מאיומים, למעשים: טראמפ הכריז על מכס נוסף של 100% על ייבוא מסין

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ הודיע כי יטיל מכסים חדשים של 100% על סין "מעבר לכל המכסים שהיא משלמת כעת", החל מה-1 בנובמבר.

הודעתו של הנשיא הגיעה שעות לאחר שאיים ב "העלאה מסיבית" של מכסים על יבוא סיני בתגובה לפיקוח החדש שסין הטילה על יצוא מינרלים נדירים משטחה.

● איומי המכסים של טראמפ חוזרים: S&P 500 ביום הגרוע מאז אפריל

כ-70% מהאספקה ​​העולמית של מינרלים נדירים מגיעה מסין. המינרלים חיוניים לתעשיות היי-טק, כולל רכב, ביטחון ומוליכים למחצה.

״זה עתה נודע שסין נקטה עמדה אגרסיבית במיוחד בנושא הסחר, ושגרה מכתב עוין ביותר לעולם, ובו נאמר כי החל מ-1 בנובמבר 2025 היא מתכוונת להטיל הגבלות ייצוא בקנה מידה גדול על כמעט כל מוצר שהיא מייצרת, וחלקו אפילו לא מיוצר על ידה", כתב טראמפ בפוסט ב-Truth Social.

״זה משפיע על כל המדינות, ללא יוצא מן הכלל, והייתה ללא ספק תוכנית שהן הגו לפני שנים. זה דבר חסר תקדים לחלוטין בסחר הבינלאומי, וחרפה מוסרית ביחסים עם מדינות אחרות", כתב טראמפ.

"בהתבסס על העובדה שסין נקטה עמדה חסרת תקדים זו״, לכן, לדבריו ״ארצות הברית של אמריקה תטיל מכס של 100% על סין, מעבר לכל מכס שהיא משלמת כעת".

השווקים הגיבו בירידות לאיום של הנשיא

עוד בשלב האיום של הנשיא השווקים כבר הגיבו בירידות וסימנו את חזרתה של מלחמת הסחר אל השווקים.

נאסד"ק ירד ב-3.5%, S&P 500 ב- 2.7% וזהו היום הכי גרוע של המדד מאז אפריל. מדד הפחד (VIX) זינק ב-30% והדולר נחלש בסיום השבוע הטוב ביותר שלו השנה. הנפט צנח ב־4%.

מניות המתכות הנדירות שהן למעשה סלע המחלוקת זינקו לאחר שטראמפ אמר שסין מחזיקה את העולם "בשבי" בתחום המתכות. "אגיע לכך, כנשיא ארצות הברית, שאצטרך להפעיל נגד המהלך הזה אמצעים כלכליים", כתב.