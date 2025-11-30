המשקיעים בבורסה של ת"א הסתערו בשנה האחרונה בעיקר על מניות הביטוח והתעשיות הביטחוניות, שהניבו להם תשואות דו־ספרתיות ואף תלת ספרתיות. אבל באופן מפתיע, לצמרת שיאניות התשואה השתחלה מניה של חברה מוכרת פחות, יצרנית וספקית החשמל משק אנרגיה .

מניית החברה, שבשליטת משקי הקיבוצים (47.5%), ארגון הכולל 279 קיבוצים ומושבים שיתופיים, זינקה בשנה האחרונה בכ־210% ומשקפת לה שווי שוק של 4.7 מיליארד שקל. בכך הפכה משק אנרגיה לחברה "הקיבוצית" בעלת השווי הגבוה ביותר בבורסה בת"א, בפער גדול מעל פלסאון של מעגן מיכאל ופלרם של רמת יוחנן, הבאות אחריה.

ספק אם מישהו בשוק יכול היה לצפות מראש את הזינוק המטאורי של מניית החברה, שמנוהלת מאז שנת 2022 ע"י אבנר ארד. בשנים קודמות שמה עלה לכותרות בעיקר סביב הסתבכויות ומאבקים מתוקשרים. למעשה, עד השנה שעברה רבצה מעל החברה עננה רגולטורית כבדה, לאחר עסקת ענק שרבים בשוק לא נתנו לה סיכוי. מאז, היא הספיקה להסיר מעליה את רוב הספקות, ומיצבה את עצמה בעמדה להמשיך ולהרוויח מהביקוש הגובר לחשמל בישראל.

משק אנרגיה פעילות: ייזום ותפעול מתקני ייצור חשמל (2 תחנות כוח) ואנרגיה סולארית

היסטוריה: הוקמה ב־2016 בידי משקי הקיבוצים, כיזמית פרויקטים של אנרגיה סולארית. ב־2021 מיזגה לתוכה את פעילות תחנת הכוח דליה וב־2024 את תחנת הכוח אשכול

נתונים: ההנהלה יושבת בקיבוץ געש, והחברה מעסיקה כ-55 עובדים. בינואר־ספטמבר 2025 רשמה הכנסות של כ־1.1 מיליארד שקל, לצד הפסד נקי של 10 מיליון שקל

בשוק מסבירים את הזינוק במחיר המניה בעיקר בגידול בהיקפי הפעילות של משק אנרגיה בעת האחרונה: "משק עשתה קפיצה אדירה בשנתיים האחרונות. זה התחיל מהרכישה של תחנת הכוח אשכול בתחילת השנה שעברה, והמשיך עם ההתקדמות להקמת התחנות דליה 2 ואשכול 2. היא השלימה תוך זמן קצר את כל מה שנדרש לקדם את ההקמה של שתי התחנות, שממצבת אותה בצורה טובה לקראת השנים הקרובות. לא חושב שיש עוד חברה שנמצאת בעמדה כזו", מסביר גורם בכיר בשוק החשמל.

"משק הפכה לנייר הלקמוס של משק החשמל הישראלי", מוסיף גורם אחר. "בזכות דליה ואשכול היא הפכה לסוג של חברת חשמל 2, רק פרטית. חברות אחרות, לטוב ולרע, פועלות גם בשווקים אחרים וחשופות לסיכונים או ליתרונות שהם מציעים".

גורם בכיר בשוק ההון שעוקב אחר החברה, מציין כי "הדרך הכי טובה היום להיחשף לשוק החשמל הישראלי היא באמצעות משק". לדבריו, "בהנחה שהביקוש ימשיך לגדול, ואין סיבה שזה לא יקרה, ברור שמשק תהיה אחת המרוויחות המשמעותיות, אם לא הגדולה ביותר. בסוף זו נוסחה פשוטה מאוד, חסר חשמל ומשק אנרגיה מייצרת חשמל". בין היתר מציינים בשוק את הגידול באוכלוסייה לצד כניסתן של טכנולוגיות חדשות שדורשות חשמל ובראשן בינה מלאכותית, אך גם את המעבר ההדרגתי לתחבורה חשמלית.

"פעם היה קמפיין 'ישראל מתייבשת', היום אפשר לעשות משהו דומה על חשמל. אז נכון, זה לא אומר שאנחנו נשב בחושך, אבל זה כן ישפיע על המחירים. איך שלא נסובב את זה, מחסור במוצר מעלה את המחיר", אומר גורם בכיר בשוק החשמל. "במדינה הבינו את זה ובשנתיים האחרונות אישרו הקמה של עוד שש תחנות, מתוכן שתיים שייכות למשק, שמסתמן שתהיה הראשונה להפעיל אותן".

אבנר ארד, מנכ''ל משק אנרגיה / צילום: יח''צ

מחברה קטנה לענקית חשמל

אל הבורסה הגיעה משק אנרגיה בשנת 2020 כחברה קטנה שעסקה בייזום והפעלה של פרויקטים סולאריים שהוקמו על גבי קרקעות, גגות מבנים (סככות, רפתות, לולים וכו') ומאגרי מים. באופן טבעי, מרבית פעילות החברה התמקדה בשטחי הקיבוצים, מקיבוץ כפר בלום שבגליל העליון ועד קיבוץ לוטן שבערבה הדרומית.

