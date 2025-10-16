השבוע הייתה זו ברודקום, לפני כשבועיים AMD, וזה קרה אפילו לאנבידיה. כל אחת מהמניות הללו חוותה בחודש האחרון יום מסחר של זינוק חד במיוחד, ובמוקד של התנודות הללו עמדה חברה אחת - OpenAI. כמעט כל הודעה שקשורה אליה מציתה את דמיון המשקיעים. מספר חברות שהודיעו בשבועות האחרונים על שיתופי פעולה עם חברת ה־AI הפרטית שמוביל סם אלטמן זכו לתגובות נלהבות בשוק, והמניות שלהן זינקו בעקבות זאת.

● המכסים מצד אחד, השקל מהצד השני: האם למכור את מדד S&P 500?

● השוק השורי חוגג שלוש שנים. מה מלמדת ההיסטוריה לגבי ההמשך?

המקרה אולי החריג ביותר היה זה של AMD. חברת השבבים בניהולה של ליסה סו קפצה מוקדם יותר החודש ב־23.7% ביום שבו דיווחה על הסכם עם OpenAI, והמניה שלה המשיכה לטפס מאז. בעקבות הדיווח עלו מחירי היעד של האנליסטים למניה ושיקפו פרמייה של עשרות אחוזים. בין היתר, בנק אוף אמריקה העלה אז את המחיר מ־200 דולר ל־250 דולר (היום המניה נסחרת בכ־218 דולר, אך ערב הדיווח נסחרה בכ־165 דולר). בבנק העריכו שהחוזה עשוי להניב לה יותר מ־100 מיליארד דולר בשנים הקרובות ולהקפיץ את הרווח למניה.

השבוע הייתה זו ברודקום שנהנתה מאבק הכוכבים של OpenAI, כשהמניה זינקה בכמעט 10% ביום הדיווח על שיתוף פעולה עם חברת ה־AI בעסקה של מיליארדי דולרים לפיתוח משותף של שבבים.

גם מניית וולמארט הציגה את אותה המגמה השבוע כשזינקה בכ־5% ביום אחד, לשיא כל הזמנים המשקף לחברה שווי שוק של כ־855 מיליארד דולר. וולמארט הודיעה שיחד עם OpenAI היא תיצור את "חווית הקניות הראשונה המבוססת על בינה מלאכותית", בתגובה על ההכרזה, בבנק ההשקעות ג'פריס כתבו שהצעד הזה מבסס את וולמארט בחזית ה־AI של הקמעונאות, והעריכו שהיא תוכל ליהנות מהגדלת נתחי שוק, נאמנות של הלקוחות ובסופו של דבר גם רווחיות.

ואלו רק שלוש דוגמאות. בשבועות האחרונים גם ענקית השבבים אנבידיה חתמה על הסכם להשקעה של עד 100 מיליארד דולר ב־OpenAI, סכום שישמש את החברה לרכישת שבבי אנבידיה. גם חברות המסחר המקוון ESTY ושופיפיי נהנו מעליות נאות במניות כשהודיעו על שיתופי פעולה עם OpenAI. לעומת זאת, מניית CoreWeave שהרחיבה לאחרונה שיתוף פעולה קיים ב־6.5 מיליארד דולר דווקא ירדה ביום הדיווח. גם מניית אורקל נחלשה ביום שבו דווח על הסכם לרכישת שירותי אחסון ב־300 מיליארד דולר, אך שם דבר ההסכם המתגבש פורסם עוד קודם בוול סטריט ג'ורנל, והמניה הגיבה באותה תקופה לחדשות נוספים כמו פרישת המנכ"לית.

תגיע לשווי של טריליון דולר?

למה דווקא שמה של מפתחת ChatGPT מלהיב את המשקיעים? OpenAI עמדה בחזית מהפכת הבינה המלאכותית. ההשקות שלה של צ'אט ה־AI היכו גלים ברחבי העולם, והיא נחשבת לסטראט־אפ היקר בעולם עם שווי שמוערך בכחצי טריליון דולר. ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, אמר אחרי הדיווח על ההשקעה שלו בחברה של סם אלטמן כי "הדבר היחיד שאני מצטער עליו הוא שלא השקענו יותר". בפודקאסט שבו התארח לפני כשבועיים העריך הואנג כי השווי של OpenAI עשוי להגיע לטריליון דולר, וכי החברה יכולה להציג את עליית השווי המהירה בתולדות התעשייה - שיא שאנבידיה מחזיקה בו בינתיים.

עד כמה שיתופי הפעולה השונים הללו משמעותיים לחברות, ובהתאם למחירי המניה? ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ בבנק לאומי אומר כי יש להפריד בין שני סוגים שונים של שיתופי פעולה. הראשון נוגע לבניית תשתיות מחשוב עבור הבינה המלאכותית וכולל את שיתופי הפעולה שהוכרזו עם אנבידיה, ברודקום, AMD ואורקל, והשני הוא השימוש עצמו ב־AI, ה־"use cases", כמו במסחר המקוון עם וולמארט, ESTY ושופיפיי. לדבריו, "ההשקעות בתשתיות מחשוב הן מסיביות וצריך לראות החזר של ההשקעה. הכניסה של OpenAI לעולם המסחר המקוון זה משהו מאוד מעניין ומסקרן".

בצד תשתיות המחשוב, לדבריו, עצם החתימה של AMD על שיתוף פעולה אסטרטגי ארוך טווח עם החברה המובילה בתחום, נתן ולידציה ליכולות של חברת השבבים. עם ברודקום נחתם הסכם לעיצוב שבבים באופן פנימי ב־OpenAI, אך אורגד מוסיף כי OpenAI תמשיך להשתמש גם בשבבי אנבידיה ותשתמש גם באלה של AMD, והשבבים שיפותחו עם ברודקום ישמשו לדברים ייעודיים. "כמו שהערכנו בעבר, אין פה גישה של המנצח לוקח הכל", הוא אומר. "יהיו בשוק הרבה שחקנים שיוכלו ליהנות מהגידול המסיבי בתשתיות המחשוב".

המשקיעים מחפשים שימושי AI

לדבריו, העובדה שרוב המניות עלו אחרי ההכרזות על שיתופי פעולה עם OpenAI לא מפתיעה: "כל חברה, בטח מסורתית כמו וולמארט, שמראה שהיא מאמצת AI בשלב מוקדם - זה תורם לה. המשקיעים מחפשים חברות, בוודאי מסורתיות, שיש בהן השפעה משמעותית של AI. כמובן, עבור כל חברה ההשפעה שונה, ולהערכתי וולמארט הייתה עולה יותר אם לא הייתה מתומחרת עם מכפיל רווח כה גבוה - סביב 41 לרווח השנה".

אורגד מציין ש־OpenAI גם מפתחת מוצר חומרה בתחום ה־AI, שעוד לא ידוע עליה הרבה אך אמור לתת חוויית משתמש בתחום. "הרבה מאוד כיוונים אפשריים צצים, אבל אנחנו רק בגל הראשון. היקפי ההשקעות העצומים בתשתיות מחשוב צריכים להחזיר את עצמם. טוב ונחמד להכריז על עסקאות שירותי מחשוב, אבל שלא נגלה חלילה בעתיד שההשקעות היו לחינם, ולכן שיתופי הפעולה בצד המסחרי חשובים מאוד", מדגיש אורגד. להערכתו, אנחנו רק בתחילת גל ההכרזות ונראה עוד כאלה, גם מכיוון ג'מיני של אלפבית. "אם שחקן לא נוכח בשוק הוא עלול לאבד הרבה מאוד טראפיק".