השוק השורי חוגג שלוש שנים. מה מלמדת ההיסטוריה לגבי ההמשך?

מזל טוב, השוק השורי חוגג שלוש שנים. מאז השפל שנרשם ב-12 באוקטובר 2022, כאשר מדד S&P 500 נסגר בירידה של 25.4% לשוק דובי, בעקבות תחילת העלאות הריבית של הפדרל ריזרב, המדד טיפס בחזרה לשיאים של כל הזמנים.

● המכסים מצד אחד, השקל מהצד השני: האם למכור את מדד S&P 500?

● האם פרמיית הסיכון של ישראל תרד לשפל חדש, ומי ירוויח מכך?

ההיסטוריה מלמדת שמדובר בדרך בציון דרך שמספק חדשות טובות. "מאז מלחמת העולם השנייה, שמונת השווקים השוריים שחגגו את שנתם השלישית נמשכו בסך הכל כמעט 6.5 שנים, עם עלייה ממוצעת של 213%", כתב ביום ראשון סם סטובל, אסטרטג ההשקעות הראשי בחברת המחקר והאנליזה האמריקאית CFRA Research. "השוק השורי הנוכחי עלה ב-89% עד לשיאו האחרון ב-8 באוקטובר, כך שמנקודת מבט של משך זמן ועוצמה, יש עוד הרבה לפנינו", הוסיף סטובל.

על פי סקירה של CFRA על נתוני ביצועים משנת 1947, שווקים שוריים בדרך כלל רושמים עלייה ממוצעת של 12.7% בשנה הרביעית שלהם. העלייה הטובה ביותר בשנה הרביעית התרחשה במהלך השנים 1982-1987, כאשר מדד S&P 500 זינק ב-29.7%. הביצועים החלשים ביותר נרשמו במהלך העלייה של 1949-1956, כאשר המדד איבד 2.3% בשנה הרביעית שלו.

מדד נוסף של ארי וולד מאופנהיימר, שדבק בנתונים היסטוריים משווקים שוריים שנמשכו יותר מארבע שנים, מצא שמניות רושמות עלייה ממוצעת של 20% בשנה הרביעית שלהן. במצב השוק הנוכחי, מציינים אנליסטים של CFRA כי ישנם כוחות רבים שממשיכים לתמוך בעלייה. מסחר בבינה מלאכותית שמרים את כל השוק, למשל, כמו גם חידוש מחזור ההקלות של הפד, ורווחי חברות חזקים שעדיין נותרו, שמראים כי מנהלים מנווטים במיומנות באתגרים עסקיים.

בסביבה כזו, הם מעריכים שמניות צמיחה ימשיכו להרוויח וכך גם שירותי תקשורת וטכנולוגיית מידע. עם זאת, יש גם מה שמדאיג את המשקיעים: חששות מ"בועה" של בינה מלאכותית שעלולה להתפוצץ בשנים הקרובות, ההשבתה הממשלתית המתמשכת, שוק עבודה המוחלש, אינפלציה גבוהה יותר וגירעון פיסקאלי מתנפח.

בנוסף, ישנו האיום המחודש של הנשיא דונלד טראמפ על הטלת מכסים גבוהים על סין, שכמעט הסיט את השוק השורי הזה מהפסים באפריל והוריד אותו ב-2% ביום שישי. "למרות ש-CFRA חושבת שלשוק השורי יש סיכוי טוב לחגוג את יום הולדתו הרביעי, ההיסטוריה אומרת שהוא עשוי להיות שוק תנודתי", כתב סטובל.