בהתאם להיקפי פעילותה המצומצמים הונפקה משק אנרגיה לפי שווי של כ־375 מיליון שקל. "משק לא הייתה מהחברות הטובות ביותר בתחום, הם התקשו לסגור עסקאות אפילו עם התנועה הקיבוצית. נופר ודוראל הצליחו שם הרבה יותר", מספר אדם שמכיר את החברה מקרוב.

אלא ששנה לאחר מכן, חל מפנה משמעותי בפעילות החברה. משקי הקיבוצים התקשו להכניס לבורסה את פעילות האנרגיה הגדולה יותר שלהם, החזקה בתחנת הכוח הפרטית דליה, אותה ביקשו להנפיק, על פי הדיווחים, לפי שווי של 5 מיליארד שקל. במקום זאת, הם פנו לקדם מהלך למיזוג החזקותיהם בתחנת הכוח עם משק אנרגיה, בתמורה להקצאת מניות בחברה הציבורית. בהמשך, העמיקה משק אנרגיה את החזקתה בדליה באמצעות רכישת נתח נוסף של מניות, מהלך שהעלה את החזקתה בתחנת הכוח לכ־50%.

דליה, תחנה פרטית שהוקמה בשפלת יהודה ומייצרת 912 מגוואט, הפכה להחזקתה המרכזית של משק אנרגיה, בוודאי לאחר שהובילה אשתקד עסקה לרכישת תחנת הכוח אשכול באשדוד (75%), מידי חברת החשמל, אשר מייצרת 1,683 מגוואט. נכון לסוף שנת 2024 שתי תחנות פרטיות אלו מהוות כ־11% מסך ייצור החשמל במשק.

בימים אלה מקודמת הקמת שתי תחנות נוספות בצמוד לאלו הקיימות. הראשונה היא תחנת דליה 2, אשר תתבסס על טורבינת גז בהספק של 846 מגוואט (על פי הערכות תקום עד סוף שנת 2028). ולצד תחנת אשכול תוקם תחנה נוספת, אשכול 2 (אבשל), בהספק של 850 מגוואט, אשר תחל בהפעלה מסחרית באמצע שנת 2029.

בשוק סבורים, כי העובדה שהחברה מקדמת את שני הפרויקטים במקביל מהווה סיכון מצד אחד, אך מאידך טומנת בחובה גם פוטנציאל. "אין תקדים במשק החשמל להקמה של שתי תחנות כוח במקביל. ברור שזה פרויקט מורכב שטומן בחובו גם סיכון, גם כי אין להם ניסיון בזה וגם כי זה תהליך מורכב שיכול לגרור עיכובים או תקלות שאין להם שליטה עליהם שיכולים לייצר כדור שלג, בטח בחברות ממונפות", אומר גורם בשוק החשמל והתשתיות. מנגד, יש גם מי שמצביעים על לא מעט יתרונות במהלך, "בסוף זו פעילות סינרגטית ואין ספק שיש פה ייתרון לגודל", אומר אדם אחר בשוק.

לצד תחנות הכוח הקונבנציונליות מחזיקה משק אנרגיה גם בפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, במסגרתה, היא יוזמת ומתפעלת פרויקטים לייצור חשמל סולאריים וכן לאגירת אנרגיה.

הרגולטור התקפל, והמניות נסקו

הסבר נוסף לנסיקה במחיר המניה נוגע דווקא להגבלות שהוטלו בתחילת השנה ע"י רשות החשמל על החברות הפרטיות בענף. בשימוע שנערך להן, נטען כי הללו גבו מחירים מופקעים מחברת נגה הממשלתית, מנהלת רשת החשמל. על כן, ביקשו ברשות לקבוע תקרה להצעות המחיר אותן מציעות החברות למנהלת הרשת. משק אנרגיה הודתה, כי הגבלת מחיר שכזאת עלולה לפגוע ביכולתה לעמוד באמות המידה הפיננסיות, מה שהביא לכך שהחברה איבדה בתוך פחות מחודש כמעט 40% מערכה, לשווי שפל של 1.1 מיליארד שקל. בהמשך החליטו ברשות החשמל למתן משמעותית את ההנחיה ולהעלות את התקרה.

"בשנה וחצי האחרונות היה שינוי מאוד דרמטי ברגולציה. הרגולטור בעצם הולך ויוצא מהתמונה ומאפשר לנו לפעול בקצב שלנו", אומר גורם בכיר בשוק החשמל. "הרגולטור הבין די מהר שזה לא יילך להגביל מחירים בצורה דרמטית, והתקפל. אני יכול להניח שהחברות מאוד מרוצות מהמצב הנוכחי וחיות איתו די טוב. אז נכון, במקרי קיצון של תקלות במערכת ומחסור קיצוני בחשמל, הן לא ירוויחו כמו שיכלו, אבל עדיין אין להן על מה להתלונן".

