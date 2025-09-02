במיליוני דולרים: סיעתא הישראלית נמכרת לענקית ביטוח אמריקאית

סוכנות הביטוח האמריקאית-ישראלית סיעתא לאבס (Sayata Labs) של היזמים אסף ליפשיץ, עידן גולומב ואבישי מאיה נמכרת לענקית הביטוח האמריקאית פן-אמריקה (Penn-America), בעסקה שמוערכת בעשרות מיליוני דולרים.

בין בעלי המניות בחברה נמצאות שורה של קרנות ישראליות בולטות בהן Team8, פיטנגו גרות', הנקו, ורטקס, אלרון, RDC של רפאל ומועדון המשקיעים OurCrowd. החברה עברה דרך חתחתים ועשתה "פיבוט", כלומר חישבה מסלול מחדש, שינתה את המודל העסקי שלה, וגייסה בדרך משקיעים רבים באופן יחסי לחברה הקטנה שהיא היום. הלילה (ג'), מכריזה חברת פן-אמריקה על רכישתה של בעסקה שכוללת ככל הנראה מרכיב משולב בין מניות ומזומן.

חברת סיעתא הוקמה ב-2017 מתוך מטרה לשפר את הרווח החיתומי בתחום הביטוח באמצעות נתונים. בהתחלה פעלה החברה כספק מערכת ניתוח נתונים (אנליטיקה) עבור חברות ביטוח בתחום הסייבר, אך בהמשך שינתה את המודל העסקי והפכה בעצמה לסוכנות ביטוח. היא הקימה שוק דיגיטלי (מרקטפלייס) המאפשר לחברות ביטוח לשווק פוליסות לסוכני ביטוח בתחום ביטוחי הסייבר לעסקים קטנים. לאחר מכן, התרחבה מעבר לביטוחי סייבר, לקווים נוספים כמו אחריות מקצועית והגנה מפני תביעות צד ג'.

סיעתא היא החברה הישראלית השניה בתחום הביטוח הנמכרת לענקיות פיננסים השנה. מוקדם יותר נמכרה גם נקסט אינשורנס לחברת הביטוח מיוניק רה ב-2.6 מיליארד דולר. חברה ישראלית נוספת - אט-ביי, הפעילה בארה"ב, היא חברת ביטוח המספקת פוליסות סייבר לחברות אמריקאיות. נקסט ואט-ביי הן חברות ביטוח הפועלות על גבי הפלטפורמה של סיעתא, בין חברות רבות ואחרות.

הרוכשת: חברת הביטוח פן-אמריקה

הרוכשת היא חברת הביטוח פן-אמריקה, שחברת האם שלה Global Indemnity Group, נסחרת בבורסת ניו יורק, ושוויה מוערך בכ-435 מיליון דולר. לאחרונה הודיעה החברה על כוונתה להשקיע בטכנולוגיה בתחום הביטוח.

סעיתא היא הרכישה השלישית שלה השנה, ובכוונתה לרכוש חברות נוספות, שייתכן שישולבו בפעילות של סעיתא. החברה הישראלית תוותר כיחידה עסקית עצמאית תחת מותג משלה גם תחת הרוכשת החדשה - כל עשרים העובדים יהפכו לעובדי החברה הרוכשת. לפי ההערכה בתעשייה, סעיתא מייצרת הכנסות בקצב שנתי של 10 מיליון דולר (ARR) מעמלות סוכן, ומגלגלת סך הכל בין 60 ל- 70 מיליון דולר בשנה. החברה סירבה להתייחס למספרים אלה.

סיבוב הגיוס האחרון של החברה שעמד על 35 מיליון דולר, נערך ב-2022 בהובלה משותפת של ליאור פרושאור מקרן הנקו וצחי הלל מקרן הצמיחה של פיטנגו. קודם לכן גייסה החברה 17 מיליון דולר בהובלת Team8 וורטקס. בסבבים אלה השתתפו משקיעים קודמים כמו אלרון ו-OurCrowd. סך הכל גייסה החברה כ-60 מיליון דולר מאז הקמתה.

"העסקה הושלמה בתקופה לא פשוטה", מספר אסף ליפשיץ, מנכ"ל החברה וממייסדיה. "את המשא ומתן אנחנו מנהלים בחודשים האחרונים, כשחלק ממנו נערך מהממ"ד בזמן מבצע "עם כלביא", ובזמן שמתפרסמות כותרות מטלטלות על ישראל.

"תקופה כזו לא מקילה על חברות אמריקאיות, במיוחד אם הן שמרניות כמו בתחום הביטוח, ובלי שום חיבור לישראל. ולמרות זאת, הבחירה שלהם היתה לקנות כאן חברה ולהרחיב את הפעילות שלה כאן", אמר ליפשיץ.