קלע (Kela), חברת הסטארט-אפ הביטחונית של מנכ"לית פלנטיר ישראל לשעבר חמוטל מרידור, מבצעת רכישה ראשונה - וקונה את החברה הקטנה פלנור (Pelanor) שעוסקת בתחום אזרחי של ניטור פעילות הענן וניהול ההוצאות בתחום. סכום העסקה לא פורסם אך הוא מוערך בהיקף של 20-30 מיליון דולר, בעסקה המשלבת מרכיב נכבד של מניות וגם מזומן.

ההכרזה על הרכישה התבצעה בפני עובדי החברות ביום חמישי האחרון והיא נחשפת כאן לראשונה. מלבד 15 העובדים ושלושת היזמים של פלנור, תקבל המשקיעה העיקרית בפלנור, TLV פרטנרס, החזר מהיר יחסית על הובלת סיבוב "סיד" של כמה מיליוני דולרים בחברה.

פלנור נוסדה על ידי יוצאי יחידת 8200 מתן מטס, עידו קוטלר ויותם תנאי, והיא מעסיקה 15 עובדים שמתמחים במוצר המשלב יכולות ענן ובינה מלאכותית מורכבות. החברה הנרכשת עסקה בפיתוח פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית המספקת נראות בזמן אמת על כלל ההוצאות הענן, מתרגמת נתוני עלויות לתובנות עסקיות, מנתחת את מקורות השינויים בעזרת בינה מלאכותית, מזהה חריגות ומבצעת באופן אוטומטי אופטימיזציה של משאבים.

לפני המכירה לקלע החזיקה פלנור במספר לקוחות, אך הזירה הצפופה שבה היא פועלת - לצד חברות ישראליות כמו פינאאוט וסקיילאופס - הביאה אותה לצומת דרכים שבו היא נדרשה לקבל החלטה האם לגייס סיבוב הון נוסף או להימכר. לפי ההערכה, החברה חוזרה אחר חברות טכנולוגיה גדולות מקלע, בהן חדי קרן מוכרים מאוד בישראל.

קלע מצידה, שמפתחת מערכת מבוססת בינה מלאכותית לניהול מוצרי ביטחון והעסיקה טרם העסקה 65 בוגרי יחידות טכנולוגיות מיוחדות ומומחי AI, ראתה בעובדים ובידע שהצטבר בחברה התאמה מלאה - מתן מטס, מנכ"ל פלנור, הוביל בעבר את תחום החדשנות והבינה מלאכותית בסנטינל וואן וקודם לכן שירת כחמש שנים ביחידת 8200 בתפקידי טכנולוגיה מתקדמים; עידו קוטלר, סמנכ"ל המוצר, מוגדר כ"עילוי מתמטי" שסיים תואר ראשון בגיל 13 ותואר שני בתורת המספרים בגיל 17 ואלוף אירופה בדיבייט. לפני הקמת פלנור קוטלר הוא הוביל פיתוח של מוצרים חדשים בסנטינל וואן, וזאת לאחר שירות ביחידה 8200 בה זכה לעיטורים אישיים וציון לשבח על תרומתו לביטחון המדינה.

נוסף למתן ועידו, גם יותם תנאי, סמנכ"ל המחקר והפיתוח, הוא מנהל טכנולוגיה מנוסה עם ניסיון רחב בהובלת צוותים ובהנדסת תוכנה. בעבר כיהן בתפקידי הנדסה בכירים בחברת השבבים נקסט סיליקון, שם היה מעורב בפיתוח מערכות מתקדמות עתירות ביצועים. תנאי שירת גם הוא ביחידה 8200, שם צבר ניסיון מעשי בעבודה עם טכנולוגיות מורכבות ובהובלת צוותים טכנולוגיים.

גיוסים של יותר ממאה מיליון דולר

קלע הוקמה על ידי אלון דרור, לשעבר ראש מחלקה במפא"ת, זוכה פרס ביטחון ישראל בעברו, חמוטל מרידור - מי שהייתה שותפה מבטיחה בקרן ההון סיכון וינטג' וקודם לכן מנהלת הסניף הישראלי של ענקית הבינה המלאכותית האמריקאית פלנטיר, ומייסדים נוספים דוגמת ג'ייסון מני ועמר בר-אילן.

החברה גייסה עד היום יותר מ־100 מיליון דולר מהקרנות סקויה, לקס קפיטל ואינקיוטל (In-Q-Tel), ובין חברי הדירקטוריון שלה שון מגווייר מסקויה. לפי ההערכה, הגיוס האחרון נערך לחברה לפי שווי של 200 מיליון דולר. החברה פיתחה מערכת תשתית ("בק-אנד") לניהול תוכנה וחומרה בתחום הביטחון, כאשר המוצר הראשון שהוציאה תחת ידה הוא מערכת שו"ב (שליטה ובקרה) אליה ניתן יהיה לחבר גם מערכות גילוי רחפנים, מערכות יירוט, חיישנים ומצלמות.