עם זאת, בשוק מציינים כי מעבר לתנאים שמיטיבים עם החברות, הן נהנו מעצם הסרת העננה הרגולטורית שריחפה מעליהן. "חוסר הוודאות התבטא במחיר של המניות. בסוף, הוודאות הרגולטורית היא חלק מהשקט שמאפשר לתעשייה לצמוח, ברגע שיש מעליך עננה, המשקיעים מהססים, כי לא ברור מה תהיה התשואה שלהם", אומר בכיר בשוק. ואכן, מאז השפל אליו נקלעה בסוף השנה שעברה זינקה מניית משק אנרגיה במעל 300%.

התוצאות האחרונות לא מזהירות

אחת המרוויחות מהנסיקה במחיר המניה של משק אנרגיה, לצד משקי הקיבוצים (המחזיקים מניות בשווי 2.2 מיליארד שקל) היא חברת הביטוח כלל שהשקיעה בחברה 210 מיליון שקל באמצע שנת 2023 בתמורה להקצאת כ10% מהמניות. מאז, הכפילו המניות של כלל את שווין בפי 1.5, למעל חצי מיליארד שקל. לצד כלל, מחזיקות במניות משק אנרגיה גם חברות הביטוח הפניקס (9%) ומנורה (6%).

עם זאת, בתקופה האחרונה התוצאות של משק אנרגיה לא מזהירות. מדוחות שפרסמה השבוע, עולה כי את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה סיימה משק אנרגיה עם הכנסות של 1.1 מיליארד שקל, בדומה לזה שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, עברה החברה להפסד של כ־10 מיליון שקל, לעומת רווח של 45 מיליון שקל אשתקד, בשל חולשה בתוצאות תחת הכוח דליה בעקבות עבודות תחזוקה שהשביתו את פעילותה. למשק אנרגיה 3 סדרות אג"ח בהיקף של 780 מיליון שקל הנסחרות בתשואות של 4%־7%.

"זה נס שהיא הצליחה להרוויח מעסקת אשכול"

בשנה שעברה, העמיקה משק אנרגיה את אחיזתה בתחום ייצור החשמל לאחר שקבוצה שהובילה דליה אנרגיה (75%) - לצד המיליארדר ג'ורג' חורש, יבואן רכבי טויוטה ובעל עסקים נוספים בתחומי הקמעונאות, הנדל"ן ולאחרונה גם הפיננסים עם רכישת חברת כרטיסי האשראי כאל - זכתה במכרז לרכישת תחנת הכוח אשכול, תמורת מחיר שיא של 9.1 מיליארד שקל. זאת, כחלק מהרפורמה במשק החשמל, שאילצה את חברת חשמל להיפרד משורה של תחנות קונבנציונליות, שאשכול היא הגדולה שבהם.

המכרז שבו התמודדו דליה וחורש מול קבוצה שכללה את קרן נוי וחברת האנרגיה OPC , שבשליטת עידן עופר, גרם לסערה רבתי בשוק האנרגיה ואף הגיע לפתחו של בית המשפט. זאת, לאחר שדליה נסוגה מההצעה הראשונית שהגישה לרכישת תחנת אשכול תמורת 12.4 מיליארד שקל בעקבות נסיגת הגופים המממנים, שחששו כי המחיר גבוה מדי (הצעת קרן נוי ו־OPC עמדה על כ־7 מיליארד שקל בלבד). לבסוף, לאחר קיומו של מכרז נוסף בין השתיים זכתה דליה תמורת סכום נמוך יותר כאמור, אך גם הוא העלה חששות בשוק.

תחנת הכוח דליה / צילום: מצגת החברה

אדם שהיה מצוי בנושא טוען כי "בכלל לא בטוח שהיום לא היו מצטרפות עוד שחקניות למכרז, ושהסכומים לא היו יותר גבוהים, אבל אז זה פחות עניין. במבחן התוצאה, היום השוק מתחיל להבין שלמרות הגבות שהורמו דליה וחורש עשו עסקה לא רעה באשכול, וזה בא לידי ביטוי גם במחיר המניה של משק אנרגיה (בעלת השליטה בדליה)".

בשוק מסכימים כי לטובתה של משק שיחק גם המזל: "המזל הגדול של דליה הוא שהגורמים הפיננסים לא אפשרו לה לרכוש את אשכול במחיר שאותו הציעה, ועוד יותר שהם הצליחו בסוף לרכוש את התחנה במחיר נמוך יותר", קובע גורם בכיר בשוק ההון. "אני יכול להגיד שהרבה אנשים חשבו שהתנהלות של החברה היא שערורייתית, וזה בגדר נס שלא רק שהיא לא ניזוקה, אלא אף הרוויחה מזה".

"אחרי שסיימה את הרכישה של אשכול, משק אנרגיה עשתה שינוי של 180 מעלות ועכשיו הכל נראה שם ורוד", מסכם אדם שמכיר את החברה מקרוב. "אבל זה גם מזכיר כמה השוק הוא דבר דינמי ובאיזו מהירות דברים יכולים להשתנות ולהתהפך, גם לרעה. אין ספק שלפחות בינתיים זה נראה טוב מאוד עבורה".