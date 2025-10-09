פנטרה רוכשת סטארט-אפ ישראלי ב-30 מיליון דולר

לא כל חברת סייבר הופכת לחד קרן ולעתים נקרות בפניהן הזדמנויות להימכר בסכומים לא גבוהים, תוך מתן תשואה פושרת למשקיעים. חברת הסייבר הישראלית פנטרה (Pentera) קונה את החברה הישראלית דב-אושן (DevOcean) בתמורה לסכום שלא פורסם, אך מוערך בתעשייה בכ-30 מיליון דולר, רק מחציתו במזומן והשאר במניות החברה הרוכשת, שהיא חברה פרטית בעלת שווי שוק של מיליארד דולר.

דב-אושן גייסה עד היום מעל ל-11 מיליון דולר בהובלת גלילות קפיטל ובהשתתפות פלינט קפיטל, כאשר על פי מאגר PitchBook, הגיוס האחרון ב- 2022 שיקף לה שווי של 16.4 מיליון דולר. העסקה הנוכחית, לפיכך, מגלמת הכפלת שווי בתקופה של שלוש שנים - לא הישג גדול, אך כזה שמותיר בידי המשקיעים והמייסדים מניות של פנטרה, שהיא חברה צומחת שעלולה לצאת לאקזיט גדול יותר. למרות ששווייה של פנטרה נותר על כמיליארד דולר כבר מאז 2021, עומדים מאחוריה צבר משקיעים בעלי כיסים עמוקים כמו בלקסטון, אינסייט, K1, ואבולושן שיכולים להמשיך ולתמוך בצמיחה שלה. מייסדי דב-אושן דורון נעים וגיל מקמל, יוצאי יחידת 8200 וסייברארק, יחד עם 10 העובדים, יעברו לפנטרה באופן מיידי.

מערכת שמחקה התקפות של פורצי מחשבים

פנטרה, שהוקמה ב-2015 ומעסיקה כיום 400 עובדים, מפתחת מערכת שבודקת באופן אוטומטי את אבטחת המחשבים של ארגונים. המערכת מחקה התקפות של פורצי מחשבים ועוזרת לארגונים למצוא ולתקן בעיות אבטחה לפני שפורצים אמיתיים מנצלים אותן. היא מזהה את נקודות התורפה לאורך כל אתרי התקיפה האפשריים בארגון ומספקת הנחיות לתיקון של הפרצות ונמכרת כחלק מרצונם של מנהלי אבטחת מידע בארגון לעמוד בתקינה מקומית או ליישום של מעקב מתמשך אחר אפשרויות תקיפה.

החברה הנרכשת, דב-אושן, היא מערכת המאתרת פרצות סייבר במערכת בהתבסס על בינה מלאכותית. לדברי מנכ"ל פנטרה, אמיתי רצון, היא תסייע לה "להפוך את תיקון (של הפרצות- א"ג) ליעיל, מהיר ואוטומטי, תוך שימוש בבינה מלאכותית". הרכישה תרחיב למעשה את היכולות של פנטרה ותאפשר לה מעבר מבדיקות חדירות (Pen-test) לפעולות תיקון ממוקדות.

חברות קטנות נתקלות לעתים בצומת דרכים שבו עליהן לשקול את המשך דרכן - האם הן ממשיכות לגייס הון, לקבל הצעות רכישה צנועות או אף לחפש את מזלן באיתור הצעות רכישה נוספות באמצעות בנקאים ומתווכים. בתחילת החודש שעבר נמכרה סיעתא, סוכנות ביטוח דיגיטלית ישראלית בכמה עשרות מיליוני דולרים בתחילת חודש ספטמבר. בסוף החודש שעבר רכשה חברת הדיפנס-טק קלע בכ- 20-30 מיליון דולר את הסטארט-אפ פלנור.