ספרד

ספרד מבטלת עסקת נשק עם רפאל בהיקף של 200 מיליון אירו

זהו הביטול השלישי של עסקה שעליו מודיעים בממשלתו האנטי־ישראלית של פדרו סאנצ'ס • לפני כשבוע וחצי, ספרד החליטה לבטל רכש של תותחי PULS מאלביט, בעסקה בשווי 700 מיליון אירו

דין שמואל אלמס 22:22
מטוס יורופייטר טייפון / צילום: Reuters, IMAGO/Kento Nara
ספרד הודיעה בשבוע שעבר על החלטתה לבטל עסקה לרכש מערכות לייטנינג 5 של רפאל בסך 207 מיליון אירו, שנחתמה במרץ אשתקד עבור 46 מטוסי יורופייטר טייפון. לייטנינג 5 היא פוד תצפית והכוונת חימושי אוויר־קרקע. עד עתה, נמסרו יותר מ־2,000 יחידות ל־28 צבאות בעולם, כשרק לפני כחודש אישר הבונדסטאג הגרמני רכישה של לייטנינג 5 עבור יורופייטר טייפון.

הטילים הישראליים שנשלחו לקפריסין, והחברה ממגדל העמק שחשפה יכולות

זהו הביטול השלישי של עסקה שעליו מודיעים בממשלתו האנטי־ישראלית של פדרו סאנצ'ס. לפני כשבוע וחצי, ספרד החליטה לבטל רכש של תותחי PULS מאלביט, בעסקה בשווי 700 מיליון אירו - כאשר כ־150 מיליון אירו מתוכם מיועדים לחברה הישראלית. מערכת PULS מספקת פתרון מקיף, שמסוגל לשגר רקטות לא מונחות, חימושים מדויקים וגם טילים בטווחים שונים. המשגר מותאם באופן מלא לפלטפורמות קיימות, בין אם גלגליים ובין אם זחליים, ובכך מאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה, תוך שניתן לפגוע עמו במטרות בטווח מקסימלי של 300 ק"מ. בראיון חגיגי לראש השנה לגלובס, סיפר מנכ"ל ונשיא אלביט בצלאל (בוצי) מכליס, כי החברה בכלל לא קיבלה הודעת ביטול, "פורמלית, אין שום הוכחה שביטלו לי את ההזמנה", הסביר מכליס.

הביטול הנוסף התרחש ביוני, עת משרד ההגנה הספרדי הודיע על השהיית עסקת ענק לרכישת טילי נ"ט מדגם ספייק LR 2 מרפאל תמורת כ־285 מיליון אירו עבור צבא ספרד וחיל הים המקומי. ההחלטה שדווחה בסוכנות הידיעות הספרדית EFE היא חלק ממאמץ ספרדי "להוריד לאפס" את התלות הטכנולוגית בישראל בשל המלחמה בעזה.

ההסכם של משרד ההגנה הספרדי בנוגע לטילי ספייק LR 2 נחתם באוקטובר 2023 מול פאפ טקנוס, חברה־בת של רפאל בספרד. העסקה כללה 168 יחידות שיגור, 1,680 טילים ומענה לוגיסטי מלא. מי שצפויות ליהנות מביטול העסקה עם רפאל הן הענקיות האמריקאיות ריית'און ולוקהיד מרטין, שבמדריד שוקלים לרכוש מהן את טילי ג'אבלין.