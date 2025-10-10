מגמה מעורבת באסיה לאחר שאמש הראלי בוול סטריט נעצר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:40

מחיר הביטקוין נמצא הבוקר בירידה, ככל הנראה בעקבות מימושים לאחר שמוקדם יותר השבוע הגיע לשיא חדש של מעל 126 אלף דולר. מחירו עומד כעת על 121,570 דולר. מחיר האת'ריום עומד על 4,351 דולר.

פלטפורמת המסחר הגדולה בבריטניה, Hargreaves Lansdown, פרסמה אזהרה חריגה למשקיעים המבקשים להרוויח מההקלות ברגולציית הקריפטו שנכנסו לתוקף רק לפני יומיים, ב-8 לאוקטובר. איסור ארוך שנים בבריטניה, מנע ממשקיעים קמעונאיים גישה לתעודות סל על מטבעות קריפטו. לדברי החברה, ״העמדה ההשקעתית של HL היא שביטקוין אינו סוג נכס, ואיננו סבורים שמטבעות קריפטו נושאים מאפיינים המצדיקים את הכללתם בתיקי השקעות לצמיחה או להכנסה״.

07:58

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: מדד הניקיי נחלש בכ-1%, שנזן מתרסק בכ-1.8%, ההנג סנג יורד בכ-1.2%, בורסת שנגחאי משילה 0.5%. ואילו מדד הקוספי, להבדיל, נמצא בעלייה של כ-1.3%.

מניות יצרניות השבבים הדרום קוריאניות SK Hynix ו-סמסונג אלקטרוניקס הגיעו הבוקר לשיאים חדשים, לאחר כמעט שבוע של חופשה, הודות לשורה של עסקאות בתחום הבינה המלאכותית. החברות צפויות ליהנות מההסכם בין OpenAI ל-AMD , במסגרתו עשויה החברה של סם אלטמן לרכוש נתח של 10% ב-AMD. מניית AMD זינקה בעקבות ההודעה, ומתחילת השבוע עלתה ביותר מ-40%.

מניית SK Hynix קפצה ב-10%, ומניית סמסונג אלקטרוניקס עלתה בכמעט 6%.

גם מניית אנבידיה עלתה השבוע ב-2.6%, לאחר שמנכ"ל החברה, ג’נסן הואנג, אמר כי הביקוש למוצריה עלה בחודשים האחרונים. הואנג אישר גם את מעורבות במימון חברת הבינה המלאכותית של אילון מאסק, xAI, ואמר כי הוא "נלהב מאוד מההזדמנות הפיננסית שהם יוצרים".

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר במגמה חיובית סביב 0.1%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נמצאות בירידה. התשואה לעשר שנים עומדת על 4.13%, ואילו התשואה לשנתיים עומדת על 3.58%.

מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות של עד 0.4%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-61.2 דולר, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-64.9 דולר.

אתמול, יום לאחר שבירות שיאים חדשים, הראלי בוול סטריט נעצר. מדד S&P 500 ירד ב-0.3%, הנאסד״ק, הממוקד במניות טכנולוגיה, איבד 0.1%, ודאו ג’ונס נחלש ב-0.6%, ועדיין סיים במרחק נגיעה משיא סגירה של 46,758.

הזינוק המתמשך של וול סטריט מאז המפולת של אפריל מראה סימנים לכך שהשוק מתחמם יתר על המידה, ומגביר את הקריאות לעצירה או תיקון. לאחר עלייה של כ-36% מהשפל של אפריל, ההערכות בשוק הגיעו לרמות המזוהות עם תקופות של אופטימיות מופרזת בעבר. אמנם ההתלהבות סביב תחום הבינה המלאכותית ממשיכה להזין את העליות במניות, אך יותר ויותר שיחות על אפשרות של היווצרות בועה בקבוצה שהובילה את השוק השורי מתחילות למשוך תשומת לב מצד משקיעים ברחבי העולם.

השבתת הממשל הפדרלי נמשכה זה היום התשיעי ברציפות אתמול, לאחר שהסנאט נכשל בפעם השביעית באישור הצעת תקציב זמנית. לפי שעה, כמעט ואין סימנים להתקדמות במגעים בין הרפובליקנים לדמוקרטים.

בעקבות הקיפאון, למשקיעים קשה למצוא גורמי תמיכה לשוק, גם בשל היעדר נתונים כלכליים שוטפים מהממשל האמריקאי. דוחות הרווח של דלתא איירליינס ו-פפסיקו שפורסמו אתמול היו חיוביים, והצביעו על ביקוש צרכני יציב, אך לא הצליחו להחזיק את העליות בשוק.

מניית אנבידיה נגעה אמש בשיא חדש, מעל 195 דולר, לאחר שבלומברג דיווחה כי הממשל האמריקאי אישר ייצוא של שבבים בשווי מיליארדי דולרים לאיחוד האמירויות הערביות.

מניית סולאראדג' , הידועה כתנודתית במיוחד, זינקה אתמול בכ-8% לאחר שברקליס העלה את מחיר היעד שלה מ-29 דולר ל- 36 דולר - עלייה של כ-24% בתחזית.