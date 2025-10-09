חוב של מאות מיליונים נמחק: הניסיון החדש להציל את NSO

המפיק ההוליוודי בוב (רוברט) סימונדס משתלט יחד עם קבוצת משקיעים פרטיים מארה"ב על חברת הסייבר ההתקפי הישראלית NSO במטרה להציל את החברה מחובות ולסייע לחלץ אותה מהרשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי, כך נודע לגלובס.

סימונדס, בעלי חברת ההפקות STX, שהפיק קלאסיקות בבימויו של אדם סנדלר כמו "זמר חתונות" ו-"ביג דדי", יזרים לחברה עשרות מיליוני דולרים יחד עם עוד כמה משקיעים פרטיים במטרה לסייע לה להתכונן למאבק המשפטי מול מטא, ובמקביל יסייע להוצאתו של עמרי לביא, כיום בעלי החברה באמצעות החברה הלוקסמבורגית דופרנס (Dufrense) הולדינג, מבעלות על החברה.

לפי ההערכה, העובדה שהחברה תפעל לראשונה ללא כל מעורבות של מייסדיה - לביא ושליו חוליו - כיום מנכ"ל דרים - תסייע לה להיחלץ מהרשימה השחורה של משרד המסחר של ארה"ב. ההודעה על שינוי הבעלות בחברה נמסרת בשעה זו לעובדי החברה במשרדים החדשים במגדל אלייד סיטיס במתחם גלילות.

לאחר סגירת העסקה בימים הקרובים, יועברו עשרות מיליוני הדולרים לחברה, ובמקביל ימחקו כל חובותיה, שעל הנייר הוערכו בפעם האחרונה לפני כניסתה של החברה לרשימה השחורה ב-2021 במעל ל-600 מיליון דולר. בעבר נחשף בגלובס כי בין בעלי החוב של החברה: חברות כמו קרדיט סוויס, בירץ' גרוב קפיטל, וקבוצת ההשקעות סנאטור, כאשר ככל הנראה גם לקבוצת ההשקעות של לביא חלק מהחוב.

ניסיון להציל את החברה מכיליון

זו הפעם השניה שבה מעורב סימונדס במהלכי השיקום של NSO: בתחילת 2023 מונה לדירקטור בחברה לבקשת בעלי החוב, אך נאלץ לפרוש ממנה שבועות ספורים לפני מתקפת ה- 7.10, ככל הנראה בשל התנגדות משרד הביטחון.

למרות שמדובר במחילה של חוב אדיר על הנייר ועל השקעה שנעשתה לפי ההערכה בשווי נמוך בהרבה מזה שבו החזיקה בעבר, בעלי המניות בעבר ובהווה רואים בה ניסיון להציל את החברה מכיליון. NSO לא תוכל להמשיך ולשהות לאורך זמן ברשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי שמונע מחברות אמריקאיות למכור לה ציוד ותוכנה.

במקביל, החברה סובלת עד היום מההגבלות הכבדות שהושתו על תעשיית הסייבר ההתקפי בעקבות דירקטיבה של ממשל ביידן מסוף 2021, ומתדמית שלילית בעולם, על אף שחברות אמריקאיות, סיניות או אמירתיות מחזיקות ביכולות דומות. במקביל, החברה מנהלת קרב משפטי יקר מול מטא שמעמיס עליה הוצאות כבדות.