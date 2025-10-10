אחרי החקירה נגד אנבידיה בדבר רכישת מלאנוקס, סין פותחת בחקירת הגבלים עסקיים נוספת, הפעם סביב עסקת הרכישה של אוטוטוקס הישראלית (Autotalks) על ידי חברת השבבים האמריקאית קוואלקום , כך מדווח היום אחר הצהריים (שישי) אתר בלומברג. החקירה נעשית, ככל הנראה, כאמצעי לחץ לקראת פגישה נוספת בין צוותים אמריקאים לסינים לדיונים על הסכמי סחר ומכסים וכן לקראת פגישת פיסגה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג. מניית הרוכשת יורדת כעת בכ-3% במסחר המוקדם בניו יורק.

אוטוטוקס היא חברה שפיתחה שבבים לתקשורת בין רכבים, והיתה לפופולרית במיוחד בקרב יצרניות רכב סיני ערב רכישתה ביוני האחרון. היא נרכשה בכ-80-90 מיליון דולר, לאחר שבדיקת הגבלים עסקיים שערך הממשל האמריקאי ב-2024 הורידה מהפרק עסקה גדולה יותר שעמדה לפי ההערכה על 350 מיליון דולר.

אוטוטוקס, אם כן, נפלה קורבן לשתי חקירות רגולטוריות - האחת בימי ממשל ביידן בשם המלחמה במונופולים ותאגידים גדולים, והשניה בסין בשל מלחמת הסחר בין המעצמות. המכירה של החברה לקוואלקום, יש לציין, כבר הושלמה, לפיכך החקירה נתפסת יותר ככזו הממוקדת בקוואלקום, שהיא אחת מחברות השבבים הגדולות בארה"ב, חברה שאחראית על מעבדי הליבה של מכשירי אנדרואיד ופוזלת גם לשוק המחשב האישי.

מלבד חקירה נגד רכישות מצד חברות אמריקאיות, הטילה סין הגבלות נוספות סביב הסחר עם ארה"ב - עם הטילה הגבלות גורפות על ייצוא מתכות נדירות, והפחיתה משמעותית את ייבוא פולי הסויה מארה"ב כאמצעי לחץ נגד בסיס המצביעים של טראמפ במדינות החקלאיות של ארה"ב.