחיש כזה דווקא עלול לפגוע בתוצאותיהן, הן חברות מקומיות מתחומי הביטחון והתעופה, שהמשקיעים במניותיהן חגגו בשנתיים האחרונות עלייה של מאות אחוזים. בשוק תוהים בין היתר האם שתיים מהמניות הבולטות שהושפעו מ"טרייד המלחמה" - חברת התעופה אל על ויצרנית המרעומים ארית תעשיות - עלולות לספוג גל מימושים.

התוכנית לסיום הסכסוך בעזה שהציג הנשיא טראמפ לפני שבועיים כבר השפיעה לרעה על השתיים: מניית אל על נסוגה מאז ב-15% וזו של ארית איבדה 8%. עם זאת, גם לאחר הירידות הללו, הן מסכמות את השנתיים שחלפו מסיום היום הראשון שלאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל עם זינוקים פנומנליים: מניית אל על עלתה מאז מעל 320% לשווי חברה של מעל ל-7 מיליארד שקל, ואילו ארית טסה בכמעט 2000%, לשווי של 4.3 מיליארד שקל. עליות אלו הכניסו את שתיהן למדד ת"א-125 היוקרתי.

מנהל השקעות בכיר סבור שהלחץ השלילי על שתי המניות עלול להימשך בטווח הקצר, אבל למרות רמות התמחור הגבוהות של השתיים הוא עדיין מוצא היגיון בהשקעה בהן: "ארית שייכת לסקטור הביטחוני, שבו גם אם מעריכים שנגמרה כאן המלחמה, זה לא מה שהולך לקרות ברמת ההצטיידות בישראל ולא בעולם. נכון שארית תעשיות, בניגוד למניות ביטחוניות אחרות (דוגמת יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן, ח"ש), תלויה בהזמנות ממשרד הביטחון, אבל מנועי הצמיחה הכי גדולים שלה הם דווקא באירופה ובארה"ב. תרחיש של הסרת אמברגו הנשק והחרמות לסוגיהם על ישראל, בעיקר בשוק האירופי, יכול אפילו לשפר את מצבה של ארית".

באשר למניית אל על, אותו מנהל מציין כי "ברור שהתחרות בשוק התעופה תלך ותתגבר. ועדיין, גם כאן כשאני מסתכל שנה קדימה, אל על היא אחת החברות הכי זולות בבורסה. ייקח הרבה זמן עד שכלל חברות התעופה הזרות יחזרו לארץ. אם בודקים הזמנת טיסות שנה קדימה, המחירים עדיין מטורפים. הביקוש לטיסות כאן הרבה יותר גבוה מההיצע, ובינתיים גם אל על הפכה לחברה בלי חוב.

"נכון שבבורסה יש יתרות שורט גבוהות על מניית אל על, כך שהמשקיעים מעריכים שסיום המלחמה יפגע בה, אבל להערכתי המספרים שתציג ימשיכו להיות מאוד חזקים. המניה בהחלט עשויה 'להוציא קצת אוויר' בתקופה הקרובה, אבל עדיין תמשיך להישאר אטרקטיבית".

"ההיגיון אומר שנראה מימושים"

אל על, שבשליטת קני רוזנברג, הפכה מתחילת המלחמה לאחת החברות הרווחיות בישראל, תודות לירידה בתחרות שהקנתה לה דומיננטיות בנתב"ג, ובקווים הרווחיים לצפון אמריקה בפרט. ב-2024 רשמה אל על רווח שיא של 541 מיליון דולר, ובמחצית הראשונה של 2025 המשיכה במגמה עם רווחים של 155 מיליון דולר (אשר אילו לא הייתה פורצת המלחמה מול איראן, היו גבוהים מכך בכ־100 מיליון דולר להערכת החברה).

ארית הייתה אחת הנהנות הגדולות בת"א מהזינוק בביקושים לתוצרת ביטחונית. בסיכום המחצית הראשונה של 2025 רשמה עלייה של יותר מפי 5 בהכנסות ל-122 מיליון שקל, נוכח הביקוש הגדול מצה"ל למרעומי הפגזים שהיא מייצרת בשדרות, ורווח נקי של 96 מיליון שקל (זינוק של מעל 1,500%). צבר ההזמנות של ארית המשיך לתפוח ועמד בסוף יוני על 1.3 מיליארד שקל.

עזר מלחי, מנהל השקעות באי.בי.אי ניהול תיקים, אומר כי "בהינתן שיש עדיין הרבה אי ודאות, כדאי לקחת חצי צעד אחורה לגבי מניות כאלה (אל על וארית, ח"ש). מבלי להיכנס לאנליזות או תמחור, ההיגיון אומר שאחרי שהיה המון 'הייפ' סביב מניות התעופה והביטחון, ייתכן שנמשיך לראות בהן מימושים".